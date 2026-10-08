손으로 빚는 도예의 매력... 펭귄마을 공방 '달꽃'

큰사진보기 ▲작품 빚는 김월화 작가. 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 김월화 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲작품 제작하는 김월화 작가. 그는 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 김월화 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲작품 전시하는 김월화 작가. 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 김월화 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김월화 작가 전시회. 김 작가는 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 김월화 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김월화 작가 작품. 김 작가는 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 김월화 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲작품 전시하는 김월화 작가. 전남광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 입주 작가다. ⓒ 김월화 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 펭귄마을신문에도 실립니다.

"공방 이름 '달꽃'은 달(月)에 꽃(花)을 뜻해요. 제 이름에서 가져왔어요."공방 '달꽃' 이름 유래를 묻자 김월화 작가는 이렇게 말했다. 인터뷰는 9월 15일 전남광주통합특별시 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 김 작가의 공방에서 진행됐다.10평 남짓한 그의 공방 문을 열고 들어서자 소파와 작품 전시 공간, 그리고 커튼 너머 작업실이 보였다. 작업실에는 전기 가마를 비롯한 도자 도구가 있었다. 달꽃 공방 주인 김월화 대표는 스스로를 "도자기 하는 작가"라고 소개했다. 그는 누군가에게는 공방 대표이고, 누군가에게는 작가이며, 또 출강하는 대학에서는 강사다.접시와 컵, 찻잔, 화병 같은 생활 자기도 만들고 전시회나 공모전에 선보일 예술작품도 만든다. 다만 생활 자기를 만들거나 판매에 열을 올리는 스타일은 아니어서 본업은 작가에 가까워 보였다. 이날도 그의 작품은 화순 도곡에 있는 소소미술관 초대를 받아 전시되고 있었다. 달항아리와 오브제 등 약 60점의 작품을 선보이는 개인초대전이다.김 작가가 공예의 길에 들어선 것은 스무살 때다. 조선대학교 미술대학 공예디자인학부에 입학해 도자를 공부한 뒤 대학원 과정까지 배움을 이어갔다. 2020년에는 박사학위를 받았다. 학부 졸업 이후에는 일반 사무직을 거치기도 했고, 갤러리에서 큐레이터로 일한 경험도 있다.공방 작업을 본격적으로 시작한 것은 2016년부터다. 남구가 운영한 빛고을공예창작촌에서 5년 동안 공방을 운영한 뒤 2021년 7월 지금의 펭귄마을 공예거리로 옮겼다. 빛고을공예창작촌은 작업하기에는 좋은 곳이었다. 비용 부담도 상대적으로 적고 공예 작업에 집중할 수 있는 환경이었다. 하지만 김 작가는 익숙한 곳에 머무르기보다 새로운 곳에서 다시 시작하고 싶었다고 한다.김 작가는 석고 캐스팅 방식으로 작품을 빚는다. 물레가 흙을 돌려 손으로 형태를 빚는 방식이라면, 석고 캐스팅은 흙으로 원형을 만든 뒤 석고로 틀을 떠서 그 틀에 흙이나 슬립을 넣어 형태를 만드는 방식이다. 물레보다 같은 형태의 작품을 반복 제작하기에 유리하다.작품은 머릿속에서 형태를 상상하는 것에서 시작한다. 그 다음 머릿속 아이디어를 스케치로 옮긴다. 이후 흙으로 모형을 만들고 석고로 몰드를 제작한다. 도자기는 가마에 들어가면서 크기와 비율도 달라진다. 1250도까지 올라가는 전기 가마에서 소성하는 과정에서 흙이 수축하기 때문이다. 그래서 원하는 형태와 비율을 얻기 위해 다시 만들고, 또 수정하는 과정을 반복해야 한다."작품 한 개를 만드는 데 짧으면 2주, 길게는 한 달 정도 걸려요. 특히 애착이 가는 작품요? 제 입장에서는 하나 하나 모두 소중하고 예쁘죠.(웃음)"그래서 그의 작품은 공장에서 찍어내는 제품과는 다르다. 생활소품은 1만 원짜리도 있지만, 조형 작품은 달항아리의 경우 100만 원을 넘어선다.도예 제작과 함께 열정을 쏟는 것은 가르치는 일이다. 그가 10년 가까이 조선대 미대에서 학부생을 대상으로 도예 실기를 가르치고 있다. 이번 학기엔 주 4시간씩 학생들과 마주한다. 또 최근까지는 광주예술영재교육원에서 학생들을 상대로 수업을 진행하기도 했다. 공방이 자리한 양림동 펭귄마을에서는 남구가 마련한 생활공예 수업도 진행한다."도예를 계속하는 이유요? 인공지능 시대에 어찌 보면 시대에 역행하는 일이죠, 손으로 하나 하나 만든다는 게... 하지만, 누가 알아주든 그렇지 않든 아직 저는 제 일에 자부심 같은 걸 갖고 있어요. 인간의 삶을 풍요롭게 해준다는, 공예가 정신 같은 게 있거든요."김 작가는 공방 생활을 하면서도 틈틈이 전시를 열거나 참여했다. 2016년 광주 유스퀘어문화관 금호갤러리, 2019년 화순 소아르미술관, 2019년 서울 코엑스, 2022년 양림동 펭귄미술관 등에서 개인전을 열었다.2017년 광주국제아트페어 청년작가전을 비롯해 최근 10년 사이 50회 이상 다수의 단체전에 참여했다. 2018년과 2019년, 2021년에는 광주광역시의 우수 공예문화상품(오핸즈)으로 연속 지정됐고, 2021년엔 전국 공예품대전에서 광주 최우수상을 받는 등 수상 기록도 여럿이다.김 작가에게 마지막으로 꿈과 행복에 대해 물었다."꿈이요? 오랜만에 받아보는 질문이라... 시간이 흐를수록 겸손해지는 것 같아요. 거창한 걸 내세우는 것도 부끄럽고요. 지금은 그냥 제 작품 하나를 단 한 사람이라도 누군가 만족해 하고, 그 가치를 알아봐주는 것만으로도 행복하고 기쁘답니다."