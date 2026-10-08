조희대 식사비 논란에 김현정 "인원 부풀리기 조사해야"

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 언론사 관계자들과 식사하면서 사용한 업무추진비의 참석 인원이 실제보다 부풀려 기재됐다는 의혹이 국회 국정감사에서 제기됐다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

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조희대 대법원장이 언론사 관계자들과 식사하면서 사용한 업무추진비의 참석 인원이 실제보다 부풀려 기재됐다는 의혹이 국회 국정감사에서 제기됐다.업무추진비 지출 기록에는 참석자가 11명으로 기재됐지만 실제 참석자는 7명이라는 주장이다. 조 대법원장은 앞서 업무추진비 허위 기록 논란에 대해 사과하고 재발 방지를 위한 시정 의사를 밝힌 바 있다.더불어민주당 김현정 의원(경기 평택병)은 지난 6일 국회 정무위원회의 국민권익위원회 국정감사에서 조 대법원장의 업무추진비 집행 내역을 지적하며 청탁금지법 위반 여부에 대한 조사를 촉구했다.김 의원에 따르면 지난 1월 15일 조 대법원장과 법률신문 관계자들의 식사에 업무추진비 52만5000원이 사용됐다. 해당 지출 기록에는 참석 인원이 11명으로 기재돼 있지만 법률신문 측이 설명한 실제 참석자는 7명이라는 것이다. 52만5000원을 11명으로 나누면 1인당 약 4만7700원이지만, 7명으로 계산하면 7만5000원으로 늘어난다.김 의원은 대법원 업무를 취재·보도하는 언론사 관계자들에게 제공된 식사라는 점에서 직무관련성과 청탁금지법 위반 여부를 확인해야 한다고 주장했다. 특히 법원행정처장이 참석 인원을 늘려 기재한 사실을 인정했다는 점을 들어 실제 참석자와 지출 기록이 달라진 경위도 조사해야 한다고 강조했다.김 의원은 "실제 참석 인원을 부풀려 1인당 식사비를 낮춘 기록은 단순한 회계 착오로 넘길 문제가 아니다"라며 "실제 참석자가 누구였는지, 추가적인 청탁금지법 위반 소지는 없는지 업무추진비 집행 전반을 철저히 점검해야 한다"고 밝혔다. 이어 "청탁금지법은 공직사회의 특권과 부당한 관행을 끊기 위한 법"이라며 "법을 지켜야 할 대법원장이라고 법 적용에 예외가 있을 수는 없다"고 말했다.김 의원은 국민권익위원회에 관련 신고 접수 여부를 확인하고 법 위반 소지가 있다면 원칙에 따라 처리할 것을 요구했다. 이에 정일연 국민권익위원장은 "신고가 접수되면 원칙에 따라 조치하겠다"고 답했다.조 대법원장은 앞서 업무추진비 허위 기록 논란과 관련해 "국민 여러분께 송구하다"며 사과했다.그러면서 "앞으로는 비슷한 문제가 발생하지 않도록 법원행정처에서 시정할 것으로 생각한다"고 밝혔다.