'한글날'인데 세종대왕을 기리는 날이 아니라고?

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큰사진보기 ▲우리는 늘 '한글'을 쓴다. ⓒ 최종규 관련사진보기

큰사진보기 ▲오랜 마을가게 앞을 지나다가. 한때 '가게'라는 낱말보다 '수퍼-슈퍼'처럼 영어를 써야 '좋아' 보인다고 여겼다. ⓒ 최종규 관련사진보기

큰사진보기 ▲길손집(숙소)에 붙은 알림글. 이웃나라 사람들이 자주 묵는 곳이라서 밑에 영어를 붙이기도 하지만, "green stay"는 영어로만 적을 뿐, 우리말로는 안 적는다. ⓒ 최종규 관련사진보기

한글 : 일제강점기에 주시경 님이 붙인 이름

훈민정음 : 조선무렵에 세종대왕님이 붙인 이름

우리말·우리글 : 일제강점기에 한글을 가르치고 배우면서 독립운동을 하며 태어난 이름

조선말·조선어 : 일제강점기에 조선총독부가 '일본말'을 '국어'라 이르면서, 우리말글을 가리키려고 붙인, 우리 스스로도 조선총독부도 나란히 쓴 이름. 1945해 뒤에는 북녘과 재일조선인과 중국조선인이 쓴 이름

한국말·한국어 : 1945해를 지나고 1950해를 지나서 남녘에서 따로 갈라서 쓰는 이름

큰사진보기 ▲아침에도 활짝 핀 나팔꽃. 나팔꽃은 '나풀나풀'처럼 '나올나올-너울너울'하고 잇는 결로 태어난 꽃이름이다. 활짝 피어나는 모습을 바라보면 큰물결처럼 시원하다. ⓒ 최종규 관련사진보기

큰사진보기 ▲한가을 들녘에 나락이 익고 억새가 꽃을 피운다. 우리는 가을들과 억새꽃을 어떤 우리말로 나타낼 만할까? ⓒ 최종규 관련사진보기

큰사진보기 ▲코앞에서 억새꽃을 바라본다. 아침햇살에 반짝이는 억새꽃은 꼭 '윤슬' 같다. 그래도 오직 '억새꽃빛'이라는 낱말로 이 빛을 나타낼 만하겠지. ⓒ 최종규 관련사진보기

큰사진보기 ▲예전에는 한자를 드러내어 쓰는 분이 많았다. 이제는 '부산대학교'도 '미술교육과'도 한자로 적는 사람이 없을 듯하다. ⓒ 최종규 관련사진보기

큰사진보기 ▲누구나 글을 익혀서 저마다 한글을 쓴다. 말을 담는 그릇을 살핀다. ⓒ 최종규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 글쓴이 누리집(https://blog.naver.com/hbooklove)에도 함께 올립니다.

모든 말은 흐릅니다. '말'과 '물'은 꼴이 다르되 아주 닮지요. 우리말을 들여다보면 'ㅏ·ㅓ'하고 'ㅏ·ㅗ'하고 'ㅓ·ㅜ'하고 'ㅡ·ㅣ'가 맞물립니다. 이른바 셈여림으로 결만 다릅니다. '방긋·벙긋'이나 '방긋·봉긋'처럼 맞물리고, '방실·벙실'이나 '망울·멍울'처럼 맞닿습니다.그래서 '말·물'은 흐르는 줄기를 이룰 뿐 아니라, 흐르면서 잇는 결을 나란히 나타냅니다. '마을'을 줄여서 '말'이라고도 하는데, 마을(말)이라는 곳은 집을 잇는 터전이면서, 이웃한 다른 마을하고도 잇는 얼개입니다.흐르고 흐르는 말과 물이듯, 흐르는 동안 풀꽃나무와 뭇숨결을 살리는 물마냥, 흐르는 사이에 사람들 누구한테나 마음을 북돋우는 말입니다. 새롭게 태어나고 자라고 뻗는 말이 있고, 이제는 쓰임새를 마치고서 조용히 사라지거나 잊히는 말이 있습니다. 한참 사라지거나 잊혔는데 갑작스레 되살아서 널리 쓰이는 말이 있고, 한때 엄청나게 쓰이며 입에 오르내렸는데 어느덧 거의 안 쓰면서 잊혀가는 말이 있습니다.2000해로 접어들 즈음까지 아직 '사랑의 매'라는 이름으로 주먹질이나 몽둥이질이 판쳤습니다. 이러다가 2010해를 건너오면서 '체벌' 같은 한자말이 꽤 쓰이더니 어느새 '사랑의 매·체벌' 같은 말씨가 자취를 감춥니다. 이제는 이 자리에 '아동학대'나 '학교폭력' 같은 말씨가 들어섭니다.그런데 지난날 배움터에서 으레 벌어진 '사랑의 매'에는 사랑이 한 톨조차 없었다고 할 만합니다. 아니, 사랑이 없이 사나울 뿐인데, 허울좋게 '사랑'이란 이름만 붙였다고 해야 맞습니다. 속으로는 '사납매'일 뿐입니다. 사납게 괴롭히거나 들볶거나 억누르면서, 총칼질(군사독재)인 나라 그대로 허울로만 꾸몄다고 해야 할 테지요.사람을 사람으로 바라볼 적에는 겉모습이 아닌 속마음으로 헤아리게 마련입니다. 옷차림으로 사람을 따지려니까 위아래로 가릅니다. 쌈지로 사람을 살피려니까 높낮이로 쪼갭니다. 겉모습·키·몸매·몸무게·옷차림·쌈지·이름값·주먹힘이 아닌, 오직 마음으로 서로 마주하려는 매무새라면, 온누리는 늘 아름다울 테지요. 아름답게 어울리는 터전이라면 '돌아볼' 줄 알고 '둘러볼' 줄 알아요. 사납매가 판치는 터전에서는 안 돌아보고 안 둘러봅니다.오래도록 이은 낱말로 '도르리·도리기'가 있습니다. 서로 가난살림이되 함께 나누고 돕는 마음이 모여서 이루는 즐거운 자리를 '도르리·도리기'로 나타냅니다. '도르다'는 '두르다'하고 맞닿습니다. '도르다·두르다'는 '동글다·둥글다'가 밑동입니다. 동그랗게 오리는 몸짓을 '도리다'라고 합니다. 동글동글 나누려는 살림길인 '도리기'이지요.그래서 '도르리·도리기'는 '돕다·동무'에 '돌보다·돌아보다'로 말뜻과 말결을 이으면서, '둘레·두레'에 '둘러보다·둘러싸다'로 말빛과 말살림을 뻗습니다.요즈음 둘레를 보면, 영어로 'potluck'을 쓰는 분을 어렵잖이 마주합니다. 아무래도 이웃나라에서 영어로 가리키는 이 일이 즐겁거나 아름답다고 여기는 마음이겠지요. 그런데 우리한테 이미 '도르리·도리기'라는 살림길이 있습니다.먹을거리를 저마다 조금씩 가져와서 나누는 자리를 가리킨다는 '포트럭'이라는데, '포트럭잔치(포트럭파티)'처럼 '잔치(파티)'를 붙이면 군말이거나 겹말입니다. 무엇보다도 우리말로는 '나눔밥·나눠먹다'라 하면 됩니다.'도르다·도르리·도리기·도림'이라 할 수 있습니다. '도림꽃·도란밥·도란꽃·도란길'처럼 새말을 지어도 어울립니다. '두레밥·하루밥·함밥·함께밥'이라 해도 되고요. '모둠밥·모이다·모여들다·모여살다·모임밥'이라 해도 돼요. '잔치·잔치밥'처럼 수수하게 나타내거나, '뒤풀이·뒷모임·뒷자리·뒷칸·뒷잔치'나 '마감잔치·마무리잔치'라 할 수 있고요.저는 언제나 책짐을 등과 어깨와 팔과 손에 걸치고 다닙니다만, 제가 짊어지는 살림을 '마실짐(여행자 배낭)'으로 잘못 보는 분이 수두룩합니다. 아니, 여태(서른 해 남짓) 제 책짐을 '책짐'으로 알아본 사람을 하나도 못 봤습니다. 이러다 보니, 시골에서뿐 아니라 서울에서도 새삼스레 "외국인이 잘 하네?"라든지 "외국사람이 한국말 잘 하네?" 같은 말을 듣습니다.엊그제도 길에서 이런 말을 듣다가 문득 '한국말'이라는 낱말을 새삼스레 돌아봅니다. 마침 곧 한글날입니다.적잖은 분들은 '한글·우리말'이라는 이름을 잘못 씁니다. '한글·훈민정음'을 못 가리는 분도 수두룩합니다. 게다가 나라(국립국어원)에서는 '국어·한국어'라는 이름을 쓰고, 우리는 '한국말·우리말'이라는 이름을 섞어쓰며, 북녘에서는 '조선말·조선어'라는 이름을 섞어씁니다.하나씩 추스른다면, 해마다 맞는 '10.9.'을 '한글날'로 삼는다면 주시경 님을 기릴 노릇입니다. 이날에 세종대왕님을 기리려면 '훈민정음날'이라는 이름을 써야 맞습니다. 세종대왕님은 '훈민정음(정음)'을 내놓았습니다. '정음'을 내놓았되, 사람들한테 '바른소리(정음)'를 가르치지는 않았습니다.나리(양반)하고 벼슬아치(사대부·정승)만 배울 수 있는 틀을 열었을 뿐입니다. 조선 500해를 걸쳐서 흙지기(농사꾼)나 들사람(백성·백정·하인)은 '붓먹벼루종이'를 만질 수 없었고, 글집(서당)을 드나들 수 없었습니다. 우리글이 태어났어도 정작 우리나라를 이룬 누구나 바른소리(정음)를 듣거나 보거나 익힐 수 없었어요.일제강점기에 이를 무렵에 비로소 주시경 님이 우리말틀(국어문법)을 가다듬어서 사람들한테 가르쳤습니다. 이러면서 '한글'이라는 이름을 지었습니다. 이때부터 누구나 우리글을 배우는 자리가 생겼지요. 우리는 주시경이라는 작은사람 손끝을 거쳐서 처음으로 "누구나 한말글(우리말과 우리글) 배우기"를 누릴 수 있었습니다.이 땅에서 나고자랐기에 다들 '한말글(한국어)'을 잘하지 않습니다. 이 땅에서 나고자랐어도 마음을 기울이지 않으면 한말글이 그냥 사납고 멍청하고 엉터리입니다. 이웃나라에서 나고자랐어도 마음을 기울이기에 한말글이 살갑고 사랑스럽고 살뜰할 뿐 아니라 반짝반짝 빛납니다.이 땅에서 나고자라서 한말글로 글꽃(문학)을 짓기에 아름답거나 알차거나 읽을 만하지 않습니다. 말글이 삶과 살림과 사랑과 사람과 사이와 숲을 바탕으로 태어나는 줄 읽지 않고서 붓부터 쥘 적에는 '한말글꽃(한국문학)'이라고 하기 어렵습니다.먼저 삶부터 가꿀 노릇이고, 살림부터 지을 일이며, 사랑부터 찾아서 펼 하루이고, 사람으로서 눈뜰 길에다가, 사이를 잇는 어깨동무를 하면서, 숲을 품는 씨앗으로 마음을 돌볼 적에 비로소 '붓꾼(작가)'으로 지낼 만합니다.그냥그냥 이 나라에서 태어나서 자라서 한글로 적은 글이라서 한말글꽃이지 않아요. 삶·살림·사랑·사람·사이·숲부터 어질게 보듬고 슬기롭게 일굴 줄 아는 어른으로 서는 길에 붓을 쥐어서 이야기를 지피는 나날일 적에 바야흐로 한말글꽃을 낳습니다.우리는 "한겨레 두나라"인 채 꽤 오래 금을 긋고서 총칼로 서로 겨눈 채 살아옵니다. 틀림없이 한겨레 두나라이기 때문에, 둘로 갈린 나라에서 쓰는 말글은 얼핏 같아 보이지만 꽤 다릅니다. 남녘은 일본한자말과 영어에 무척 물들었고, 북녘은 중국한자말에 러시아말에 매우 물들었습니다.북녘에서 내놓은 낱말책을 펴면 그야말로 중국한자말과 러시아말이 흘러넘칩니다. 남녘에서 내놓은 낱말책에도 중국한자말은 무척 많으나, 이보다 일본한자말이 억수로 많고 영어도 참으로 많습니다.바깥에서 들어오는 말을 굳이 모조리 막아야 하지는 않습니다. 그렇다고 바깥에서 밀려드는 모든 말을 몽땅 받아들여야 하지는 않습니다. 언제나 둘 사이를 알맞게 가다듬을 노릇입니다. 다 가로막지 않되 마냥 허우적거리지는 않을 줄 알아야 할 테지요.그냥그냥 '시적 허용'이나 '표현의 자유'라는 이름을 붙이다가는 확 휩쓸립니다. 이웃한테서 배우며 우리 나름대로 새말을 하나하나 가다듬을 적에는 이웃말(외국말)은 이웃말대로 새롭게 맞아들이면서 우리말은 우리말대로 넉넉히 북돋울 수 있습니다.조선을 거치고 일제강점기를 지나서 새나라로 일어선 길입니다. 머잖아 새나라 온해(100년)를 맞이합니다. 아기가 태어나면 온날잔치(100일잔치)를 마련합니다. 온날잔치에 이어 돌잔치를 하지요. 셈값 '100'을 우리말로 '온'이라 합니다.'온누리·온나라·온갖·온통·온마음·온몸'처럼 '모두'하고 비슷하면서 다르게 쓰는 낱말입니다. '100점 만점'처럼 쓰듯 '온(100)'은 오롯이 이루면서 옹글게 맺기에 오달지게 펴고 올찬 빛이라는 속뜻입니다.우리말은 'ㅏ·ㅓ·ㅗ·ㅜ'가 나란히 만납니다. 그래서 '온·올'은 '안·알'로도 이어요. 팔을 벌려서 포근하게 안는 쪽이기에 '안다(안·안쪽)'입니다. 안쪽으로 포근하게 받아들이듯, 속으로 익는다고 여기기에 '알다(알·알차다·알맹이)'입니다. 안아서 알아가기에 알찰 텐데, 이때에는 씨앗이 맺고 열매가 익는 길이에요. 곧 '알 = 씨알·씨앗'이기도 합니다.우리가 무엇을 알아보고 알아채고 알아갈 적에는 "씨(이듬해 새로 심어서 가꿀 빛)를 안으로 품으면서 가꾸고 돌본다"는 뜻이기도 합니다. 그렇기에 '온해(100년)'를 맞을 우리말·우리글이 앞으로 어떤 길로 나아가야 아름다울는지 찬찬히 생각해야지 싶습니다.한겨레 두나라는 갈수록 말글살이가 엇갈립니다. 우리나라는 일본과 중국과 미국을 비롯한 어느 나라하고도 마음껏 오가고 만나고 어울립니다만, 정작 남북녘은 아예 안 만나거나 못 만납니다. 게다가 북녘사람은 남녘에서 나오는 책이나 글을 읽을 길이 없습니다.그나마 남녘사람은 북녘에서 나오는 책이나 글을 조금은 살필 수 있습니다. 저처럼 낱말책을 여미는 일을 하는 사람은 북녘 낱말책을 얻어서 들여다볼 수 있기는 합니다. 그러나 북녘에서 말글을 어떻게 쓰는지 아는 사람은 대단히 드뭅니다.이제 우리는 '두나라'인 '한사람(한민족)'으로서 새롭게 이름을 하나 지을 때라고 느낍니다. 알고 보면, 이미 예전에 우리가 쓸 새말을 지은 어른이 있기도 합니다. 주시경 님이 '한글'이라는 이름으로 '우리글'을 나타낼 새이름을 지었듯, 우리가 언제 어디에서라도 말을 널리 나누는 바탕으로 '한말'이라는 이름이 이미 있습니다. 그래서 '한글 + 한말 = 한말글'이기도 합니다.'국어'라는 한자말은 일제강점기에 일본에서 '일본말글'을 가리키려는 뜻으로 마구마구 퍼뜨린 이름입니다. '국민학교'란 이름에서 '국민'을 떨군 까닭을 읽어야 합니다. 이제 우리는 '국민' 같은 사슬말(일제강점기 군국주의 일본말씨)은 내려놓아야 하고, '국민'하고 맞닿은 '국어'도 내려놓을 줄 알아야지 싶습니다. 이러면서 '한국어·한국말'과 '조선어·조선말'을 하나로 아우르는 '한말글' 같은 이름을 새롭게 쓸 만합니다.우리말 '한글·한말·한말글'에서 '한'은 '하나·하늘·크다·하다·함께·하루·하양·해'라는 밑뜻을 나타냅니다. 이와 달리 '한류(韓流)·한국(韓國)'은 그냥 한자입니다. 우리 스스로 한말글을 새롭게 배우고 익히면서, 온누리 이웃나라 누구한테나 한말글을 들려주고 나눌 수 있기를 바랍니다. 함께 익힐 말글이니 한말글입니다. 하늘빛으로 누릴 말글인 한말글입니다.푸른별을 고루고루 비추는 해처럼 하얗게 스며들어 첫길을 내딛는 징검다리로 삼는 한말글입니다. 말글부터 익히며 어떤 일놀이라도 즐겁게 할 수 있는 바탕인 한말글입니다. 덩치가 아닌 마음을 하나로 모아서 사랑으로 피어날 씨앗인 한말글입니다.한말글을 가꾸고 일구고 사랑하는 마음을 펴면서, 한나래와 한물결을 나누기를 바랍니다. 한숲을 품고 한꽃을 피우며 한나무를 돌보는 눈길을 어질게 뜨기를 바라요. 한동아리로 만나고 한마음으로 일하며 한꿈을 푸르게 일으키는 도르리를 열어도 즐겁습니다.나라에서 연 '국립국어원' 같은 이름이라면 '나라한말글숲'처럼 새롭게 이름을 붙여도 어울립니다. 또는 '나라한말숲·나라한글숲'이라 해도 될 테고요. 스스로 새롭게 설 적에 스스로 씨앗을 이루어 이다음에 나고자랄 아이들한테 기쁘게 푸른숲을 물려줄 수 있습니다.