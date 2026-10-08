김민석·조국·유시민·김어준, 과반이 '불신'

큰사진보기 ▲왼쪽은 김민석 더불어민주당 대표, 오른쪽은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장 ⓒ 오마이뉴스 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲유시민 전 노무현재단 이사장은 2024년 3월 18일 김어준씨의 유튜브 '겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 양문석 더불어민주당 경기 안산갑 국회의원 후보의 '노무현 비하' 논란을 두고 "공직자 자격 유뮤를 가릴 기준이 될 수 없다"고 말했다. ⓒ 유튜브 '겸손은 힘들다 뉴스공장' 갈무리 관련사진보기

AD

뉴스토마토-미디어토마토가 김민석 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장, 유시민 작가, 방송인 김어준씨 등 범여권 주요 인물들의 신뢰도를 물어봤더니, 응답자의 과반이 이들을 모두 '신뢰하지 않는다'는 조사 결과가 8일 공표됐다.미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 10월 5일부터 6일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1033명 대상 무선자동응답전화조사(ARS)로 각 인물에 대한 신뢰 여부를 조사한 결과(표본오차 95% 신뢰수준 ±3.0%p), 김민석 대표의 경우 '신뢰한다' 28.4% '불신한다' 59.2% '잘 모름' 12.4%로 나타났다. 조국 원장은 '신뢰' 21.2%-'불신' 63.1%, 유시민 작가는 '신뢰' 29.8%-'불신' 54.9%, 김어준씨는 '신뢰' 21.8%-'불신' 64.1%였다. 네 사람 모두 현재로선 대중들의 불신이 신뢰보다는 높은 걸로 나타났다.상대적으로 진보성향이 강하다고 알려진 40대와 50대, 전남광주·전북에서도 네 사람은 좋은 평가를 받지 못하고 있었다. 40대의 '신뢰한다' - '불신한다' 응답 분포는 김민석 30.9% - 61.0%, 조국 29.0% - 61.1%, 유시민 38.1% - 48.1%, 김어준 29.0% - 59.9%로 나타났다. 50대의 경우는 김민석 34.0% - 57.1%, 조국 28.1% - 56.5%, 유시민 38.1% - 52.3%, 김어준 30.2% - 59.2%였다. 김민석 대표는 전남광주·전북에서 그나마 40.9%의 '신뢰한다' 응답이 나왔지만, '불신한다'도 46.1%에 달했다.그런데 표본 수의 차이를 감안하더라도, 민주당 지지층(n=387명)과 조국혁신당 지지층(n=69명)의 네 사람에 대한 시각은 크게 엇갈렸다. 민주당 지지층의 '신뢰한다' 응답은 김민석에 대해선 65.0%로 나왔지만, 조국 28.7%, 유시민 28.1%, 김어준 26.0% 등 나머지 3명에 대해선 낮게 나왔다. 혁신당 지지층의 '신뢰한다' 응답은 김민석에 대해선 2%로 매우 낮았지만, 조국 86.3%, 유시민 91.1%, 김어준 83.1%등 나머지 3명에 대해선 매우 높았다.한편 이재명 대통령의 국정운영 평가는 '긍정' 36.5%, '부정' 60.3%로 직전 조사와 긍·부정 평가 모두 동일했다. 지역별로는 서울(33.7%-64.4%)과 인천·경기(40.3%-55.5%), 대구·경북(27.1%-69.6%), 부산·울산·경남(24.9%-71.9%)에서 부정 평가가 오차범위 밖 우세였으며 정치성향별로는 진보층에서만 긍정 평가가 오차범위 밖 우세였다(55.0%-42.9%) 정당 지지도는 민주당 37.0%, 국민의힘 37.6%, 조국혁신당 7.4%, 개혁신당 2.9%, 진보당 1.5%로 집계됐다.이번 조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.