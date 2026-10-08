김민석 경고에도... 추미애 또 "김지용 부적격" 공개 글

큰사진보기 ▲왼쪽은 김민석 더불어민주당 대표, 오른쪽은 추미애 경기도지사. ⓒ 남소연/경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 7일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자를 두고 재차 반대 입장을 밝혔다. 김민석 더불어민주당 대표가 "다양한 의견의 시간은 지났다"며 김 후보자를 둘러싼 당내 공개 논쟁을 끝내자는 취지로 말했는데도 물러서지 않고 이재명 대통령과 대립각을 세운 것이다.추 지사는 이날 밤 자신의 페이스북에 '중수청장 후보자의 부적격 사유'라는 제목의 글을 올려 김 후보자의 ▲윤석열 검찰총장 징계 반대 검사장 집단 성명 참여 ▲대검 형사부장 재직 당시 '검수완박'(검찰 수사권 완전 박탈) 반대 기자회견 ▲정진웅 검사 기소 당시 결재 여부 등을 제대로 검증해야 한다고 주장했다.먼저 김 후보자가 2020년 서울고검 차장검사 시절 윤석열 당시 검찰총장 직무집행정지·징계 청구에 반대하는 성명에 참여한 것을 두고 "중수청장 후보자가 불법 집단행동까지 해가며 중대 비위를 저지른 윤석열을 비호했는데 친윤·친한 검사가 아니라는 건가"이라고 규정했다.그러면서 "윤석열 징계를 반대하며 연판장에 서명한 친윤 검사장들이 모두 윤석열이 검찰을 장악한 문재인 정부에서 검사장으로 승진했다"라며 "추미애 장관 때 검사장으로 승진했다는 것과 친윤검사라는 것은 아무런 관련이 없다"라고 덧붙였다.최근 이재명 대통령이 김 후보자의 '친윤 검사' 논란에 반박하며 내놓은 논리에 또 한 번 이의를 제기한 것이다. 이 대통령은 김 후보자가 추미애 법무부 장관 시절 검사장으로 발탁·승진했고 윤석열 장모 최은순씨 사건에 재기수사 명령을 내렸다는 점 등을 거론하며 "친윤 아닌, 굳이 말해 반윤 행적은 이미 언론 보도로 다 확인되는 사실"이라고 강조한 바 있다.더 나아가 추 지사는 국회 행정안전위원회가 김 후보자 인사청문회 증인으로 고기영 전 법무부차관을 채택한 점을 지적했다. "추미애 장관 때 검사장으로 승진됐기 때문에 친윤 검사가 아니라는 주장의 정당성을 증명하기 위해 윤석열 징계 청구를 앞두고 겁이 나 도망간 고기영을 증인으로 부르는 것이 검증에 무슨 도움이 되느냐"는 뜻이다.김 후보자의 대검 형사부장 재직 당시 행적도 문제 삼았다. 추 지사는 "문재인 정부의 검찰개혁에 대해 대검 간부들과 같이 기자회견을 자청해 공개적으로 비난하고 반대하는 행동을 했다"라며 "이제 와서 출세를 위해 입장을 바꿨다. 검찰개혁 하겠다고 속여 검찰총장이 된 후 검찰쿠데타를 일으킨 윤석열 전 총장과 어떤 다른 점이 있나"라고 비판했다.'채널A 사건'과 관련해 정진웅 당시 검사를 독직폭행 혐의로 기소하는 과정에서 김 후보자가 어떤 역할을 했는지도 규명해야 한다고 주장했다. 추 지사는 당시 서울고검 차장이었던 김 후보자가 정 검사 기소를 승인했다는 의혹을 제기하면서 "자신이 정말로 결재하지 않았다면 결재하지 않았다고 밝히면 된다"고 했다.김 후보자가 정진웅 검사와 이광철 전 청와대 민정비서관 사건 기소에 반대 의견을 냈다는 해명을 두고는 "공소장에 결재도장을 찍어놓고 반대했다는 것은 아무런 의미가 없다"고 지적했다.추 지사가 다시 공개 비판에 나선 것은 민주당 지도부가 김 후보자 인선을 둘러싼 장외 논쟁을 정리하겠다는 뜻을 밝힌 직후여서 눈길을 끈다.김민석 대표는 이날 오전 민주당 유튜브 라이브 방송인 '민티07'에서 "당에서도 이제 이 문제에 대해 제어할 때가 됐다는 얘기를 제가 어제(6일) 했다"라며 "이미 충분히 의사 표명을 하셔서 더 그 문제에 대해 말씀을 안 하실 것으로 알고 있다"고 말했다. 이어 최고위원회의에서도 "이제 다양한 의견의 시간은 지나고 인사청문회의 시간이 왔다"고 강조했다.그럼에도 추 지사가 얼마 안 돼 다시 김 후보자의 '부적격 사유'를 조목조목 제기하면서 이 대통령 및 당 지도부에 맞선 셈이다.김민석 대표는 추 지사의 이러한 행보를 다시 한 번 지적했다. 그는 8일 '민티07'에서 '대통령 고유 권한인 인사권까지 뺏으려는 하극상의 소수 목소리가 크고 너무 잦다'는 시청자 댓글 관련 질문에 "여당 의원과 공직자들이 어떻게 해야 하느냐는 말씀을 주시는 것 같은데, 그에 걸맞은 절제가 필요하다"고 답했다.이어 "(앞서) 여당 의원들에게 제가 절제가 필요하고, 또 필요한 부분은 당에서 제어하겠다고 말씀을 드렸다"며 "최근에는 아마 공직자 분들에 대해서도 그런 문제를 제기하시는 게 아닌가 싶다"고 덧붙였다.