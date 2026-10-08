수학 강사 출신 공예작가 가죽에 광주를 새기다

큰사진보기 ▲작품 앞에서 포즈를 취한 강현옥 작가. 그는 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 강현옥 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강현옥 작가 작품. 그는 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 강현옥 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲가죽 공예 체험학습 진행하는 강현옥 작가. 그는 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 강현옥 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲강현옥 작가 작품. 그는 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 강현옥 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 펭귄마을신문에도 실립니다.

"제가 수학 강사 출신이어서 그런지 가죽 공예 체험 프로그램 강의가 잘 맞는 것 같아요."전남광주통합특별시 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 공방 '아토'에서 지난 9월 11일 만난 강현옥(58) 대표는 '작품 제작과 공예 수업 중 더 자신 있는 게 뭐냐'는 질문에 활짝 웃으며 이렇게 말했다.그러면서 "작가에게 작품 제작 능력은 기본 중의 기본"이라고 덧붙였다.30~40대 시절 10년 넘게 초·중학생을 가르친 수학 강사였던 강 대표는 취미가 직업이 된 경우다. 손으로 무언가를 만드는 것을 좋아했던 그는 수학 강사로 일하면서 가죽공예, 퀼트, 손바느질 등을 취미로 즐겼다.공예가 직업으로 이어진 계기는 2014년 찾아왔다. 광주 한 중학교에서 방과후 바느질 수업을 해달라는 제안을 받은 것이다. 교사 자격증이 있었던 것이 계기가 됐다."수학보다 훨씬 재미있더라고요. 머리도 안 아프고, 수학과 달리 아이들 반응도 좋았어요. 가르치는 입장에서도 행복하고 아이들도 행복해 보였죠."마침 광주시디자인진흥원에서 공예 교육과 창업 지원 프로그램이 진행됐다. 강 대표는 면접을 거쳐 6개월간 패션문화 과정을 수료했고, 광주시는 수료자를 대상으로 300만원의 창업 지원금을 지급했다.첫 공방은 양림동에서 조촐하게 열었다. 2014년 가을 양림교회 인근 월세 50만 원짜리 건물을 얻은 것이다."처음부터 확신을 갖고 시작한 건 아니었어요. 중고로 기구를 마련했고, 제 손으로 전부 꾸몄죠. 전부 다 해서 한 1000만 원 정도 들여 차린 것 같아요."하지만 첫 양림동 생활은 1년을 채우지 못했다. 출퇴근 문제로 쌍촌동 집 근처로 공방을 옮겼고, 그곳에서 약 6년간 활동했다.2020년 코로나19 대유행은 또 다른 변화를 불러왔다. 학교와 관공서, 도서관 등에 나가 진행하던 공예 수업이 모두 중단되면서 공방을 지키는 시간이 많아졌다. 이후 동구 예술의 거리로 공방을 옮겨 활동을 이어갔다. 이 과정에서 양림동 공예작가들과의 교류와 협업이 늘었다."예술의 거리에는 회화 작가들이 많고, 양림동에는 공예작가들이 많더라고요. 공예작가들과 교류하고 협업하기에는 양림동이 더 좋겠다는 생각이 들었어요."강 대표는 지난 5월 양림동 펭귄마을 공예거리에 다시 둥지를 틀었다.현재 강 대표의 활동은 제작·판매와 출강이 절반씩이다. 공방에서는 작품을 제작하고 학교나 기관 출강에 필요한 준비 작업을 한다. 출강 대상은 초·중학생과 교사, 학부모까지 다양하다. 초·중학교에서는 학생 대상 수업을, 고등학교에서는 교사 직무연수나 학부모 동아리 수업을 진행한다.대표적인 체험 프로그램은 카드·명함지갑 만들기다. 재료비를 포함해 1인당 3만원 정도이며 기본 2시간 과정이다. 필통과 책갈피부터 가방까지 프로그램도 다양하다. 한 번에 70명까지 참여하는 체험 수업을 진행한 적도 있다.강 대표가 최근 관심을 두고 있는 것은 한국의 전통을 담은 가죽공예다. 쉽게 접할 수 있는 가죽공예에 한국의 전통과 지역의 이야기를 녹여내는 작업을 시도하고 있다.그는 최근 2년 연속 프랑스 코리안페스티벌에 초청 받아 참가했다. 지난해에는 천연염색, 올해는 가죽공예 작품을 선보였다. 대표적인 작품이 달항아리를 새겨 넣은 가죽 카드지갑이다. 나주박물관과도 인연을 맺어 굿즈로 입점하기도 했다. 최근에는 국립중앙박물관 입점에 도전하고 싶다는 목표도 생겼다.강 대표는 다른 작가들과의 협업도 중요하게 생각한다. 동료 작가들은 그가 가죽에 참신한 아이디어를 접목해 결과물을 만들어내는 것을 강점이라고 평가한다. 다른 작가들이 자신의 작품이나 아이디어를 참고하는 것에도 크게 개의치 않는다."저는 카피가 무서우면 아무것도 할 수 없다고 생각해요. 남들이 베끼는 걸 신경 쓰기보다 내가 하고 싶은 걸 자유롭게 해야죠. 실력이 없는 사람은 카피든 뭐든 못해요."강 대표가 중요하게 생각하는 것은 함께 성장하는 것이다."저도 다른 작가들의 작품을 보고, 그들의 도움도 받아 여기까지 왔잖아요. 함께 성장하는 게 중요하죠."강 대표가 다시 양림동으로 돌아온 이유도 여기에 있다. 공예작가들과 교류하고 협업하면서 새로운 작품을 만들어내기에 양림동이 좋은 공간이라는 결론에 이른 것이다."목표요? 양림동 공예거리 입점 심사 면접 때도 묻더라고요. 한국의 문화자원, 그리고 광주의 문화자원을 가죽 작품에 녹여내는 거라고 답했습니다. 가장 지역적인 것이 가장 세계적인 것이라는 말도 있잖아요."