통장 잔액은 확인하면서 오늘 하루는 왜 확인하지 않을까

큰사진보기 ▲『세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게』 표지 ⓒ 하와이 대저택 관련사진보기

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며칠 전, 내가 몸담은 단체에서 행사가 열렸다. 준비를 돕느라 이런저런 일을 거들고 부탁도 몇 가지 들어줬다. 내 몫의 일이 분명히 있었지만 더 큰일을 돕는 게 먼저라는 생각에 이리저리 따라다녔다. 내가 주도해서 추진하는 업무가 아니어서였을까. 그날 오후를 산 것이 아니라 누군가에게 끌려다닌 느낌이었다.일터에서 일 년 치 연차는 누구에게나 쓸 권리가 있지만, 해가 바뀌면 소멸한다. 인생도 마찬가지다. 우리에게는 쓸 수 있는 돈과 시간이 있고, 삶이 끝나면 모두 사라진다. 이 돈과 시간을 어떻게 쓰면 좋을지 종종 생각하지만, 돌아보면 아쉬운 때가 많다. <세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게>는 그 아쉬움 끝에 남는 공허함의 정체를 짚는 책이다. 제목 그대로, 오늘을 빼앗기며 사는 독자에게 세네카가 직접 말을 건다.이 책은 로마 제정기 스토아 철학자 세네카의 대화편 다섯 편에서 핵심 사유를 골라 55편의 짧은 글로 다시 엮은 편역서다. 세네카는 로마에서 변론가이자 정치가로 이름을 날렸고, 코르시카섬 유배 8년을 겪었다. 돌아와서는 어린 네로의 스승이 되었고, 네로가 황제에 오른 뒤에는 고문으로서 제국 행정에 깊이 관여했다. 한가로운 은둔자가 시간을 논하는 것과는 무게가 다르다. 죽음의 위협과 유배, 권력의 한복판을 모두 통과한 사람의 문장이기에 설득력이 있다.그의 진단은 단순하고 서늘하다. "삶은 짧지 않다. 우리가 짧게 만들 뿐이다."(18쪽) 세네카가 말하는 '오늘을 잃는다'는 시간이 저절로 사라진다는 뜻이 아니다. 내 시간을 내가 쓰지 못하고 남이나 다른 것에 넘겨주고 있다는 뜻이다.가장 아프게 읽힌 대목은 시간을 재산에 견준 부분이다. 곳간의 곡식이 줄면 곧바로 알아차리고 금고의 돈이 새면 잠을 못 이루면서도, 매일 새어 나가는 시간 앞에서는 아무도 불안해하지 않는다(19쪽). 통장 잔액은 하루에도 몇 번씩 확인하면서 오늘 하루가 어디로 흘러갔는지는 묻지 않는 우리 모습이 겹쳐 보였다.저자는 일과를 구체적으로 불러내 독자를 직접 겨냥한다. 인사해야 할 사람, 처리해야 할 일, 답해야 할 부탁, 견뎌야 할 자리를 모두 합치면 열여섯 시간은 족히 흘렀을 텐데, 그중 진짜 나를 위한 시간은 몇 분이었느냐고 묻는다(17쪽). 행사를 돕던 그날 오후, 나에게 이 질문을 던졌다면 선뜻 답하지 못했을 것이다.시간을 흘리는 가장 흔한 방식은 미룸이다. 은퇴하면, 아이가 크면, 이번 프로젝트만 끝나면 그때 나를 위해 살겠다고 다짐한다. 세네카는 내일을 약속하면서 오늘을 빼앗기는 것이라고 꼬집는다(29쪽). 우리가 실제로 손에 쥔 것은 오늘뿐이다.또 시간은 눈에 보이지 않아서 더 쉽게 흘러간다. 신용카드를 쓰다 보면 현금이 나가는 것이 보이지 않아 지출 금액에 무뎌지고, 결제 문자를 받고서야 얼마나 썼는지 실감하곤 한다. 누군가 큰돈을 빌려 달라고 하면 망설이면서도 "시간 좀 내줄 수 있어?"라는 말에는 곧바로 "그래, 얼마나?" 하고 답한다. 시간은 형체가 없어 값싸게 여겨지기 때문이다(42쪽). 돈은 아까워하면서 하루는 아까워하지 않는 이 비대칭이 우리가 날마다 하루를 빼앗기는 방식이다. 죽음이 가까워질 때 가장 아쉬운 것은 통장의 숫자가 아니라 함부로 흘려보낸 시간일 것이다.그렇다면 빼앗긴 시간은 어디서 되찾아야 할까. 책의 중반부에서 가장 오래 머문 대목은 이것이다. 대부분의 사람은 평생 9할만 가꾼다. 어떻게 보일지, 어떻게 불릴지, 어느 자리에 앉을지를 계산하면서도, 자기 자신과 가장 가까운 1할은 같은 집에 살면서 한 번도 들어가 보지 않은 방처럼 둔다는 것이다(116쪽). SNS 프로필과 명함, 직함과 평판을 다듬느라 분주한 시대라서 이 비유가 더 날카롭게 와닿는다. 하루의 끝에 찾아오는 공허함은 어쩌면 오래 비워 둔 그 방이 보내는 신호인지도 모른다.그렇다고 바쁨의 반대편이 곧 쾌락은 아니다. 쾌락은 짧고 반복할수록 약해지지만, 행복은 길고 깊어질수록 단단해진다(168쪽). 퇴근 후 습관처럼 켜는 영상과 스크롤이 허기를 채워 주지 못하는 이유가 여기에 있다. 시간을 되찾는다는 것은 더 많이 쉬는 일이 아니라, 무엇으로 채울지를 스스로 고르는 일이다.세네카는 역경에 대해서도 같은 방식으로 말한다. 신은 편안한 사람에게 관심을 두지 않고, 운명은 만만한 상대와 싸우지 않는다. 쉽게 쓰러지지 않을 사람이기에 골랐다는 것이다(199쪽). 고난 앞에서 우리는 흔히 "왜 하필 나냐"고 묻는데, 세네카의 답은 위로이면서 도전이다. 역경은 사람을 파괴하는 것이 아니라 그 안에 이미 있던 것을 꺼내 보인다. 단단한 사람에게서는 힘을, 빈 사람에게서는 공허를 끌어낸다(202쪽).이 대목에서 하루의 끝마다 찾아오던 공허함을 다시 떠올렸다. 바쁨이 걷힌 뒤 드러나는 것이 공허라면, 그것은 시간이 나를 비운 것이 아니라 내가 채우지 않았던 자리가 드러난 것일지 모른다. 그동안 나는 공허를 피해야 할 감정으로만 여겼는데, 이 책을 읽고 나니 공허는 고장 신호가 아니라 정직한 계기판에 가깝다는 생각이 든다. 역경도 공허도 결국 내가 어떤 사람인지를 비추는 거울이다. 거울 앞에서 할 일은 눈을 돌리는 것이 아니라, 비어 있는 곳에 무엇을 채울지 정하는 것이다.책의 마지막에 이르면 모든 문장이 이 한곳으로 모인다. "시간을 되찾으라는 말은, 자기 자신을 되찾으라는 말이었다."(232쪽) 자기 자신을 되찾는다는 것은 거창한 자아 찾기가 아니다. 남에게 맞추느라 미뤄 둔 내 일과 내 생각에 다시 시간을 내주는 일이다. 진정으로 한가로운 사람은 자기 이전에 지나간 모든 세월을 자기 것으로 삼는 사람이라고 하는데, 그 방법은 책을 펼치는 일이다(58쪽). 시간 관리 기술을 기대한 독자에게는 다소 낯설 수 있다. 이 책이 건네는 것은 일정표를 짜는 요령이 아니라, 어떤 삶을 살고 있는지 돌아보게 하는 질문이기 때문이다.55편의 짧은 글로 이루어진 구성은 이 책의 미덕이다. 순서대로 읽어도 좋고 아무 페이지나 펼쳐도 된다. 시간이 없다는 사람에게 두꺼운 철학서를 권하는 것은 모순일 텐데, 편역자는 그 점을 알았던 듯하다. 지하철에서도, 잠들기 전 침대맡에서도 한두 편씩 읽으면 문장의 힘이 흩어지지 않는다.다만 아쉬움도 있다. 짧게 발췌된 글들은 원전의 논증을 따라가는 맛보다 잠언을 곱씹는 맛에 가깝다. 세네카 사상의 전체 구조가 궁금한 독자라면 이 책을 입구로 삼아 <삶의 짧음에 대하여> 같은 원전으로 넘어가는 것도 좋겠다.또 하나 마음에 걸리는 점은 세네카 자신이다. 그는 청빈을 설파하면서도 막대한 재산을 모았고, 네로의 곁에 오래 머물렀다는 비판을 받는다. 말과 삶 사이의 간극은 분명 불편하다. 그러나 이 간극은 오히려 세네카의 글이 완성된 성인의 훈계가 아니라, 흔들리면서도 바르게 살려 애쓴 한 인간의 자기 점검임을 보여 준다. 바쁨에 휘둘리는 우리와 그가 다르지 않다는 점이 문장을 더 가깝게 만든다.2000년 전의 문장이 지금도 거의 고칠 데가 없다는 사실은 위안이면서 경고다. 인간이 시간을 빼앗기는 방식이 그때나 지금이나 크게 달라지지 않았다는 뜻이기 때문이다. 바쁘게 살았는데 산 것 같지 않은 사람이라면 이 책이 오래된 처방전이 되어 줄 것이다.그날 이후 아침마다 하루를 먼저 그려 본다. 오늘 내가 꼭 해야 할 일이 무엇인지, 그 일에 어느 시간을 내줄지 굵직하게 정해 둔다. 타인을 돕는 일을 그만두려는 것은 아니다. 행사를 거들던 그날처럼 남의 일을 돕는 시간은 앞으로도 많을 것이고, 그것도 내 삶의 소중한 몫이다. 다만 이제는 이끌려 가는 대신, 내 일정의 중심을 쥔 채 돕고 싶다. 내 일을 먼저 챙기고, 도울 때는 돕되 거절할 것은 거절하고, 필요하면 내가 먼저 밀고 당기면서 하루의 흐름을 만들어 가는 것이다.삶은 짧지 않다. 우리가 짧게 만들 뿐이다. 가장 짧은 삶도 제대로 산 사람에게는 충분히 길고, 가장 긴 삶도 흘려보낸 사람에게는 한순간이다. 오늘 하루가 아직 내 손에 있을 때, 그 하루의 행방을 묻기 시작해야 한다.