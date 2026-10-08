세종시의회 예결특위, '글로벌 진로탐험대' 예산 또 전액 삭감

큰사진보기 ▲7일 세종시의회 예산결산특별위원회가 2026년도 제2회 교육비특별회계 추가경정예산안을 심사하고 있다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일 제109회 정례회 예결특위 제2차 회의에서 박란희 위원장이 발언하고 있다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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세종시의회 예산결산특별위원회(위원장 박란희)가 7일 세종시교육청의 '2026년도 제2회 교육비 특별회계 추가경정예산안'을 심사하면서 '글로벌 진로탐험대' 운영 사업비 196억 9241만 원을 전액 삭감했다. 지난 1일 교육안전위원회(위원장 손인수)의 전액 삭감에 이어 예결위에서도 같은 결론이 나오면서, 강미애 세종시교육감의 1호 공약 사업은 최대 위기를 맞았다.이날 예결위는 박병남 부위원장이 설명한 계수조정안에 대해 질의·토론 신청이 없자 이의 없이 수정 가결했다. 계수조정안은 세출 예산에서 중등교육과 소관 글로벌 진로탐험대 운영 사업비를 감액하는 것이 핵심이었다. 세입 예산은 중등교육과 소관 '그 외 수입' 17억 8500만 원을 줄였고, 조직예산과 소관 예비비는 추경안에서 감액 편성됐던 179억 741만 원을 감액하지 않는 것으로 조정했다. 나머지는 교육감이 제출한 원안대로 의결했다. 이로써 교육비특별회계 추경안은 기정예산 1조 3458억 원보다 10억 원 늘어난 1조 3468억 원 규모로 수정 가결됐다.강미애 교육감은 앞서 6일 취임 100일 기자회견에서 시의회 우려를 반영해 계획을 일부 조정하겠다고 밝혔지만 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 이날 예결위에서는 교육청이 제출한 조정안이 정식 안건으로 상정되지는 않은 채 검토됐으나, 사업비 전액 삭감이라는 결론은 바뀌지 않았다.박란희 위원장은 회의를 마무리하며 가장 관심이 높았던 글로벌 진로탐험대 사업을 직접 언급했다. 그는 학생들의 진로 탐색과 교육 경험 확대라는 취지를 고려하면서도 ▲사업 규모에 걸맞은 교육적 효과가 있는지 ▲학생 안전 ▲구체적 사업 추진 준비가 충분한지 ▲투입 재정에 비해 실질적 교육 성과를 기대할 수 있는지를 두고 위원들이 심도 있게 논의했다고 밝혔다.또 사업 규모가 크고 재정 투입이 상당한 만큼 구체적인 사업 계획과 예산 산출 근거가 적정한지, 실제 집행이 가능한지도 꼼꼼히 확인했다고 설명했다. 박 위원장은 "재정 여건과 사업의 효과성을 함께 고려해 신중하게 판단한 만큼 이번 심사의 취지를 이해해 달라"고 말했다. 상임위에서 제기된 원가 산정 신뢰성, 학생 안전 대책, 재정 여력 등의 쟁점이 예결위에서도 같은 맥락으로 다뤄진 것으로 풀이된다.이날 이윤홍 부교육감은 의결 직후 인사말에서 "위원님들께서 의결해 주신 예산은 재정 운용의 건전성을 확보해 나가면서 효율성을 극대화할 수 있도록 최선을 다해 집행하겠다"고 말했다.글로벌 진로탐험대는 강 교육감의 공약으로, 중학교 3학년 학생 5400여 명 전원을 미국, 캐나다, 유럽 등으로 보내 진로 체험을 시키겠다는 구상에서 출발했다. 그러나 보건복지부와의 사회보장제도 협의 과정에서 서구권이 제외되고 국내·아시아권 15개 코스로 축소됐다.강 교육감은 6일 회견에서 "예결위에서 통과가 안 된다는 끔찍한 상황은 생각하고 싶지 않다"면서도, 통과되지 않더라도 "더 잘 준비해서 2027년에 다녀올 수 있도록 하겠다"고 밝힌 바 있다. 2027년을 '검증 운영의 해'로 삼아 진로성숙도 측정과 정책연구를 하겠다는 구상도 내놨다.이에 대해 세종교사노조는 6일 논평에서 "시범운영이 향후 확대를 전제로 한 절차가 되어서는 안 된다"고 밝혔고, 전교조 세종지부는 사업의 전면 폐기를 요구해 왔다.한편, 예결위가 수정 가결한 추경안은 8일 열리는 제2차 본회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.