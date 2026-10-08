남양주시의회 김진희 의장 사임안 부결

큰사진보기 ▲남양주시의회는 7일 제322회 임시회 제2차 본회의에서 '의장 사임의 건'을 표결에 부쳤으나 가부동수로 부결됐다고 밝혔다. ⓒ 남양주시의회 관련사진보기

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경기 남양주시의회 김진희 의장의 사임안이 찬반 10대 10으로 부결됐다. 제10대 의회 출범 이후 원 구성을 둘러싼 갈등이 이어져 온 가운데 의장 거취를 놓고도 의원들의 표심이 정확히 양분된 것이다.남양주시의회는 7일 제322회 임시회 제2차 본회의에서 '의장 사임의 건'을 표결에 부쳤으나 가부동수로 부결됐다고 밝혔다.이번 안건은 김 의장이 지난달 22일 사퇴 의사를 밝힘에 따라 상정됐다. 표결에는 김 의장을 제외한 의원 20명 전원이 참석했다. 투표 결과 찬성 10표, 반대 10표로 의결 정족수를 충족하지 못하면서 김 의장은 의장직을 유지하게 됐다.앞서 남양주시의회는 지난 6일 제322회 임시회 제1차 본회의를 열어 국민의힘 김동훈 의원을 부의장으로 선출하고 4개 상임위원회 위원장과 예산결산위원장 선출을 마쳤다.부의장과 상임위원장 선출에 이어 의장 사임안까지 처리 절차를 밟았지만, 사임안이 부결되면서 김 의장은 기존 직위를 유지하게 됐다.이번 표결에서 찬성과 반대가 동수를 기록한 만큼 의장 거취를 둘러싼 의원들 사이의 입장 차이도 확인됐다.한편 시의회는 이날 오전 본회의에서 최현덕 남양주시장으로부터 2026년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명도 청취했다. 남양주시가 제출한 제2회 추경안은 제1회 추경보다 2786억원, 10.8% 증가한 2조8643억원 규모다.최 시장은 "국가 추경에 따른 민생 지원에 대응하고 지역경제 활성화와 시민 편의에 중점을 두었다"고 설명했다.시의회는 오는 15일까지 이어지는 이번 임시회에서 제2회 추경안과 조례안·동의안 등 25건의 안건을 심사할 예정이다.김진희 의장은 "제10대 남양주시의회가 우여곡절 끝에 첫걸음을 내딛게 된 만큼 더 단단하게 준비하고 세밀하게 살펴 시민을 위한 행정에 누수가 없도록 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.이어 의원들에게 추경안의 건전성과 효율성을 면밀히 심사할 것을, 집행부에는 충실한 자료 제출과 정확한 답변을 당부했다.