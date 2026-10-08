약산도에서 찾은 나만의 박자, 빌리지 않는 두근거림

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

사람은 모두 같은 박자에 맞춰 걸을 필요가 없다. 각자에게 들려오는 음악에 따라 걸으면 된다.헨리 데이비드 소로가 <월든>에서 건넨 이 문장은 오래 생각할수록 묘한 울림을 남긴다. 우리는 살아가면서 끊임없이 세상의 박자에 발을 맞추며 걷는다. 남들이 가는 방향을 바라보고, 세상이 정해놓은 속도를 따라가며 뒤처지지 않으려 걸음을 재촉한다. 그러다 문득 멈춰 서면 알게 된다. 지금 내가 걷는 길이 정말 내가 원했던 길인지 그리고 내 안에서는 어떤 음악이 흐르고 있었는지를.사람은 언제 자신의 길을 걷기 시작하는가. 정해진 길을 따라가는 동안에는 발밑의 길이 잘 보이지 않는다. 남들이 가는 방향을 바라보고, 세상이 정해놓은 속도에 발을 맞추다 보면 정작 자신의 마음이 어느 곳을 향하는지는 잊기 쉽다. 어쩌면 자신의 길이란 처음부터 주어진 길이 아니라, 한 걸음씩 내딛으며 스스로 만들어가는 것인지도 모른다.그런 생명과 고독의 길을 닮은 섬이 있다. 고금도를 지나 약산대교를 건너면 만나는 약산도(藥山島)다. 약산도는 이름 그대로 약초가 많은 산에서 유래한 이름처럼 풍요를 품은 섬이지만, 그 풍요는 결코 편안하거나 안일한 모습으로 다가오지 않는다. 다리를 건너는 동안 뒤로 물러나는 육지와 앞으로 다가오는 섬 사이에서 풍경의 속도가 조금씩 느려진다. 육지에서 이어지던 소음도 어느 순간 바다 위에 흩어지고, 눈앞에는 섬의 능선과 푸른 물결이 나란히 놓인다. 무언가를 서두르지 않아도, 섬에 들어서는 순간 발걸음의 박자가 달라진다.약산도의 중심에는 삼문산이 있고, 그 깎아지른 산자락과 험준한 바위틈에는 오래전부터 삼지구엽초, 구절초, 천궁 같은 자생 약초들이 뿌리를 내리고 자라왔다. 척박하고 가파른 암벽이라고 해서 생명이 머물지 못하는 것은 아니다. 오히려 바위 사이에 억척스럽게 자리를 잡은 약산의 약초들은 작은 흙 한 줌과 남해의 짜릿한 해풍, 아침 이슬이면 충분하다는 듯 뿌리를 돌에 감아 쥐고 계절을 견딘다. 매서운 바닷바람이 지나가도 묵묵히 제 자리를 지키며, 누군가 알아주기를 기다리지도 않는다. 그 험준한 바위와 야생 약초밭을 누비는 또 하나의 생명이 있다. 약산도의 흑염소다.약산도에서 흑염소는 단순한 가축이 아니다. 산과 바다가 어우러진 이 절벽과 암릉에서, 흑염소는 거친 환경을 자신의 삶으로 받아들이는 강인한 생명이다. 약산도를 걷다 보면 산비탈과 기암괴석 사이에서 검은 실루엣의 흑염소 무리를 만난다. 사람의 발길이 감히 닿기 어려운 비탈과 아찔한 바위 사이를 흑염소들은 아무렇지 않게, 그러나 거침없이 오르내린다. 잘 닦인 평탄한 길을 찾아 걷는 것이 아니라, 날카로운 발굽이 닿을 수 있는 작은 틈새만 있으면 그곳을 자신의 길로 삼는다.흑염소들은 삼문산의 거친 바위틈에 뿌리 내린 삼지구엽초와 야생 약초를 골라 먹으며 자란다. 가파른 절벽을 타고 올라가 바위틈 깊은 곳에 숨은 약초의 잎을 따먹는다. 그 먹이에는 약산도의 바람과 돌, 약초의 진액이 그대로 배어 있다. 한참을 바위를 타고 걷다가도, 흑염소는 수평선 너머 바람이 불어오는 쪽을 향해 잠시 멈춰 선다. 검은 털을 날리며 먼 바다를 바라보는 그 눈망울에는 세속의 조급함이 없다. 그리고 다시 아무 일도 없었다는 듯, 갈라진 발굽으로 바위를 딛고 묵직하게 올라간다. 길이 있어서 걷는 것이 아니라, 흑염소가 발굽을 내딛는 곳마다 비로소 길이 생겨난다.그 모습을 보고 있으면 서두에 떠올렸던 소로의 말이 다시 생각난다. 세상에는 수많은 북소리가 있다. 더 빨리 가라는 소리, 더 많이 가지라는 소리, 남보다 뒤처지지 말라는 소리. 그 거대하고 시끄러운 소리에 맞춰 걷느라 때로는 정작 자신의 발걸음에서 나는 소리를 듣지 못한다. 하지만 약산도의 흑염소는 세상의 어느 북소리에도 맞추지 않는다. 다른 염소가 먼저 높은 암봉에 올라갔다고 해서 불안해하지도 않는다. 그저 눈앞의 바위를 살피고, 단단한 발굽을 놓을 자리를 스스로 찾으며 한 걸음씩 내딛을 뿐이다.삼문산의 너덜길도 그렇다. 오랜 세월 사람과 짐승의 발길을 받아온 돌들은 모서리가 조금씩 닳아 있다. 처음에는 날카롭고 위험했을 돌의 표면도 비와 바람, 발걸음을 견디며 둥글어졌다. 발끝에 채이는 돌 하나에도 흘러간 세월의 흔적과 수많은 발길이 수줍게 새겨져 있다. 돌은 서두르지 않았지만 시간을 견뎠고, 사람과 짐승은 그 돌 위에서 저마다의 속도로 강해졌다.때때로 삶도 이와 비슷하다는 것을 잊는다. 빨리 가야 한다고 생각하고, 남보다 앞서야 성공한다고 생각한다. 그러나 약산도의 돌길을 천천히 걷다 보면 느려지는 걸음 자체가 하나의 눈부신 시간이 된다. 발밑의 가파름을 살피게 되고, 바닷바람의 방향을 느끼게 되고, 평소에는 지나쳤을 바위틈의 작은 풀 한 포기와 발자국이 눈에 들어온다.도시에서는 가만히 멈춰 서 있는 것조차 불안할 때가 있다. 멈추면 뒤처질 것 같고, 아무것도 하지 않으면 시간을 잃는 것처럼 느껴진다. 그러나 흑염소가 노니는 약산의 산길에서는 잠시 멈추는 것조차 다르게 다가온다. 바위산 위로 스며드는 햇빛이 보이고, 흑염소가 딛고 선 바위에 밴 따뜻한 체온이 느껴지고, 멀리서 밀려오는 파도 소리가 들린다. 정지는 지체나 퇴보가 아니라, 미처 듣지 못했던 내면의 소리를 듣기 위한 여백이 된다.삼문산의 길은 그렇게 걷는 사람의 속도를 조금씩 늦춘다. 바위가 많아 발을 조심해야 하고, 오르막에서는 숨을 고르게 된다. 그러다 문득 정적을 깨고 발아래에서 작고 명쾌한 소리가 들려온다.딱! 바위 위에 흑염소의 갈라진 발굽이 닿는 소리다. 그리고 다시 한 걸음, 딱!그 단호하고 단순한 소리를 듣고 있으면 세상의 거대한 북소리가 잠시 멀어져 가는 것만 같다. 남의 박자에 맞추지 않고, 자신의 중력과 균형으로 바위를 딛는 발굽 소리. 어쩌면 우리가 찾아야 할 소리는 아주 크고 특별한 것이 아니라, 오래전부터 우리 안에 있었지만 너무 많은 소음에 묻혀 듣지 못했던 작은 울림인지도 모른다. 흑염소가 제 발굽으로 바위를 딛듯, 우리에게도 저마다의 속도로 걸어야 할 길이 있는 것인지도.약산도는 잘 포장된 길을 가르쳐주는 섬이 아니라 벼랑 끝 같은 바위 위에서도 어떻게 자신의 발굽으로 중심을 잡고 걸어야 하는지를 생각하게 하는 섬인 것 같다. 무엇을 더 채워야 하는가보다 무엇을 덜어내야 하는지, 어디로 빨리 가야 하는가보다 어떤 마음으로 한 걸음을 내디뎌야 하는지를 조용히 깨닫게 한다.섬의 자연은 아무것도 설명하지 않는다. 약초는 바위틈 제자리에서 깊은 향을 내며 자라고, 흑염소는 오직 자신의 발굽 하나에 온몸의 무게를 맡긴 채 묵묵히 바위를 오른다. 파도는 파도의 리듬으로 밀려오고, 바람은 누구에게 허락을 구하지 않은 채 삼문산 능선을 넘어간다. 그들은 자신의 방식으로 존재할 뿐, 그것을 증명하려 하지 않는다. 험준한 암벽을 오르는 흑염소의 강인함은 자랑이 아니라, 약산의 바람과 바위, 그 틈에서 자라는 생명 속에 자연스럽게 스며든 삶의 방식이다.그래서 약산도에서 다시 떠올리게 되는 소로의 '다른 북소리'는 세상의 모든 삶을 거부하라는 뜻은 아닐 것이다. 다만 수많은 남들의 소리 사이에서도, 약산의 바위를 딛는 흑염소처럼 자기 발굽 아래에서 들려오는 작고 단단한 울림을 놓치지 말라는 뜻에 가까울 것이다.길은 누군가 미리 만들어 놓은 곳에만 있는 것이 아니다. 때로는 가파른 바위라도 내가 한 걸음을 내딛는 그 순간, 그곳에 비로소 하나의 고유한 길이 생겨난다. 약산도의 흑염소가 거친 바위 위에 남긴 작지만 깊은 발자국처럼, 삶 또한 그렇게 저마다의 흔적을 남기며 앞으로 나아가는 것인지 모른다.아무에게도 빌리지 않은 자기만의 북소리를 들으며.