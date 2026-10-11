화성의 예술가, 정조의 화답시에 답하다

큰사진보기 ▲승전무 북춤김미경, 김혜윤, 구서영, 이성자가 출연했다. ⓒ 제준근 관련사진보기

큰사진보기 ▲큰태평무(정재만류)정조의 뜻과 태평성대의 바람을 담아 공연의 문을 연 작품이다. ⓒ 제준근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화답무가 표지사진화답무가 표지사진 김미경 제공 ⓒ 최윤선 관련사진보기

큰사진보기 ▲벽사류 부채산조춤(월하정인)전덕수, 천순진, 이선미, 이금희, 권민정이 함께했다. ⓒ 제준근 관련사진보기

큰사진보기 ▲김미경의 독무<통영기방춤>결의 첫 순서로 마련됐다. ⓒ 제준근 관련사진보기

큰사진보기 ▲해우리예술단의 '진도북놀이'결의 흐름에서 선보인 작품이다. ⓒ 제준근 관련사진보기

큰사진보기 ▲승전무 칼춤김미경, 김혜윤, 구서영, 이성자가 작품 순서의 마지막을 함께했다. ⓒ 제준근 관련사진보기

큰사진보기 ▲김미경무용가 김미경, 이번 <화답무가> 의 예술감독을 맏았다. ⓒ 제준근 관련사진보기

김미경의 춤을 오래 지켜보며 떠올린 말은 '정중함'이다. 손끝까지 이어지는 정갈함과 고운 선, 은근한 익살스러움이 더해진다. 춤을 배우고 전승하는 일을 진지하게 대하는 그녀의 태도는 나를 여기에 이끌기에 충분했다.지난 10월 6일 오후 7시 30분, 화성누림아트홀에서 열린 〈김미경의 춤_화답무가(和答舞歌)〉를 관람했다. 화성시문화관광재단 화성예술활동지원사업으로 마련된 공연으로, 김미경이 예술감독을, 정용진이 총연출을 맡았다. 사회는 승전무 서울지부장 차명희가 맡았다. 무대는 화성 만년제와 정조의 화답시에서 출발해 통영에서 이어온 춤을 함께 펼쳐 보였다.프로그램에 따르면 기획의 출발점은 정조의 화답시에 담긴, 백성들이 서로 춤추는 모습이었다. 김미경은 이 대목을 오늘의 춤과 노래로 되돌려 드리는 무대로 풀어내고자 했다. 옛 시 속에 등장하는 춤을 지금의 공연으로 이어보려는 발상이 〈화답무가〉라는 이름에 담겼다.두 지역을 연결하는 주제는 '물'이다. 제작진은 화성 만년제의 물을 농사를 가능하게 하여 백성을 살리는 물로, 승전무가 환기하는 이순신의 해전을 백성을 구한 바다의 역사로 해석했다. 이러한 구상 아래 화성에서 활동하는 벽사춤의 무대와 국가무형유산 승전무를 함께 구성했다. 서로 다른 지역의 역사와 춤에 공통의 이야기를 부여하려는 기획이었다.만년제는 정조 때 농업용수 확보를 위해 조성된 수리시설로 경기도 기념물이다. 승전무는 통영에서 전승되어 온 춤으로, 1968년 국가무형유산으로 지정됐다. 이번 공연은 화성의 역사 유적을 둘러싼 이야기와 통영의 무형유산을 한자리에서 만나는 기회였다. 두 지역의 춤이 물이라는 주제로 새롭게 연결한 것으로 예술가의 시선으로 연출된 무대이다.공연은 서·본·결·예의 흐름으로 구성됐다. 첫 순서인 서에서는 〈큰태평무(정재만류)〉를 선보였다. 물 걱정 없이 농사를 지으며 풍요롭게 살아가는 백성을 바라보는 왕의 뜻을 담은 대목이다. 정용진이 정조대왕 역으로 특별출연하고 김미경을 비롯한 무용수들이 함께했다. 정재만의 춤을 첫머리에 놓은 구성은 김미경이 배워온 춤과 이번 공연의 주제를 함께 떠올리게 했다. 김미경은 정재만에게 춤을 배우던 중 스승의 갑작스러운 타계를 겪었고, 이후 승전무를 배우며 전승의 길을 이어가는 춤꾼이다.본에서는 〈승전무 북춤〉이 이어졌다. 김미경·김혜윤·구서영·이성자가 출연했다. 프로그램은 이 부분을 만년제의 물길을 돌아보며 오늘의 예인들이 왕의 화답시에 춤과 노래로 답하는 대목으로 설명했다. 통영에서 전승된 춤이 화성의 역사 이야기 안에 놓이는 지점이었다. 이번 북춤이 재미있는 것은 승전무의 북춤의 동작을 반복적으로 하면서 몰입감 있게 춤을 추는 모습과 무용수가 직접 노래를 부르는 장면에서 가무악이 잘어울려 더욱 흥미롭고 우아하게 보였다.같은 본의 흐름에서 〈벽사류 부채산조춤(월하정인)〉이 뒤를 이었다. 전덕수·천순진·이선미·이금희·권민정이 무대에 올랐다. 승전무 북춤에 이어 벽사류의 작품을 배치한 구성은 김미경이 걸어온 춤길을 볼 수 있다는 의미에서 뜻깊었다. 한 사람의 춤 여정을 여러 무용수가 함께 펼쳐 보인 자리라 잘 어우러진 군무였으며 화려한 의상과 깊은 호흡이 잘 드러난 무대였다.결의 첫 순서는 김미경의 독무 〈통영기방입춤〉이었다. 내가 오랫동안 지켜본 김미경의 손끝과 선, 은근한 익살이라는 인상도 이 독무를 바라보는 바탕이 됐다. 연한 분홍색의 의상이 그녀의 호흡과 춤선에 잘 어울렸다. 느린 가락 속에서 작은 호흡과 떨림까지 느껴지는 무대로 몰입감 있게 자신만의 색이 잘 표현된 무대였다.이어 해우리예술단의 〈진도북놀이〉가 무대에 올랐다. 프로그램에서 결은 오늘의 풍요로운 삶과 내일을 향한 희망을 춤과 노래로 나누는 부분이다. 진도북놀이는 이 흐름 속에 배치돼 공연에 또 하나의 지역적 배경을 더했다. 화성과 통영을 중심으로 삼으면서도 여러 지역에서 이어온 춤을 함께 만나는 구성이다. 앞선 무대와는 다르게 토속적인 분위기가 강하면서도 단단한 장단과 신명이 어우러져, 저절로 미소를 머금게 하는 무대였다.작품 순서의 마지 막은 〈승전무 칼춤〉이었다. 북춤에 출연했던 김미경·김혜윤·구서영·이성자가 다시 함께했다. 한 공연에서 북춤과 칼춤을 모두 만날 수 있도록 구성해 승전무의 두 모습을 살펴볼 수 있었다. 김미경의 검무는 이전에도 여러 번 보았다. 춤을 보며 김미경춤의 정갈함이 느껴지고 손을 돌리는 모습에서 익살스러움과 앞의 무용수와 검을 겨루는 장면에서 칼의 길이를 재며 견주는 모습은 매우 흥미롭게 느껴지고 검무가 그녀에게 잘 어울린다는 생각을 떠올리게 하는 순서였다.프로그램의 맺음은 예로 정했다. 물을 통해 백성의 삶을 돌보고자 했던 선대의 뜻에 감사의 인사를 올린다는 의미다. 시작에서 제시한 만년제의 이야기를 끝에서도 되짚게 하는 구성이다. 여섯 작품을 잇는 바탕에는 배워온 춤으로 지역의 역사에 응답하고 싶다는 예술가의 뜻이 있었다.김미경은 프로그램의 인사말에서 전승한 춤을 널리 알리고 지역의 역사와 연결하는 일도 예술가의 몫이라는 생각을 밝혔다. 지역의 역사 이야기가 한 예술가의 배움과 만나 관객 앞에 놓이는 과정을 지켜본 시간이었다.다만 일부 대목에서는 음악과 영상, 의상의 인상이 크게 다가와 세부적인 조절이 필요할 듯 보였다. 정성껏 마련한 이번 무대에서 만난 김미경의 고운 선과 정직한 춤을 앞으로도 오래 보고 싶다.이번 공연은 화성시문화관광재단의 화성예술활동지원사업 지원을 받아 마련됐다.