국정원 "미 정보기관 이 원장 방문 거부 보도 허위" 법적 대응 검토

큰사진보기 ▲이종석 국정원장이 지난 9월 30일 국회 정보위 전체회의를 마치고 퇴장하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲우크라이나의 북한군 포로 한국 송환 질의하는 한동훈 의원한동훈 무소속 의원이 6일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부에 대한 국정감사에서 우크라이나의 북한군 포로 한국 송환과 관련해 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국가정보원(국정원)은 8일 미국 정부가 이종석 국정원장의 미국 국가지리정보국(NGA) 방문을 거부했다는 <조선일보> 보도에 대해 "허위이며 사실이 아니다"라고 전면 부인했다. 국정원은 <조선일보> 보도에 대해 법적 조치를 포함한 강력한 대응을 검토하겠다고 밝혔다.국정원은 이날 오전 배포한 '조선일보 보도 관련 입장문'에서 "조선일보의 악의적 허위·왜곡 보도에 대해 법적 조치를 포함한 필요한 수단을 검토해 강력히 대응해 나갈 방침"이라고 밝혔다.이번 논란은 지난 6일 국회 외교통일위원회의 외교부 국정감사에서 시작됐다.한동훈 무소속 의원은 조현 외교부 장관에게 "올해 3월경 이종석 국가정보원장이 미국을 방문하려고 했는데 미국이 이 원장의 반미 성향 등을 문제 삼아 입국을 거부했다고 파악했다"라며 사실관계를 물었다.조 장관은 "제가 아는 한 없다"라고 답했다. 한 의원이 미국 당국이 이 원장의 반미 성향 등에 대해 문서로 문의했다는 주장까지 제기하자 조 장관은 "전혀 아니다"라고 부인했다.조 장관은 한미 외교장관 회담에서 정보 분야의 현안에 관한 설명을 들었다면서도 구체적인 내용은 정보 사안이어서 공개할 수 없다고 밝혔다. 이 원장의 미국 비자가 거부됐다는 주장에 대해서는 "그럴 리가 없다고 확신하고 말씀드린다"라고 답했다.한 의원은 이튿날인 7일 통일부 국정감사에서도 같은 문제를 제기했다. 그는 국정원으로부터 "한미 간 정보협력, 국가안전보장 관련 사안으로 답변이 어렵다"라는 구두 답변을 받았다면서 이를 자신의 주장을 사실상 인정한 것으로 해석했다.그러나 국정원은 이날 별도의 언론 공지를 내고 한 의원의 해석을 반박했다.국정원은 "이종석 국정원장이 지난 3월 반미 성향 등을 이유로 미국으로부터 입국을 거부당했다는 내용은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다. 이어 조현 장관이 전날 국정감사에서 이미 해당 의혹을 부인했고, 국정원 역시 관련 언론 질의에 사실이 아니라고 답변했다고 설명했다.논란은 8일 <조선일보> 보도로 다시 불거졌다.<조선일보>는 이날 '미, 국정원장의 '북 감시기관' 방문 거부'라는 제목의 기사에서 이 원장이 지난 3월 미국 방문을 추진했지만 미국 측과 일정 및 동선 조율이 이뤄지지 않아 무산됐다고 보도했다.신문은 워싱턴 소식통을 인용해 이 원장이 미국 국방부 산하 정보기관인 NGA를 방문하려 했으나 미국 정부가 허용하지 않았고, 미국 정보기관 수장과의 면담도 성사되지 않았다고 전했다.NGA는 위성·항공기 등으로 수집한 영상과 지형 공간 정보를 분석하는 미국의 정보기관으로, 북한의 군사시설과 핵·미사일 활동을 감시하는 데 중요한 역할을 맡고 있다.다만 <조선일보>가 인용한 소식통은 한 의원의 주장과는 달리 미국이 이 원장의 입국이나 비자 발급을 거부한 것이 아니라 정보기관 방문과 면담 요청이 성사되지 않았다고 설명했다.국정원은 이러한 보도 내용 역시 사실과 다르다고 반박했다.국정원은 "국정원장은 지난 3월 중동전쟁 발발 속에서 국가안보와 국익수호 및 재외국민 보호 등 대응 활동에 집중하느라 전혀 해외를 방문할 상황이 아니었다"라고 밝혔다.특히 "미 NGA를 방문할 계획은 존재하지도 않았다"라고 강조했다. 미국 측이 방문을 거부했는지 여부에 앞서 이 원장이 해당 기관을 방문하려 했다는 보도의 전제 자체가 잘못됐다는 설명이다.국정원은 조선일보가 보도한 쿠팡 관련 국정원 직원들의 미국 입국 제한 의혹도 부인했다.<조선일보>는 미국 정부가 쿠팡 개인정보 유출 사건과 관련해 조사에 관여한 국정원 직원들을 입국 제한 대상 명단에 올렸다는 취지로 보도했다.이에 국정원은 "쿠팡을 조사한 국정원 요원들을 입국제한 명단에 올렸다는 내용도 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.국정원은 정보기관장의 동선과 국가 간 정보협력 활동은 국가안보와 직결되는 고도의 보안사항이라는 점도 강조했다.국정원은 "국제사회에서 정보기관 간의 교류·협력 활동은 그것이 무엇이건 간에 비공개·비밀유지가 불문율이자 정보기관들 간의 비공개 합의"라며 "이러한 원칙을 지키지 않을 경우 정보기관 사이의 신뢰가 무너질 수 있다"라고 지적했다.이어 <조선일보>가 한미 정보협력과 관련해 허위와 왜곡이 뒤섞인 보도를 하고 있다면서 "한미동맹 훼손과 국익손실에 대한 우려를 하지 않을 수 없는 상황"이라고 밝혔다.국정원은 "국익수호를 둘러싸고 치열한 정보전쟁이 벌어지고 있는 작금의 상황에서 조선일보의 허위 기사는 과연 누구의 이익을 위한 것인지 묻지 않을 수 없다"고도 했다.다만 국정원은 정보기관의 특성상 관련 의혹을 구체적으로 해명하기 어렵다는 뜻을 밝혔다.국정원은 "국정원이 잘못하고 있는 행동이나 정책이 있으면 어떤 질책도 겸허히 받아들이겠다"라면서도 "국가 간 정보협력은 고도의 보안 사안으로 '사실이 아니다' 외에 구체적인 해명을 내놓기 어렵다"라고 설명했다.