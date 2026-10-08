김종민 "한동훈, 정치는 관심 끌기 게임 아니다"

큰사진보기 ▲지난 8월 행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민대책위원회 출정식에서 발언 중인 김종민 국회의원. 김 의원은 노무현 전 대통령의 철학이 담긴 세종을 지역구로 두고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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노무현 대통령 대변인을 지낸 김종민 국회의원(세종시갑)이 최근 고 노무현 전 대통령을 연일 거론하고 있는 한동훈 국회의원을 향해 "정치는 관심 끌기 게임이 아니다"라며 쓴소리를 쏟아냈다.김 의원은 8일 오전 페이스북에 올린 글을 통해 한 의원이 노 전 대통령을 입에 올린 일련의 공방을 "무겁게 지켜봤다"고 운을 떼며, "되받아 공격할 생각은 없지만, 같이 정치하는 사람으로서 몇 마디 하겠다"고 한 의원의 정치적 태도와 시각을 질타했다.김 의원은 한 의원을 향해 "정치를 너무 쉽게 보지 말라"고 경고했다. 그는 "검사 때처럼 사건 많이 처리하고, 말을 세게 하고, 관심을 끌어모으면 이기는 경기가 아니라 신뢰를 얻어야 하는 경기"라며 "내 권한과 공동체의 방향을 이 사람에게 맡겨도 되겠다는 믿음을 얻어야 이긴다"고 지적했다. 이어 "팬덤이 있다고, 보수 1위라고 교만하면 안 된다. 내 말이 먹힌다고 그 칼을 함부로 쓰면 자해가 된다"고 일침을 가했다.특히 최근 한 의원이 노 전 대통령의 금품 수수 의혹 등을 '팩트'라며 거론한 것에 대해 강한 유감을 표명했다. 김 의원은 "이명박 정권의 정치보복을 검찰의 업적이라고 생각하는 줄은 꿈에도 몰랐다"며 "특수부 검사의 눈에는 '시계와 돈'이 전부일지 모르나, 국민이 노무현에게 끌린 이유는 따로 있다"고 강조했다.그는 "사실관계도, 법적 성격도 확정되지 않은 사안을 고인을 평가하는 잣대로 삼는 것은 특수부 검사 그 너머를 보지 못하는 것"이라며 "노무현의 삶은 지지율 올리겠다고 흔들어 댈 수 있는 삶이 아니다"라고 못 박았다.검찰권력에 대한 성찰과 반성도 촉구했다. 김 의원은 "계엄 반대는 잘한 일이지만, 검찰권력을 들고 정치에 뛰어든 정치검찰의 모든 죄과를 씻어주는 십자가의 보혈은 아니다"라며 "반성이 먼저 있어야 '칼잡이 한동훈'에서 '정치인 한동훈'으로 거듭날 수 있다"고 강조했다.마지막으로 김 의원은 소모적인 역사 공방 대신 미래를 위한 '끝장토론'을 제안했다. 그는 "청년 일자리, 저출생·노후, 지방 소멸, 미·중 전략경쟁과 반도체·AI 등 대한민국이 거대한 변곡점을 맞이했다"며 "이재명은 죄인이다, 노무현은 조작 신화다 같은 말로는 아무것도 바꾸지 못한다"고 지적했다.그러면서 "한 의원이 늘 맞장토론을 하자고 하는데 열의를 보이는 것은 좋다"며 "'노무현 저격' 같은 주제 말고, 국민의 삶과 미래를 놓고 끝장토론하는 데 그 에너지를 쏟았으면 좋겠다고"고 덧붙였다.한편, 앞서 무소속 한동훈 의원은 지난 1일 국회 검찰 폐지 관련 토론회 및 페이스북을 통해, 노무현 전 대통령 본인 또는 가족이 박연차 씨로부터 3억 원 상당의 시계와 수십억 원을 불법 수수한 것은 '팩트'라고 주장한 바 있다.이에 더불어민주당은 법원의 최종 판단조차 없는 수사 단계의 혐의를 '팩트'라 규정하는 것은 고인을 욕보이는 행위라며 즉각 사과를 요구했고, 노무현재단 역시 6일 성명을 통해 사법적으로 확정되지 않은 의혹을 사실처럼 왜곡하는 데 강한 유감을 표명하는 등 정치권 안팎에서 거센 공방이 이어지고 있다.