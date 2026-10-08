'한국이 러 도왔다' 비판에... 청와대 "우크라, 정책 왜곡 자제해달라"

북한군 포로 공개에 이어 이번에는 대러 석유공급 문제로 한국과 우크라이나 정부가 또 다시 공개충돌했다. 우리 정부는 우크라이나에 "충분한 사실 없이 대한민국의 관련 정책을 왜곡하거나 국제적 신뢰를 훼손할 수 있는 공개적 언급을 자제해달라"고 경고했다.
영국 <가디언>은 지난 6일(현지시간) 유조선 7척이 올해 7~8월 울산, 여수 등 한국의 여러 항구에서 석유제품 총 17만 6000t 이상을 러시아 극동 지역에 실어 날랐으며 대부분은 러시아 시장에서 공급난이 가장 심각한 경유였다고 보도했다. 그러자 블라디슬라우 블라시우크 우크라이나 대통령실 제재 담당 보좌관은 페이스북에 "한국의 대러 제재 행보와 크게 배치된다"며 "결과적으로 러시아가 자체 정유 능력 손실에 따른 영향을 상쇄하는 데에 도움을 줬다"고 비판했다.
하지만 강유정 청와대 수석대변인은 7일 서면브리핑으로 "우리 정부는 러시아의 우크라이나 침공 이후 국제사회와 긴밀히 공조하며 대러 제재와 수출통제를 일관되게 이행해왔다"며 "이러한 우리 정부의 기본 입장에는 변함이 없다. 최근 가디언 등 한국발 대러 유류 운송에 대한 보도에도 정부는 이러한 입장을 명확히 설명한 바 있다"고 반박했다. 가디언도 해당 기사에서 석유제품 거래가 한국의 법률 위반은 아니며 일부 선박은 목적지를 제3국으로 기재한 다음 러시아로 향했다고 다뤘다.
청와대는 블라시우크 보좌관의 행보에도 정식으로 문제 제기했다. 강 수석대변인은 "그럼에도 우크라이나 대통령실 관계자가 가디언지 보도를 인용해 거래주체와 원산지, 최종구매자 등 핵심 사실관계가 확인되지 않은 개별 거래를 근거로 한국이 러시아의 연료난과 정제능력의 상실 효과 완화에 도움을 주었으며 이를 통해 기존의 대러 제재정책에 배치되는 행동을 한 것처럼 공개적으로 언급한 것은 사실과 다르며 부적절하다"고 지적했다.
강 수석대변인은 "정부는 현재 관계기관을 통해 사실관계와 수출통제 관련 사항을 면밀히 확인하고 있으며 문제가 확인될 경우 필요한 조치를 취할 예정"이라며 "우크라이나 측도 충분한 사실 확인 없이 대한민국의 관련 정책을 왜곡하거나 국제적 신뢰를 훼손할 수 있는 공개적인 언급을 자제해주길 바란다"고 했다. 정부는 앞서 이재명 대통령이 직접 우크라이나의 북한군 포로 송환 공개에 사과를 요구하는 등 최근 우크라이나에 강경한 입장을 표명하고 있다.
국가안보실 안보실 관계자 역시 "현재 한국의 대러 수출통제 대상 품목 1402개에는 경유, 항공유 등 정제유 는 포함돼 있지 않다"며 "경유 등 한국산 연료의 수출 여부도 확인된 사실이 아니다. 작년 8월부터 올해 8월까지 무역 통계에 따르면 한국에서 러시아로 경유, 휘발유, 제트유 등은 수출되지 않고 있다"고 설명했다. 또한 "목적지 허위 기재 여부 등은 관련 당국이 사실관계 파악 등을 통해 국내법 위반 여부를 판단할 예정"이라고 밝혔다.
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