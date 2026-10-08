반값여행, 흥행을 넘어 지속가능한 닻으로

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

지방 소멸의 시계가 가파르게 돌고 있다. 시·군·구 92개 지역이 인구감소지역으로 지정(2026년 10월 기준)된 오늘날, 지방은 먼 미래의 붕괴가 아니라 당장 내일의 생존을 걱정하는 처지다. 사람이 떠나고 일자리가 사라지며 전통시장의 불이 꺼지는 악순환 속에서, 중앙정부와 지방정부가 내놓은 혁신적인 카드가 '대한민국 반값여행(지역사랑 휴가지원)' 정책이다.여행자가 지출한 비용의 최대 50%를 현지 지역사랑상품권으로 환급해 주는 파격적인 실험은 고물가 시대의 소비자와 침체된 지역경제를 동시에 사로잡으며 국내 관광시장에 신선한 충격을 던지고 있다. 그러나 이 달콤한 흥행이 일회성으로 끝나지 않고 지속가능한 동력이 되려면, 성과 뒤에 숨은 명암을 냉철하게 분석해야 할 시점이다.이 정책의 중심에는 '인구 패러다임의 전환'이 있다. 저출생·고령화로 정주인구를 늘리는 전통적 지역 살리기는 한계에 부딪혔다. 이에 중앙정부는 지역에 머물며 소비를 창출하는 '관계인구'와 '생활인구' 개념에 주목했다. 국내 관광은 단기간에 타 지역 관광객을 유입시키고 지역 내 자금 순환을 촉진할 확실한 마중물이다. 때마침 코로나19 이후 폭발한 여행 수요가 고물가와 엔저로 해외로 이탈하자, 중앙정부는 인구감소지역으로 발길을 돌릴 유인책을 마련했다. 관광객의 지갑을 열고 그 돈이 다시 지역 소상공인에게 돌아가는 선순환 고리를 설계한 것이 출발점이다.현재 추진 현황은 '오픈런'이라는 말로 요약될 만큼 뜨겁다. 원조격인 전남 강진군을 필두로 완도군, 목포시, 강원 양구군 등 수많은 인구감소지역이 각기 다른 매력을 더해 사업을 확장하고 있다. 단순 숙박비 할인을 넘어, 목포의 '런트립'처럼 지정 코스를 완주하면 환급하거나 완도의 해양치유센터 이용과 연계하는 등 지역 맞춤형 콘텐츠와 결합하며 진화 중이다. 문화체육관광부와 한국관광공사도 '대한민국 구석구석' 플랫폼을 통해 흩어진 예산과 신청 시스템을 체계화하며 지원에 나서고 있다.이러한 진화의 결정판을 오는 10월 9일부터 11일까지 완도 해변공원 일원과 주요 섬에서 열리는 '2026 청정완도 가을 섬 여행' 축제에서 확인할 수 있다. 반값여행이 추구해야 할 '콘텐츠 경쟁력'의 모범을 보여줄 기회다. 싱싱한 활전복과 광어, 해조류 등 완도산 수산물을 맛보고 저렴하게 구매할 수 있는 시식·판매관과 깜짝 전복 경매가 열린다.남파랑길 86∼88코스를 걷는 '가을에 걸었섬!' 트레킹과 청산도 은하수 체험, 보길도 세연정 체류형 프로그램 등 섬 체류형 콘텐츠도 운영된다. 여기에 주요 관광지 5곳 이상을 돌면 인센티브로 3만 원 상당의 전복을 증정하는 스탬프 투어와, 인조 잔디 위 2000여 권의 책과 빈백 텐트가 어우러진 가을 해변 독서 축제가 더해져 '오감 만족' 체류형 관광을 완성한다. 반값할인으로 모은 관광객을 어떻게 머물게 할 것인가에 대한 답이 여기에 있다.지금까지의 외형적 성과는 지표상으로도 기대 이상이다. 문체부 조사에 따르면 환급 예산의 최소 3.1배 이상의 실질 소비가 창출됐다. 강진군은 수십만 명의 관광객을 유치하며 '한국관광의 별'을 수상했고, 소비자도 해외여행 절반 비용으로 풍성한 여행을 즐긴다며 호평한다. 환급금이 해당 지역에서만 쓸 수 있는 지역사랑상품권으로 지급되기 때문에, 관광객이 현지 맛집을 찾고 전통시장에서 특산물을 사며 골목 카페를 방문하는 등 2차 소비가 이어져 소상공인의 모세혈관까지 온기가 도는 민생 회복이 실현되고 있다.그러나 빛이 밝을수록 그 뒤에 드리워진 그림자도 짙다. 가장 큰 문제는 한정된 예산으로 인한 '선착순 마감'과 '수혜 불평등'이다. 월별 예산이 신청 개시 몇 분 만에 마감되니 정작 여행을 계획한 소비자가 혜택을 받지 못해 불만이 크다. 예산 크기가 곧 관광객 수로 직결되는 '세금 투입형 체제'라는 지적이 나오는 이유다.더 뼈아픈 대목은 현장 인프라와 운영 체계의 부실이다. 최근 완도 사례에서 드러났듯, 가족 단위 관광객이 주로 찾는 마트나 정육점 등 필수 업종에서는 사용이 막혀 불편을 겪었다. 상품권 결제 앱(Chak)에는 'QR결제 가능' 가맹점으로 안내되어 있지만, 막상 현장에는 QR코드가 없어 결제조차 못하는 등 시스템 연동과 관리가 엉망인 실정이다. 지원금을 쓰러 왔다가 불쾌감만 겪고 다시는 찾지 않겠다고 등을 돌리는 목소리는, 사전 준비 부족이 '재방문'이라는 정책 목표를 스스로 무너뜨리고 있음을 보여준다.반값여행이 할인 이벤트를 넘어 지방 소멸을 막는 구원투수가 되려면 중앙과 지방의 역할 분담과 체질 개선이 필요하다.우선 중앙정부는 지방정부 사이의 소모적 경쟁을 조율하고 제도적 안전망을 구축해야 한다. 고향사랑기부제와 연계해 기부 답례품·포인트를 반값여행 환급금과 결합해 쓸 수 있도록 플랫폼을 통합하면 재정자립도가 낮은 지방정부의 부담을 줄일 수 있다. 아울러 관광객 수의 단순 집계를 넘어 실제 체류와 교류를 측정하는 '생활인구 지표'를 고도화해 예산을 차등 지원하는 컨트롤타워 역할을 해야 한다.'반값여행'은 소멸해 가던 지방의 골목길에 오랜만에 활력과 웃음소리를 되찾아 주었다. 세금이 아깝지 않은 정책이라는 찬사와 함께 지역경제의 불씨를 살린 것은 분명 외형적으로 드러난 성과다. 이제는 보다 내실을 기하여 이 불씨가 꺼지지 않고 활활 타오르도록 마른 장작을 공급할 때다. 중앙정부의 든든한 제도적 뒷받침과 함께, 축제 하나까지 세심하게 챙기는 지방정부의 로컬 콘텐츠 및 행정 혁신이 맞물릴 때 반값여행은 일시적인 유행을 넘어 국토 균형발전과 지방 부활을 이끄는 가장 강력한 닻이 될 것이다.이승창 자유기고가