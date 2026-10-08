국힘 철회 요구에도... 싱가포르국제영화제 '암살자(들)' 개막작 상영

큰사진보기 ▲7일 싱가포르국제영화제 측은 공식 입장을 통해 "제37회 영화제 개막작인 <암살자(들) >을 둘러싼 일련의 논의들을 인지하고 있다"면서 "SGIFF는 <암살자(들)> 제작진의 창작적 비전을 존중하며, 본 작품은 변함없이 제37회 싱가포르국제영화제의 개막작으로 상영될 예정"이라고 밝혔다. ⓒ 싱가포르국제영화제 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시작은 주진우 의원이었다. 주 의원은 지난 2일 제레미 추아 싱가포르국제영화제 집행위원장에게 "싱가포르국제영화제가 <암살자(들)>을 개막작으로 선정한 데 대해 깊은 유감을 표하며, 그 결정을 즉각 재고할 것을 촉구한다"라는 내용의 서한을 보냈다. ⓒ 주진우 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 오는 10월 21일부터 11월 1일까지 열리는 제37회 싱가포르국제영화제에서 개막작으로 선정된 <암살자(들)>은 21일과 22일 두 차례 상영되나 현재 전부 매진되었다. 현재 영화제 공식 누리집에서 <암살자(들)>의 표를 구매하려고 하면 'Sold Out(매진)'이라는 문구와 함께 구매가 불가능한 상황이다. ⓒ 싱가포르국제영화제 누리집 갈무리 관련사진보기

영화 <암살자(들)>을 개막작으로 선정한 싱가포르국제영화제(SGIFF)가 개막작 선정을 철회해달라는 국민의힘의 서한에 대해 "제작진의 창작적 비전을 존중한다"라며 철회할 의사가 없음을 분명히 했다.7일 싱가포르국제영화제 측은 공식 입장을 통해 "제37회 영화제 개막작인 <암살자(들)>을 둘러싼 일련의 논의들을 인지하고 있다"면서 "SGIFF는 <암살자(들)> 제작진의 창작적 비전을 존중하며, 본 작품은 변함없이 제37회 싱가포르국제영화제의 개막작으로 상영될 예정"이라고 밝혔다.영화제 측은 "제작진은 본 작품을 역사적 사건에 허구의 인물과 상황을 결합한 영화적 상상력의 산물이라고 설명해 왔다. 또한 역사적 결론을 내리거나 사실을 왜곡하거나 어떠한 정치적 목적을 위해 제작된 것이 아님을 명확히 했다"라며 "SGIFF 역시 이러한 맥락에서 본 작품을 하나의 창작물로 선보이고자 한다"라고 설명했다.이어 "<암살자(들)>은 토론토국제영화제에서 월드 프리미어로 상영된 바 있다. 영화진흥위원회 자료에 따르면, 한국 개봉 이후 현재까지 약 250만 명의 관객을 동원했으며, 추석 연휴 기간 약 47%의 좌석판매율을 기록했다"라면서 "SGIFF의 역할은 싱가포르와 아시아를 비롯한 세계 각지의 의미 있는 영화들을 위한 플랫폼을 제공하고, 관객들이 다양한 이야기와 관점을 경험할 수 있도록 돕는 데 있다"고 덧붙였다.이러한 영화제 측의 입장 발표는 앞서 국민의힘에서 <암살자(들)>이 역사 왜곡 영화라며 개막작 선정을 철회할 것을 요구해온 것에 대한 대응이다.시작은 주진우 의원이었다. 주 의원은 지난 2일 제레미 추아 싱가포르국제영화제 집행위원장에게 "싱가포르국제영화제가 <암살자(들)>을 개막작으로 선정한 데 대해 깊은 유감을 표하며, 그 결정을 즉각 재고할 것을 촉구한다"라는 내용의 서한을 보냈다.주 의원은 서한에서 <암살자(들)>이 육영수 여사의 암살 배후로 박정희 전 대통령이 있다는 내용의 영화라고 주장하면서 "창작의 이름으로 정당화할 수 없는 패륜적 역사왜곡"이라며 "귀 영화제는 이러한 작품을 단순 상영작도 아닌 영화제의 얼굴인 개막작으로 선정했다. 실제 역사적 비극을 뒤집은 작품에 국제영화제의 권위까지 실어준 것"이라고 영화제 측에 거세게 항의했다.이어 지난 6일, 국민의힘은 소속 의원 109명 모두의 명의로 재차 추아 집행위원장에게 개막작 선정 철회를 촉구하는 내용의 서한을 보냈다.이들은 서한에서 "<암살자(들)>은 실제 사건을 소재로 당시 권력기관의 개입 가능성을 제기하고, 특히 피해자의 배우자인 박정희 대통령이 사건과 관련돼 있을 수 있다는 해석의 여지를 남기는 방식으로 대한민국 국민 정서에 크게 반하는 역사 왜곡을 하고 있다"라며 "예술적 상상력과 창작의 자유는 존중되어야 한다. 그러나 실존 인물과 실제 사건을 다룬 작품이 역사적 사실과 허구의 경계를 흐리고, 실제 피해자가 존재하는 사건에 확인되지 않은 의혹을 결합한다면 이는 창작의 자유만으로 설명하기 어려운 문제"라고 주장했다.이어 "<암살자(들)>을 둘러싼 문제는 더 이상 영화에 대한 단순한 호불호에 그치지 않고 대한민국 사회의 갈등과 영화계의 혼란으로 이어지고 있다"며 "대한민국 현대사가 생소한 해외 관객에게 <암살자(들)>이 국제영화제의 개막작이라는 권위와 함께 소개된다면, 대한민국에서 현재 나타나고 있는 부정적인 영향이 세계적으로 확대될 수 있다"라고 덧붙였다.같은 날, 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 취재진에게 "향후 다른 국제영화제 출품 여부도 면밀히 파악해 동일한 수준으로 강력히 대응하겠다"고도 했다. 하지만 싱가포르국제영화제 측이 "창작적 비전을 존중하다"라며 국민의힘의 요청을 단호히 거부한 만큼 다른 국제영화제에서도 국민의힘이 이번과 같은 행동에 나설지는 미지수다.한편 오는 10월 21일부터 11월 1일까지 열리는 제37회 싱가포르국제영화제에서 개막작으로 선정된 <암살자(들)>은 21일과 22일 두 차례 상영되는데 현재 전부 매진됐다. 현재 영화제 공식 누리집에서 <암살자(들)>의 표를 구매하려고 하면 'Sold Out(매진)'이라는 문구와 함께 구매가 불가능한 상황이다.<암살자(들)>은 지난달 제51회 토론토국제영화제에도 공식 초청돼 네 차례 일반 상영, 총 4256석이 모두 매진된 바 있다.