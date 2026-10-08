금개구리·흑두루미 곁에서 불꽃쇼, 이대로 괜찮나

큰사진보기 ▲벼 논둑에서 낯선 소리에 귀를 쫑긋 세운 어린 너구리 ⓒ 뉴스피치 조성희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논에서 겨울을 나는 흑두루미 가족 ⓒ 뉴스피치 조성희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난 2일 개막한 대전효문화뿌리축제에서는 불꽃이 오르지 않았다. 대전 중구가 개막식과 폐막식에 예정했던 불꽃놀이를 취소했기 때문이다. 축제장인 뿌리공원과 유등천 일대에는 수리부엉이, 노란목도리담비 같은 멸종위기 야생생물이 살고 있다. 불꽃놀이를 다시 생각해 달라는 지역 환경단체의 제안을, 구청장이 긴급회의를 열어 받아들였다. 구 관계자는 "불꽃놀이를 취소하는 것이 뿌리공원과 주변 생태를 더 오래도록 우리가 함께 지키고, 공유할 수 있는 일이라는 판단"이라고 설명했다고 한다.같은 주, 세종에서는 다른 소식이 들려왔다. 9일부터 사흘간 세종호수공원과 중앙공원에서 열리는 세종한글축제에 블랙이글스 에어쇼와 불꽃쇼가 준비되어 있다는 것이다. 한글날 100주년을 맞아 82개 프로그램을 마련한 정성은 반갑고 고맙다. 다만 축제가 열리는 자리가 어디인지를 한 번 더 떠올려 주었으면 한다.중앙공원 바로 옆은 도심 한가운데 남은 논습지이자, 세계 최대 규모로 알려진 금개구리 서식지인 장남들이 있다. 흑두루미 가족은 11년째 이곳으로 겨울을 나러 온다.요즘 장남들은 한 해 중 가장 분주하다. 지난주에는 기러기 떼가 대전 인근으로 남하했고, 겨울철새의 이동이 시작됐다. 시민 모니터링에서는 검은딱새와 도요류, 비둘기조롱이, 새호리기가 관찰됐고 상공으로는 황새가 지나갔다. 올해 태어난 황조롱이들은 이 들판에서 사냥을 익히고 있다. 밤이면 삵과 너구리, 수달이 움직인다.먼 길을 가다 잠시 내려앉은 새에게, 처음 사냥을 배우는 어린 황조롱이에게, 겨울잠을 앞둔 금개구리에게 저공 곡예비행의 굉음과 밤하늘의 폭발음은 어떤 일일까. 우리는 아직 그 답을 모른다. 그리고 모른다는 사실이 문제의 핵심이다.지난겨울 금강 불꽃쇼를 두고 '장남들 보전 시민모임'이 질의했을 때, 세종시는 주최 측에서 사전·사후 영향평가를 실시하지 않은 것으로 확인됐다고 답했다. 그러면서 향후 필요하면 환경부서의 의견이나 자문을 구하도록 적극 노력하겠다고 했다. 야생생물 서식지를 고려한 행사 관리 기준도 환경부서와 협의해 검토해 나가겠다고 했다. 우리는 그 답변을 한 발 나아간 약속으로 받아들였다.이번 축제는 그 약속이 처음으로 시험되는 자리다. 에어쇼와 불꽃쇼를 기획하면서 환경부서에 물어보았는지, 물었다면 어떤 답을 들었는지 시민으로서 알고 싶다.축제를 하지 말자는 이야기가 아니다. 축제 첫날 밤에는 이미 드론이 하늘에 한글을 그리는 공연이 준비되어 있다. 폭발음 없이도 밤하늘은 충분히 아름다울 수 있다는 것을 축제 스스로 보여주고 있는 셈이다.구체적으로는 이렇게 해 볼 수 있다. 둘째 날 불꽃쇼도 드론과 조명 같은 조용한 방식으로 바꿀 수 있다. 에어쇼는 비행 경로와 고도를 장남들과 금강 수변에서 최대한 멀리 잡으면 된다. 그리고 이번 기회에 보호종 서식지 가까이에서 여는 소음 크고 빛 강한 야간 행사에 적용할 기준을 시민과 함께 만들기 시작하면 좋겠다.한글은 글을 몰라 제 뜻을 펴지 못하는 백성을 가엾게 여긴 마음에서 나왔다. 그 한글을 기리는 축제라면, 축제장 옆에서 말없이 살아가는 생명들의 처지도 헤아릴 수 있을 것이다.중구는 불꽃을 끄고도 축제를 치렀다. 줄어든 것은 몇 분의 불꽃이고, 얻은 것은 수리부엉이와 함께 사는 도시라는 이름이다. 세종은 금개구리와 흑두루미가 사는 도시다. 한글날 100주년의 밤, 세종이 어떤 선택을 하는지 장남들에 깃든 생명들과 함께 지켜보려 한다.