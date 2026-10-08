그 질문, 계속 해도 좋습니다

에너지기후정책연구소(에정연)는 2009년 설립 이후 17년 동안 기후·에너지 문제를 독립적인 시선으로 연구해 왔습니다. 기후위기와 에너지 전환을 기술과 산업만의 문제가 아니라 노동과 지역, 불평등과 민주주의가 얽힌 사회적 전환의 문제로 바라보며, 현장의 목소리에서 질문을 찾고 더 정의로운 대안을 모색해 왔습니다. 설립 17주년을 맞아 <17년째, 정의로운 전환을 연구합니다>라는 이름으로 에정연과 만나고 함께 연구하고 활동해 온 이들의 이야기를 연속으로 싣습니다. 기후위기가 더욱 심화되고 정의로운 전환이 절실해진 지금, 왜 독립적인 기후·에너지 연구가 필요한지, 그 연구가 현장과 만나 무엇을 만들어낼 수 있는지 연구자·활동가·노동자 등 다양한 이들의 시선으로 이야기합니다. 이번 연속기고는 에정연의 독립연구를 지속하기 위한 후원캠페인과 함께합니다. 연재 마지막 글은 홍소영 연구지원팀장의 글입니다.

큰사진보기 ▲금속노조, 녹색연합과 함께 GM 현장방문 및 세미나연구소는 동료 시민사회단체, 노동조합과 함께 녹색단협과 정의로운 전환에 대한 연구를 이어가고 있다. ⓒ 에너지기후정책연구소 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기후시민의회연구단연구소는 기후거버넌스, 기후민주주의 실현을 위한 기후시민의회 연구를 진행중이다 ⓒ 에너지기후정책연구소 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 기후정의행진연구소는 연구활동에만 머물지 않고 노동자, 시민사회, 지역과 연대하는 활동 역시 함께 하고 있다 ⓒ 에너지기후정책연구소 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 에너지기후정책연구소 연구지원팀장입니다.