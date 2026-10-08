사라진 '선두보'는 어디에?

큰사진보기 ▲선두보가 있었던 곳으로 추정되는 정족산성 서문 아래. 선두리 마을의 현재 모습이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 선두포 제방이 있던 자리에 들어선 포장도로. 한때 바다를 막던 둑 위로 지금은 차들이 바쁘게 지나고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저 바로 앞에 보이는 마니산도 원래는 '고가도'라는 섬이었대."

"그래? 그렇다면 지금 우리가 서 있는 이 넓은 평야가 전부 바다였다는 이야기네."

"그러게. 중장비도 없던 그 시절에 이 넓은 바다를 어떻게 다 막았을까."

큰사진보기 ▲간척을 거쳐 너른 황금 들판으로 변한 선두리 앞 평야. 이곳 기름진 땅에서 자란 강화섬쌀은 밥맛이 좋기로 유명하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"그러고 보니 강화섬쌀이 유독 맛있는 이유가 있었네."

"맞아. 이렇게 바다를 막아 만든 들판에서 자란 쌀이니 밥맛이 좋을 수밖에."

​

큰사진보기 ▲화도면 사기리 입구에 조성된 비석군의 모습. 조선 시대 선두포 간척사업 등을 이끈 인물의 공적비도 함께 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲선두포에 둑을 쌓아 농지를 넓힌 강화유수 민진원의 공적을 기리는 ‘행유수민공진원적덕휼민영세불망비’ 안내판. 사기리 비석군에 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"선두보는 둘러보지 못했지만, 그 관할 흔적이 남아 있는 양암돈대와 또 다른 매력을 지닌 후애돈대를 찾아가봅시다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

강화의 옛 관방유적을 찾아다니다 이번에는 거의 흔적조차 남지 않은 선두보를 찾아 나섰다.조선 후기 강화도에는 해안 방어를 위해 진(鎭)과 보(堡)를 두고 주변에 여러 돈대를 배치했다. 선두보 역시 해안 방어를 맡았던 군사 거점으로, 1706년(숙종 32)에 설치되어 택지돈대·후애돈대·동검북돈대를 관할했다. 그렇다면 우리 일행이 찾아 나선 선두보는 지금 어디에 있을까.선두보가 있었던 곳으로 알려진 길상면 선두리, 정족산성(삼랑성) 서문 아래쪽 마을에 도착했다. 아무리 둘러보아도 성벽이나 문루는커녕 작은 흔적조차 보이지 않는다. 안내판 하나 없어 이곳에 군사들이 주둔했다는 사실조차 알아차리기 어려울 정도다.하지만 땅은 옛이야기를 완전히 지우지 않았다. 성벽은 사라졌지만 마을에는 지금도 '진터'라는 지명이 남아 그 자리를 기억하고 있었다.이어 선두리 비석군으로 발길을 옮겼다. 이곳에서 눈에 띄는 것은 당시 강화유수 민진원의 공적을 기리는 영세불망비다. 숙종의 비 인현왕후의 오라버니인 민진원은 강화유수로 재임하던 시절 선두포에 둑을 쌓아 바닷물을 막고 넓은 농토를 일구는 간척사업을 추진했다. 선두보의 형태는 찾기 어려웠지만, 선두포의 물길을 바꾸고 이곳의 풍경을 바꾸어 놓은 사람의 이름은 비석에 뚜렷이 남아 있었다.지금의 선두리는 넓은 논밭이 펼쳐진 평온한 농촌 마을이다. 하지만 '선두(船頭)'라는 이름에는 이곳의 옛 풍경이 남아 있다. 선두포 일대는 예전에 바닷물이 깊숙이 들어와 배가 드나들던 포구였다. 지금의 아득한 들판은 바다를 막는 제방을 쌓은 뒤 만들어진 간척지다.우리 일행은 도로와 다리가 놓인 선두포 제방을 따라 걸었다. 1706년에 시작되어 이듬해인 1707년에 완공된 선두포 제방은 바닷물을 막아 농토를 넓힌 대규모 공사였다. 당시 공사의 과정과 결과를 기록한 '선두포축언시말비(船頭浦築堰始末碑)'도 1707년에 세워졌다. 비석에 담긴 역사와 눈앞의 들판을 겹쳐 보니 묵직한 감회가 밀려온다.답사를 안내해 준 황평우 교수와 함께 들녘에 서서 황금빛으로 물든 들판을 바라보았다. 황 교수의 설명이 이어지자 일행 사이에서 감탄과 질문이 오갔다.우리는 잠시 말을 잊고 들판을 바라보았다. 한때 바닷물이 드나들고 배가 오가던 포구가 사람들의 수고로 제방이 쌓이고 바다가 막히면서 논으로 변한 것이다. 잠시 후 일행 중 한 분이 나지막이 말했다.정겨운 웃음이 번졌다. 수백 년 전 바다를 막아 삶의 터전을 일군 이들의 노고 위에 오늘 우리가 딛고 선 논이 놓여 있음을 생각하는 순간이었다.선두포 제방 축조는 땅의 모습만 바꾸어 놓은 것이 아니었다. 바닷길이 막히고 해안 지형이 달라지면서 주변 관방시설의 군사적 역할에도 변화가 생겼다.대표적인 곳이 양암돈대와 갈곶돈대다. 제방이 들어서면서 두 돈대 주변에 넓은 갯벌이 형성되어 큰 배가 드나들기 어려워졌고, 적선의 접근과 상륙도 어려워졌다. 결국 두 돈대는 군사적 필요성이 낮아지면서 1718년(숙종 44)에 폐지되었다. 농토를 넓힌 일이 해안의 방어 지형까지 바꾸어 놓은 셈이다.이 사실을 알고 나니 평화로운 들판이 전혀 다르게 보였다. 한때 바다를 지키기 위해 돈대까지 세웠던 곳이라는 사실을 떠올리며 제방을 따라 걷는 길은 단순한 산책을 넘어 묘한 여운을 남겼다. 발아래 흙 속에는 바다였던 옛 시간이 조용히 묻혀 있었다.대신 '진터'라는 지명을 만났고, 비석군에서는 민진원의 흔적을 만났다. 제방 길을 걸으며 바다가 들판으로 변한 역사의 현장도 바라보았다.가을걷이가 한창인 황금벌판을 뒤로하고 잠시 걸음을 멈추었다.우리는 황 교수의 안내에 따라 그렇게 다음 돈대로 향했다.