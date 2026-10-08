그 질문, 계속 해도 좋습니다

에너지기후정책연구소(에정연)는 2009년 설립 이후 17년 동안 기후·에너지 문제를 독립적인 시선으로 연구해 왔습니다. 기후위기와 에너지 전환을 기술과 산업만의 문제가 아니라 노동과 지역, 불평등과 민주주의가 얽힌 사회적 전환의 문제로 바라보며, 현장의 목소리에서 질문을 찾고 더 정의로운 대안을 모색해 왔습니다. 설립 17주년을 맞아 <17년째, 정의로운 전환을 연구합니다>라는 이름으로 에정연과 만나고 함께 연구하고 활동해 온 이들의 이야기를 연속으로 싣습니다. 기후위기가 더욱 심화되고 정의로운 전환이 절실해진 지금, 왜 독립적인 기후·에너지 연구가 필요한지, 그 연구가 현장과 만나 무엇을 만들어낼 수 있는지 연구자·활동가·노동자 등 다양한 이들의 시선으로 이야기합니다. 이번 연속기고는 에정연의 독립연구를 지속하기 위한 후원캠페인과 함께합니다. 연재 마지막 글은 홍소영 연구지원팀장의 글입니다.
3년 전, 에너지기후정책연구소에서 일을 시작했다. 그전까지 나는 노동단체에서 활동했다. 노동자의 권리와 일자리, 노동정책은 익숙했지만 기후와 에너지는 그렇지 않았다. 물론 기후위기가 심각하고 이 문제가 중요하다는 것은 알고 있었지만, 그것이 내가 해오던 일과 얼마나 깊이 연결되어 있는지는 잘 몰랐다.
연구소에 와서 처음에는 낯선 말부터 배워야 했다. 에너지 단위들, 전력계통, 탄소배출권거래제, 분산형 전원... 숫자의 크기도 낯설었고, 무엇이 지금 중요한 쟁점인지 따라가는 일도 쉽지 않았다. 그러다 문득 이런 생각이 들었다. 이렇게 우리의 일상과 산업을 움직이는 문제를 나는 왜 그동안 잘 몰랐을까. 그런데 공부를 할수록 낯선 분야에서 오히려 익숙한 문제들이 보이기 시작했다.
탄발전소를 닫는 것은 온실가스를 줄이는 일이지만, 누군가에게는 일자리의 문제다. 자동차산업의 전환은 기술의 변화이지만, 노동자에게는 자신의 숙련과 고용이 앞으로 어떻게 달라질지를 묻는 문제다. 재생에너지 역시 얼마나 많이 설치할 것인가만의 문제는 아니었다. 누가 소유하는지, 이익과 부담을 어떻게 나누는지, 누가 결정권을 갖는지가 중요했다.
지난 3년간 연구소에서 배운 것 가운데 하나는 이것이다. 기후위기는 기후만의 문제가 아니다. 노동과 지역의 문제이고, 불평등과 민주주의의 문제이기도 하다. 결국 우리가 어떤 사회에서 살아갈 것인가를 묻는 문제다.
전환이 시작되자 더 많아진 질문들
에너지기후정책연구소는 올해 창립 17주년을 맞았다. 그동안 탄소중립은 국가 정책이 되었고, 정의로운 전환이라는 말도 법과 제도 안으로 들어왔다. 석탄발전소는 문을 닫기 시작했고, 재생에너지와 산업전환은 현실의 정책이 됐다. 그런데 전환이 시작되자 질문은 오히려 더 많아졌다. 발전소가 문을 닫은 뒤 노동자는 어디로 가는가. 새로운 산업이 생기면 좋은 일자리도 함께 생기는가. 전환의 영향을 가장 크게 받는 사람들은 그 결정에 얼마나 참여하고 있는가.
최근 몇 년간 에정연의 연구는 이런 질문을 따라 움직여왔다. 석탄발전소 폐쇄와 발전노동자의 고용을 연구하고, 발전비정규직 노동자의 삶을 기록했다. 공공재생에너지와 지역의 에너지 전환을 고민했고, 올해는 금속노조, 녹색연합과 함께 사업장의 재생에너지 확대와 녹색단협을 연구하고 있다.
이 과정에서 자주 떠올린 질문이 있다. 기업이 RE100을 선언할 때 노동자는 어디에 있는가. 기업의 에너지 전략은 생산공정과 기술, 노동자의 일자리와 노동조건을 바꾼다. 그렇다면 노동조합은 임금과 고용뿐 아니라 기업의 에너지 사용과 탄소 감축도 이야기할 수 있지 않을까. 노동자는 전환의 대상이 아니라 그것을 함께 결정하는 주체가 되어야 하지 않을까.
시민에게도 배울 시간과 말할 공간이 필요하다
기후시민의회 프로젝트에서도 비슷한 생각이 들었다. 우리 사회에는 각종 위원회와 공청회, 주민참여 제도가 있다. 그런데 왜 시민들은 여전히 중요한 정책 결정에서 자신이 빠져 있다고 느낄까. 시민들이 어떤 문제를 자신의 삶과 연결해 이해하고, 함께 배우고 토론할 기회가 충분하지 않았던 것은 아닐까.
탄소중립과 에너지 전환이라는 말은 익숙해졌지만, 그것이 우리의 일자리와 주거, 이동, 지역의 미래를 어떻게 바꾸는지는 충분히 사회적으로 논의되지 못했다. 그래서 기후시민의회는 단순히 새로운 회의나 제도를 하나 만드는 일에 그쳐서는 안 된다고 생각한다. 기후위기라는 의제를 시민의 삶과 연결하고, 함께 배우고 토론하며 사회적 의제로 만들어가는 과정이 중요하다.
에정연은 2024년부터 기후시민의회를 연구해 왔다. 그 연구는 지금 지역의 활동으로 이어지고 있다. 지역연구단을 통해 시민들이 각자의 지역에 맞는 기후시민의회 모델을 고민하고, 조례 제·개정과 제도화를 위한 활동도 진행하고 있다. 온라인 아카이브 플랫폼 '기후시민의회P'(http://ccap.kr
) 역시 이 프로젝트의 한 부분이다. 처음에는 연구과제였던 일이 이제는 지역의 시민들과 함께 배우고 실천하는 활동으로 넓어지고 있다.
질문의 문을 쉽게 닫지 않는 연구소
연구소에서 일하면서 연구에 대한 생각도 조금 달라졌다. 예전에는 연구라고 하면 전문적인 지식을 가진 사람들이 자료를 분석하고 답을 내놓는 일을 먼저 떠올렸다. 하지만 가까이에서 지켜본 에정연의 연구는 거기에서 끝나지 않았다. 연구원들이 현장에서 사람을 만나고, 그들의 이야기를 다시 연구의 질문으로 가져오는 모습을 보았다. 연구 결과를 토론회에서 나누고, 그 논의가 새로운 활동이나 다음 연구로 이어지는 과정도 보았다. 그렇게 연구와 현장의 활동이 서로 영향을 주고받았다.
물론 모든 연구가 곧바로 성과를 내는 것은 아니다. 오랫동안 자료를 모으고 사람을 만나도 뚜렷한 답을 찾지 못할 때가 있다. 그렇다고 질문을 쉽게 접을 수는 없다. 지난 3년 동안 내가 가까이에서 본 에정연의 독립연구는 그런 모습이었다. 정해진 답을 확인하기보다, 아직 충분히 다뤄지지 않은 문제를 찾아내고 계속 질문하는 일. 그런 연구에는 시간도, 사람도 필요하다. 무엇보다 연구소가 독립적으로 질문할 수 있도록 지탱해 주는 사람들이 필요하다.
독립연구는 혼자 할 수 없다
2년 전, 에정연 창립 15주년을 맞아 연구소를 응원하는 분들의 후원으로 '기후정의 연구기금'을 만들었다. 그 기금으로 시작한 기후시민의회 연구는 지금 여러 지역의 시민들과 함께하는 프로젝트로 이어지고 있다. 후원금은 연구소를 운영하는 데 쓰인다. 연구자의 인건비를 마련하고, 연구와 활동을 지속할 수 있도록 한다. 독립연구소라고 해서 월세와 공과금은 내지 않아도 되는 것은 아니니 말이다. 하지만 그게 전부는 아니다. 정부나 기업의 요구가 아닌, 지금 우리 사회에 필요하다고 생각하는 질문을 스스로 선택하고 이어갈 수 있도록 하는 힘. 그 힘의 중요한 부분이 시민들의 후원에서 나온다.
후원은 어쩌면 이런 뜻인지도 모르겠다.
"그 질문을 계속해도 좋습니다. 당장 답이 나오지 않더라도 조금 더 들여다봐 주세요."
독립연구를 지지한다는 것은 그런 신뢰를 보내는 일이라고 생각한다.
3년째, 그리고 17년째
나는 연구소의 17년 가운데 3년을 함께했다. 3년 전에는 기후위기를 주로 '탄소'의 문제로 생각했다. 지금은 그 문제를 해결하는 과정에서 사람들의 삶이 어떻게 달라지는지도 함께 보게 된다. 그래서 정의로운 전환이라는 말도 전보다 조금 다르게 들린다. 무엇으로 전환할 것인가만큼이나 어떻게 전환할 것인가가 중요하다. 그 과정에서 누가 배우고, 말하고, 결정하는가도 빼놓을 수 없다.
오는 10월 22일, 에너지기후정책연구소는 창립 17주년 후원행사를 연다. 이번 후원 캠페인을 준비하면서 종종 이런 생각을 했다. 연구소에 후원을 요청한다는 것은 결국 무엇을 부탁하는 일일까. 연구를 계속할 수 있도록 힘을 보태달라는 요청이다. 하지만 조금 다르게 말하면, 우리 사회에 이런 질문을 계속 던지는 곳 하나쯤은 남아 있도록 함께해 달라는 요청인지도 모르겠다.
아직 해야 할 일이 많다. 노동자가 산업전환의 주체가 될 방법도, 시민이 기후정책을 함께 결정하는 방법도 더 찾아야 한다. 재생에너지를 확대하면서 공공성과 지역의 권리를 지키는 일도 여전히 중요한 과제다. 17년 전 시작한 질문은 아직 끝나지 않았다. 그리고 앞으로는 지금까지 생각하지 못했던 새로운 질문도 만나게 될 것이다.
17년째, 에너지기후정책연구소의 독립연구는 계속되고 있다. 그다음 질문을 함께할 사람이 더 많아졌으면 좋겠다.
'정의로운 전환을 위한 에너지기후정책연구소(ECPI)'와 함께하는 방법: http://ecpi.or.kr/ecpiplus
덧붙이는 글 | 글쓴이는 에너지기후정책연구소 연구지원팀장입니다.