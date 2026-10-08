수사 시작되자 휴대폰 버린 이종호, 증거인멸 무죄 확정

큰사진보기 ▲이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 영장실질심사이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 지난해 8월 5일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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김건희씨 계좌관리인으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 증거인멸교사 혐의가 무죄로 확정됐다.대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 8일 오전 증거인멸교사 혐의를 받는 이종호 전 대표 사건 상고심에서 채해병특검(특별검사 이명현)의 상고를 기각하고 이 전 대표에게 무죄를 선고한 항소심 판결을 확정했다. 이 전 대표 지시를 받고 그의 휴대전화를 파손·폐기한 차아무개에 대해선 증거인멸 유죄를 인정하고 벌금 300만 원을 선고한 항소심 판결도 확정했다.두 사람의 구체적인 혐의는 지난해 7월 15일 서울 서초구 잠원한강공원에서 이 전 대표가 먼저 휴대전화를 땅바닥에 던졌고, 이를 차씨에게 건네 발로 짓밟게 한 뒤 한강공원 휴지통에 폐기했다는 것이다.대법원은 이 전 대표에 대해 "채해병 수사외압 사건으로 직접 형사처벌을 받게 될 수 있는 상황에서 자기 이익을 위해 그 증거인 이 사건 휴대전화를 인멸한 것으로 볼 여지가 있다"며 "이 사건 행위로 윤석열 등에 대한 직권남용 방해행사 등 사건에 관한 증거 인멸 결과가 되더라도 피고인을 증거인멸죄로 처벌할 수 없다"고 판단했다.1995년 대법원은 증거인멸죄가 '타인'의 형사사건 등에서 증거 인멸할 경우에만 성립한다고 판시한 바 있다. 자기비호 법리로도 잘 알려진 판결이다.반면, 대법원은 차씨에 대해선 "이 사건 휴대전화가 특검 수사대상인 수사외압 의혹 사건과 관련된 증거라고 봄이 타당하다"며 "증거인멸 고의 및 공동가공의사를 인정할 수 있다"고 판단했다.