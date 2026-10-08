아버지가 간직한 20년 전 사진, 아들은 그 사람을 찾았다

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큰사진보기 ▲20여 년 전 경남 사천에서 이주노동자로 살았던 우즈베키스탄 출신 압두물랏씨가 최근 가족과 함께 사천을 찾았다. 그는 이정기 사천다문화통합지원센터장을 만나 자신이 한국 생활에 쉽게 적응할 수 있게 도와준 것에 대한 감사 인사를 했다. 20년 세월을 건너 재회한 이정기 센터장과 압두물랏씨. 옛 사천이주노동자센터가 지금은 사천다문화통합지원센터로 이름을 바꾸어 활동하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

"아버지가 센터장님을 찾습니다."

큰사진보기 ▲2004년 무렵 외국인 노동자들이 기숙사 방에 모여 한국어를 배우던 모습. 왼쪽 아래 두 번째가 압두물랏씨다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲이정기 센터장이 외국인 노동자들에게 한국어를 가르치며 노랫말을 활용하던 때, 그의 두 딸이 노래하던 모습. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲압두물랏씨가 최근 아들 만수르씨를 통해 이정기 센터정에게 전달한 사진으로, 20여 년 전 기억을 품고 있다. 사천이주노동자센터는 오늘날 사천다문화통합지원센터의 옛 이름이다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲압두물랏씨가 젊은 시절에 한복을 차려 입은 모습. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲20여 년 전 사천에서 이주노동자로 살았던 우즈베키스탄 출신 압두물랏씨가 최근 가족과 함께 사천을 찾았다. 그는 이정기 사천다문화통합지원센터장을 만나 자신이 한국 생활에 쉽게 적응할 수 있게 도와준 것에 대한 감사 인사를 했다. 사진 맨 왼쪽이 이정기 센터장. 그 오른쪽이 압두물랏씨이며, 그의 아내, 손자와 아들, 조카가 차례로 섰다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

"제가 이주노동자를 돕는 건, 그들이 한국에서 아프지 않게 일해 돈을 벌고, 고향에 돌아가 가족과 행복하게 살기를 바라는 뜻에서였습니다. 20년이란 세월을 건너뛰어 이렇게 잘살고 있다는 이야기를 들으니 너무 기쁘네요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=하병주 기자]최근 이정기 사천다문화통합지원센터 센터장에게 뜻밖의 전화 한 통이 걸려 왔다. 전화를 건 쪽은 충북 진천에서 일하는 우즈베키스탄 출신 만수르(31)씨였다. 그는 자신의 아버지가 오래전 경남 사천에서 일할 때 만났던 이 센터장을 보고 싶어 한다는 이야기를 전했다. "옛날에는 압둘이라고 불렀다"는 설명과 함께 사진 한 장도 보내왔다. 사진 속에는 센터가 문을 연 지 얼마 되지 않았던 시절의 모습이 담겨 있었다.이 전화 통화를 계기로 그 '압둘'이 10월 5일 사천을 찾았다. 압두물랏(53)씨. 2003년 12월부터 2005년 12월까지 사천시 축동면의 한 공장에서 일했던 그가 아내와 아들 부부, 손주 두 명을 동반했다. 한국에서 일하는 아들의 초대로 여행을 왔다가, 그 옛날의 소중한 인연을 떠올려 사천까지 발걸음을 한 것이다.그 재회에 얽힌 사연을 이정기 센터장으로부터 들었다. 두 사람이 처음 만난 건 2004년 10월의 어느 날이었다. 고향에 아내와 세 자녀를 두고 한국에 온 압두물랏씨는 공장 기숙사에서 생활했다. 당시 사천이주노동자센터를 이끌던 이 센터장은 유독 그가 마음에 쓰였다. 밤이면 어린 두 딸과 함께 기숙사를 찾아가 그에게 한국어를 가르쳤다. 수업 시간에는 아이들이 '곰 세 마리'를 부르기도 했다.그들은 기숙사 밖에서도 함께하는 시간이 많았다. 사천의 이곳저곳을 둘러보고, 한복을 입어 보는 행사에도 참여했다. 그 과정에 우즈베키스탄뿐 아니라 인도네시아, 몽골 등 여러 나라에서 온 노동자들과 함께 어울렸다.그 무렵 이 센터장의 첫째 딸 하언 양은 나들이를 가면 압두물랏씨의 손을 꼭 잡고 다녔다. 압두물랏씨도 비슷한 또래의 큰아들을 고향에 두고 온 터라 하언 양에게 더욱 정이 갔다. 최근 전화를 걸어 두 사람의 인연을 다시 이어 준 만수르씨가 곧 압두물랏씨의 큰아들이다.압두물랏씨는 당시 예정했던 기간보다 1년 일찍 고향으로 돌아갔다. 세 자녀를 돌보며 남편을 기다리던 아내가 그를 몹시 그리워한 까닭이다. 한국에서 번 돈은 가족의 삶을 일구는 밑천이 됐다. 소 40마리를 사고, 목장을 마련했으며, 집을 지었다. 자녀들을 공부시키는 데도 썼다. 지금은 사마르칸트 인근에서 목장을 운영하며 농기계 임대 사업도 하고 있다.그동안 압두물랏씨에게는 사천의 기억이 짙게 남아 있었던 모양이다. 센터에서 찍었던 옛 사진을 지금까지 간직했고, 아내와 아이들에게는 이 센터장과의 인연을 이야기로 자주 들려줬다. 한국에서 함께 일했던 우즈베키스탄 동료들과도 종종 옛 기억을 더듬는다. 그런 그의 마음이 아들에게 자연스레 전해진 것일까. 이제 아들 만수르씨가 한국에서 일을 하고 있다.오래전 인연과의 재회에 감격한 건 이정기 센터장도 마찬가지였다. 그는 압두물랏씨의 방문에 맞춰 21년 전 사진을 꺼내어 동영상으로 엮었다. 추억을 선물하려는 뜻이었다. 이것저것 기념품도 준비했다. 그중 하나가 태극기였다. 그는 태극기를 전하며 대한민국과 사천을 오래 기억해 달라는 당부를 남겼다.이정기 센터장의 말이다.