"정쟁 도구로 사용 말라" 참고 있던 영화인들 터졌다

큰사진보기 ▲8일 오전 10시경 부산 해운대구 해운대해수욕장 비프 이벤트 광장에서 열린 영화인들 긴급 기자회견. 이명세 감독, 정지영 감독 등 20여 명의 영화인들이 모였다. ⓒ 이선필 관련사진보기

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▲<암살자(들)> 관련 영화인들 긴급성명 이명세 감독이 입장문을 낭독하고 있다. 이선필 관련영상보기

영화인 공동 입장문 전문 영화를 정쟁의 도구로 삼지 마십시오



관객의 판단을 정치가 대신하지 마십시오



최근 영화 〈암살자(들)〉을 둘러싼 논쟁이 작품에 대한 평가의 범위를 넘어 정치권과 공공기관, 투자기관, 극장과 학교, 해외영화제의 상영 문제로까지 빠르게 확대되고 있습니다.



영화에 대한 비판과 토론은 누구에게나 열려 있습니다. 역사적 사건을 다룬 작품이라면 더욱 치열한 논쟁이 있을 수 있습니다.



그러나 우리는 지금 이 논쟁이 영화에 대한 평가를 넘어 정치적 정쟁의 도구로 확대되고 있는 상황을 우려합니다.



작품을 충분히 보거나 사실관계를 확인하기도 전에 영화의 제작 의도와 정치적 성격을 먼저 규정하고, 그 판단을 토대로 감독과 배우, 제작사, 투자기관, 공공기관, 극장과 영화제까지 계속 새로운 책임의 대상으로 확대하는 방식은 다시 생각해볼 필요가 있습니다.



특히 우리는 묻고 싶습니다.



영화를 직접 보고 판단하는 것은 누구의 몫입니까.



영화 제작진에게 관객을 가르치려 한다고 비판하면서, 정작 영화를 보지 않은 채 작품의 의미와 의도를 먼저 규정하고 무엇을 보아야 하고 무엇을 보지 말아야 하는지까지 정치가 판단하려 한다면, 누가 관객을 가르치고 있는 것입니까.



우리는 또한 국정감사와 자료요구 등 공적 권한의 사용에도 분명한 원칙이 필요하다고 생각합니다.



어제 열린 국정감사에서도 이 영화를 둘러싸고 감독과 제작진의 출석 문제, 투자와 지원 과정, 작품의 내용과 역사적 해석을 둘러싼 논쟁이 이어졌습니다.



국정감사는 구체적인 사실과 근거를 바탕으로 정부와 공공기관의 책임을 묻기 위한 제도입니다. 충분히 확인되지 않은 의혹을 먼저 제기하고, 이를 근거로 자료요구와 증인 요구, 조사 대상과 책임의 범위를 계속 확대해 민간의 투자와 상영, 문화기관의 판단 영역까지 압박하는 방식으로 이어져서는 안 됩니다.



공적 권한은 정치적 압박의 도구로 사용되어서는 안 됩니다.



이번 사안과 관련해 어떤 사실과 근거를 바탕으로 국정감사와 자료요구가 이루어졌고, 어떤 과정을 거쳐 그 대상과 범위가 확대되었는지도 확인할 필요가 있습니다. 영화인들은 공개된 자료와 적법한 절차를 통해 그 과정과 근거를 계속 살펴볼 것입니다.



공적 권한을 통해 문제를 제기했다면, 그 문제 제기가 어떤 사실과 근거에 기초했는지 역시 설명될 수 있어야 합니다.



국내의 정치적 논쟁을 해외영화제의 독립적인 작품 선정과 상영 결정에까지 확대하는 것 역시 신중해야 합니다.



싱가포르국제영화제는 10월 7일 공식입장을 통해 외부의 논란과 요구에도 불구하고 독립적인 프로그래밍 과정을 통해 선정한 〈암살자(들)〉을 예정대로 개막작으로 상영하겠다고 밝혔습니다. 또한 영화제의 역할은 관객들이 다양한 이야기와 관점을 경험할 수 있도록 하는 데 있다고 밝혔습니다.



바로 이것이 우리가 말하고자 하는 원칙입니다.



어떤 작품을 선정하고 상영할 것인지는 영화제의 독립적인 판단 영역이며, 그 작품을 볼 것인지 말 것인지, 어떻게 받아들일 것인지는 관객이 결정할 일입니다.



이미 이 논쟁의 과정에서 영화 관계자 개인의 신상이 공개되고, 주거지와 일상이 침해되며, 협박과 신변 위협으로까지 이어지는 상황이 발생했습니다. 이러한 행위는 영화에 대한 비판이나 정치적 의견 표현과는 명백히 다른 문제입니다.



우리는 특정 영화에 찬성해달라고 요구하는 것이 아닙니다.

반대하지 말라고 요구하는 것도 아닙니다.



찬성이든 반대든, 정치가 작품의 의미와 관객의 판단을 대신하지 말라는 것입니다.



영화를 정쟁의 도구로 삼지 마십시오.

공적 권한을 정치적 압박의 수단으로 사용하지 마십시오.

관객이 직접 보고 판단할 기회를 남겨주십시오.



정치가 한 걸음 물러나고,

관객에게 판단의 자리를 돌려주십시오.





영화 <암살자(들)> 관련 정치권 공방과 혐오 행동에 대해 부산국제영화제를 찾은 영화인들이 직접 행동에 나섰다.이명세 감독, 정지영 감독, 정상민 한국제작가협회 부대표, 백재호 한국독립영화협회 이사장 등 영화인들 20여 명은 8일 오전 부산 해운대구 해운대 해수욕장 입구에 마련된 비프 광장에서 긴급 기자회견을 열었다.이들은 관객의 "판단을 정치가 대신하지 말라"며 "영화에 대한 비판과 토론은 누구에게나 열려 있다. 역사적 사건을 다룬 작품이라면 더욱 치열한 논쟁이 있을 수 있다. 하지만 이 논쟁이 영화에 대한 평가를 넘어 정치적 정쟁의 도구로 확대되고 있는 상황을 우려한다"고 밝혔다.영화인들은 "영화를 직접 보고 판단하는 것은 누구의 몫인지 특히 묻고 싶다"며 "제작진에게 관객을 가르치려 한다고 비판하면서, 정작 영화를 보지 않은 채 작품의 의미와 의도를 먼저 규정하고 무엇을 보아야 하고 무엇을 보지 말아야 하는지까지 정치가 판단하려 한다면, 누가 관객을 가르치고 있는 것인가"라고 비판의 날을 세웠다.이어 영화인들은 7일 진행된 국회 문화체육관광위원회와 교육위원회 국정감사를 언급했다. 낭독문을 통해 이들은 "국정감사는 구체적 사실과 근거를 바탕으로 공공기관의 책임을 묻기 위한 제도"라며 "충분히 확인되지 않은 의혹을 먼저 제기하고, 이를 근거로 자료요구와 증인 요구, 조사 대상과 책임의 범위를 계속 확대해 민간의 투자와 상영, 문화기관의 판단 영역까지 압박하는 방식으로 이어져서는 안된다"고 촉구했다.해당 국감에서 조은희 국민의힘 의원은 "노무현 대통령 타살설, 5·18 북한군 개입설을 영화로 다뤄도 창작의 자유냐" 따지며 제작사인 하이브미디어코프의 김원국 대표와 허진호 감독 등을 증인·참고인으로 채택해야 한다고 요구했다.반면 더불어민주당 측은 "국감이 사상 검열의 자리가 아니"라며 "해당 영화는 언론의 자유에 대한 영화"라고 맞섰다. 문화체육관광부 최휘영 장관 또한 "정부는 창작물에 일체 관여하지 않는다. 사전 검열은 없다"며 "장관으로서 창작의 자유와 다양성을 보호할 의무가 있다"고 소신 답변했다.입장문 낭독 후 백재호 이사장은 "어제 문체부 국감이 있었고, 다음주 월요일에 영화진흥위원회 국감이 있는데 어젠 의혹이나 논란에 대해 입장을 정확히 밝혔고 어떻게 정부가 대처해야 하는지 대답이 충분히 됐다고 생각한다"며 "다만 걱정이 되는 건 올해 및 내년에 나라가 어떻게 일했는지 계획을 나누고 궁금증을 해소하는 소중한 시간이 또 이런 논란으로 잡아먹힐까 걱정이다. 부디 12일 국감 때는 <암살자(들)>논란이 더 이상 나오지 않았으면 좋겠다"는 바람을 전했다.이명세 감독은 지난 9월 있었던 프랑스-한국 공동의 뤼미에르 선언을 언급했다. 이 감독은 "선언 11항을 보면 창작의 자유와 국가의 사회적 책임을 언급하는 대목이 있다. 외압으로부터 창작자의 자유로운 표현을 지킨다는 선언"이라며 "그 선언이 아직 잉크도 마르지 않았기에 창작자의 자유로운 표현에 대해 정부가 더욱 분명한 입장을 말씀해주길 바란다"고 말했다.일련의 논란과 보수 단체의 혐오 행동에 세계 영화인들도 우려를 표하며 표현의 자유 지지의 뜻을 밝히고 있다.부산국제영화제 경쟁부문 심사위원장을 맡은 중국의 장이머우 감독은 7일 기자 간담회에서 "<암살자(들)을 보진 못했지만 (사안에 대한) 이야기는 들었다"며 "역사적 진실이라는 것도 그 자체가 정말 진실인지 논쟁이 있을 수 있다. 어찌 보면 이런 사실이 영화의 흥미로운 지점이자 매력이라 생각한다"고 창작의 자유에 대한 생각을 밝힌 바 있다.경쟁부문 심사위원인 정주리 감독 또한 같은 행사에서 "저도 실제 사건을 모티브로 영화를 만들었고 관객들을 만났다"며 "영화가 어디에서 시작됐든 간에 영화 만드는 사람은 모든 책임을 다 진다. 당연히 비판도 듣고 공감도 얻을 것"고 말했다. 정 감독은 실제 사건인 콜센터 실습생 사망 사건을 소재로 한 <다음 소희>(2023)를 연출했다.제37회 싱가포르국제영화제(SGIFF) 측 또한 8일 오후 공식 보도자료를 통해 차질 없이 <암살자(들)>을 상영할 것이라 알린 바 있다. 국민의힘 소속 의원 109명 전원이 영화제 측에 "개막작 선정 결정을 즉각 재고해 달라"고 서한을 보낸 직후라 이같은 결정이 더욱 눈길을 끌었다.영화제 측은 "개막작인 <암살자(들) >(The Assassin(s))을 둘러싼 일련의 논의들을 인지하고 있다"면서 "제작진은 본 작품을 역사적 사건에 허구 인물과 상황을 결합한 영화적 상상력의 산물이라 설명해왔고, 역사적 결론을 내리거나 사실을 왜곡하거나 어떠한 정치적 목적을 위해 제작된 것이 아님을 명확히 했다. SGIFF 역시 이러한 맥락에서 본 작품을 하나의 창작물로 선보이고자 한다"고 알렸다.이어 싱가포르국제영화제 측은 토론토국제영화제에서 해당 작품이 처음 소개된 사실을 전하며 "우리 영화제의 역할은 싱가포르와 아시아를 비롯한 세계 각지의 의미 있는 영화들을 위한 플랫폼을 제공하고, 관객들이 다양한 이야기와 관점을 경험할 수 있도록 돕는 데 있다"며 상영 의지를 명백하게 드러냈다.한편 부산국제영화제는 영화제 기간 <암살자(들)>을 초청, 부대 행사를 열 계획이었다. 하지만 정치권 논란이 거세지자 개막 전인 2일 공지문을 통해 "관객 및 게스트들의 안전과 원활한 행사 진행을 고려한 제작사의 의사를 존중한다"며 관련 행사가 모두 취소됐음을 알렸다. 공지와 별개로 부산영화제 측이 <암살자(들)> 사태에 대한 자체 입장을 밝히진 않았다.오히려 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 시사 직후 연출자 김종관 감독에게 "독립영화계를 대표하는 감독으로서 표현의 자유 위축 문제에 대한 생각을 들려달라"는 취재진 질문에, 진행자가 답변을 차단하는 행동으로 비판받기도 했다.이같은 부산국제영화제의 미온적 태도에 현장에 참석한 김홍준 전 한국영상자료원장은 개인 의견임을 전재하며 "언론인들은 질문하고 문제 제기하는 게 본분이라면, 부산영화제를 찾은 영화인들이 할 일은 사안을 좀 더 정확하게 알 수 있고 공유하고 공론화하는 것"이라며 "영화제는 행사가 끝난 후 어떤 입장을 내는 게 맞지 않나 싶다"고 의견을 밝혔다.