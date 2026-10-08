상처 입은 북항 상어 '부캉이'... "불빛 쏘면 안 됩니다"

큰사진보기 ▲지난 2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조 작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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부산 북항 친수공원 인공수로에 들어온 3m 크기 암컷 상어 '부캉이'의 주둥이에서 상처가 확인됐다. 야간 관람객들이 비친 휴대용 전등(랜턴)의 강한 불빛에 놀라 방향을 틀면서 벌어진 일로 보인다. 국립수산과학원과 부산시는 상어 자극 행동 자제를 당부했다.8일 부산시와 국립수산과학원의 말을 들어보면, 부캉이가 주둥이에서 그동안 없던 찰과상이 발견됐다. 지난 6일만 해도 확인되지 않은 상처여서 밤사이 생긴 일로 추정한다. 앞서 소셜미디어에서도 부캉이가 이러한 모습으로 수로 주변을 유영하는 장면이 확산했다.야간 관람객이 쏜 불빛에 자극받아 급격하게 움직이면서 바닥이나 수로 안 구조물에 긁혔을 가능성에 무게가 실린다. 한 영상에는 수로 가장자리에 있던 부캉이가 랜턴을 비추자 몸을 뒤틀며 연석과 부딪히는 장면이 담기기도 했다.현장을 직접 확인한 국립수산과학원도 이 부분을 확인했다. 김현우 국립수산과학원 수산자원연구부 연구관은 언론 인터뷰에서 "갑자기 강한 자극이 느껴지다 보니까 행동이 바뀌면서 상처를 입은 것 같다"라며 이런 상황이 누적되면 부캉이의 건강 상태가 나빠질 수 있다고 말했다.일부의 돌발 행동이 부캉이에게 위험으로 작용할 수 있다는 우려가 제기돼 왔는데, 실제로 사고가 터진 셈이다. 공원 일대에 부착한 '야간 수로 내 조명 비추기 자제 요청' 펼침막도 무용지물이었다.이날 기준 부캉이는 21일째 수로 안에 머무는 중이다. 두 차례 방류 노력이 무위로 돌아가면서 시와 국립수산과학원은 부캉이가 스스로 빠져나가길 기다리고 있다. 주둥이 상처 외 다행히 뚜렷한 이상 징후는 없지만, 수로는 상어의 장기 체류에 적합한 환경이 아니다. 얕은 수심, 좁은 공간 문제뿐만 아니라 곧 기온 하강까지 예상된다.수로 안 현재 수온은 23도가량인데 다음 달이 되면 18도 이하로 내려간다. 부캉이와 같은 흑상어는 계절적으로 이동하며 수온 변화에 민감하다. 게다가 부캉이가 제대로 먹이 활동을 하고 있는지도 파악이 어려운 조건이다. 그동안 최윤 국립군산대 해양생물자원학과 명예교수 등 전문가들은 움직임 둔화를 우려해 왔다.이러한 이유로 부캉이의 몸길이와 폭을 지속적으로 측정하는 등 모니터링이 더 강화된다. 부캉이 구조에 고심이 큰 시와 국립수산과학원은 자극 행동을 자제해 달란 당부도 전했다. 지환성 국립수산과학원 연구사는 "야간 (강한) 불빛은 부캉이한테 너무 큰 스트레스"라고 지적했다. 김헌호 부산시 공원여가정책과 팀장도 "개방된 공간이어서 대응이 쉽지 않다. 자발적 노력이 중요하다"라고 말했다.