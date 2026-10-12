봉암사의 닫힌 문이 고마운 이유

큰사진보기 ▲희양산과 봉암사 계곡봉암사 앞 계곡 흐르는 물 위로 희양산의 웅장한 산그림자가 비치고 있다. '시즉시 여무언'의 가르침을 떠올리게 하는 고요한 풍경이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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"是卽是 餘無言(시즉시 여무언)."

큰사진보기 ▲지증대사 적조탑비 복원비희양산을 배경으로 봉암사 산문 밖에 세워져 있는 지증대사 적조탑비 복원비의 모습이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉암사 수장고 건립 현장봉암사 경내에 새로 건립 중인 수장고다. 완공 후 봉암사의 귀중한 유물들을 전시하는 전시형 수장고로 활용될 예정이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

"부처님 법대로 살자"

큰사진보기 ▲봉암사 경내를 지나는 스님맑은 가을 하늘 아래, 희양산을 등지고 자리한 봉암사 경내 전각 앞을 한 스님이 걸어가고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲선수행 사찰의 노스님일반인의 출입이 엄격히 통제되는 대표적인 선수행 사찰 봉암사 경내에서, 지팡이를 짚은 노스님이 고요히 발걸음을 옮기고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲보물 봉암사 극락전보물로 지정된 봉암사 극락전의 모습이다. 국내에 단 두 개밖에 남지 않은 목탑 형식의 희귀한 건축물이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 봉암사의 닫힌 산문을 방문의 아쉬움보다 수행의 자리를 지키는 일로 바라보았으면 합니다. 문경의 문화유산을 오래 지켜본 지역민으로서, 봉암사의 가치를 건물과 유물뿐 아니라 오늘도 이어지는 수행의 정신에서 함께 찾아보자는 마음으로 썼습니다.

한로다. 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 절기다. 아침저녁 공기가 달라졌다. 이맘때면 문경의 산을 다시 보게 된다. 내게는 희양산 아래 봉암사도 그렇다. 들어갈 수 없다는 것을 알면서도 가을이면 문득 생각나는 절이다.문경시 가은읍 원북리에 있는 봉암사는 대한불교조계종 종립특별수도선원이다. 평소 일반인의 출입을 제한하고, 원칙적으로 해마다 부처님오신날인 음력 4월 8일에 일반인에게 산문을 연다. 스님들의 수행을 지키기 위해서다.모처럼 찾아왔다가 들어가지 못해 서운하다는 이야기를 듣는다. 그 마음을 모르는 것은 아니다. 그러나 나는 닫힌 산문을 조금 달리 보았으면 한다. 들어갈 수 없다는 사실보다 그 안에서 무엇을 지키고 있는지 생각해 보자는 것이다.봉암사는 신라 헌강왕 5년인 879년 지증대사 도헌이 창건한 사찰이다. 창건 연도와 함께 떠올릴 이야기가 있다. 지증대사와 헌강왕이 나눈 문답이다.헌강왕의 간곡한 초청을 받고 왕경으로 나간 대사에게 왕은 월지궁에서 마음에 관해 물었다. 밤이 되어 맑은 못에 달이 비치고 있었다. 대사는 물에 비친 달을 살피고 다시 하늘을 우러러보며 말했다.이것이 곧 이것이니, 더 이상 무슨 할 말이 있겠느냐는 뜻이다. 헌강왕은 그 말에 흔연히 깨달았다.나는 여기에서 봉암사의 정신을 읽는다. 말을 보태기보다 바로 보고 깨닫는 공부다. 봉암사를 건물과 유물만으로 다 보았다고 할 수 없는 까닭도 여기에 있다고 생각한다. 대사는 왕의 만류에도 산으로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔다. 대접받는 자리보다 자신이 공부해야 할 자리를 지킨 것이다.봉암사의 삼층석탑은 단층 기단을 갖춘 통일신라 석탑이다. 탑 앞에서는 서둘러 사진만 찍고 돌아서지 않았으면 한다. 아래에서 위로 천천히 바라보며 돌을 다듬고 쌓아 올린 사람들의 마음을 생각해 볼 일이다.지증대사 적조탑과 탑비도 꼭 만나야 할 유산이다. 대사를 기리는 승탑과 그의 삶을 기록한 비가 함께 남아 있다. 최치원이 지은 탑비의 글은 쌍계사 진감선사비명, 성주사지 낭혜화상비명, 경주 숭복사비명과 함께 사산비명으로 꼽힌다.봉암사의 백미를 말하면서 백운대 마애불을 빼놓을 수 없다. 계곡을 따라 올라가 만나는 마애미륵여래좌상은 조선시대 고승 환적 의천이 1663년 발원하여 조성한 불상이다.얼굴은 입체적으로 드러나고 몸체에는 선으로 표현한 부분이 두드러진다. 그러나 내게 더 오래 남는 것은 불상이 자리한 풍경이다. 바위와 물과 불상이 한자리에서 어우러진다. 불상을 바라보다가 계곡으로 눈길이 가고, 흐르는 물을 보다가 다시 불상을 보게 된다.내가 만나본 마애불 가운데 주변 경관과 이처럼 잘 어울리는 곳은 드물었다. 조선시대 마애불 가운데 손꼽을 만한 작품이라고 생각한다. 조각의 솜씨뿐 아니라 그 자리에 불상을 모신 마음까지 함께 느껴지기 때문이다.봉암사를 이야기하면서 1947년 시작된 봉암결사를 빼놓을 수 없다. 성철·청담·자운·우봉 스님 등이 함께 내건 뜻은 "부처님 법대로 살자"였다. 1950년 봄까지 이어진 이 결사는 일제강점기를 거치며 왜곡된 불교를 바로잡고 수행자의 본분을 되찾으려는 움직임이었다.말은 짧다. 그렇게 사는 일은 쉽지 않았을 것이다. 남에게 고치라고 말하기 전에 자신이 어떻게 먹고 입고 공부하며 살아갈 것인지부터 바꾸어야 했으니 말이다. 나는 봉암결사의 무게가 거기에 있다고 본다. 자신의 생활을 걸고 뜻을 실천하려 했다는 점이다.그 다짐은 지난날의 이야기로 끝나서는 안 된다. 오늘도 수행으로 이어져야 한다. 봉암사의 산문이 평소 닫혀 있는 이유도 그 공부의 자리를 지키려는 데 있다.좋은 곳을 더 많은 사람에게 보여주고 싶은 마음은 나 역시 크다. 하지만 봉암사에서는 발길을 덜어내는 것도 필요하다. 들어가 보고 싶은 마음을 조금 접어두는 일도 이 절을 아끼는 방법이다.2027년 부처님오신날 산문이 열리면 조금 일찍 찾아가 보시라. 탑과 탑비 앞에 머물고 백운대 마애불도 천천히 살펴보면 좋겠다. 늦게 찾는다면 그해의 개방 시간과 행사 안내를 먼저 확인할 일이다.한로를 지나 가을이 깊어지면 겨울 공부를 앞둔 스님들도 생각난다. 다가올 동안거에 몸 성히 정진하시기를 바란다. 그 공부가 한국불교를 일으키고 사람들의 삶에 힘을 보태기를 바란다.나는 오랫동안 봉암사의 변모를 보아왔다. 앞으로 모습이 더 달라지더라도 그 속의 정신만은 잃지 않았으면 한다. 봉암사는 겉껍데기보다 속 알맹이가 중요한 공간이다.찬 이슬 내리는 계절, 닫힌 봉암사를 생각한다. 못 들어가는 서운함보다 그렇게 지켜지는 자리가 문경에 있다는 고마움으로.