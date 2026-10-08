한글날, 50년 한글지킴이가 가장 먼저 떠올리는 한 사람

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큰사진보기 ▲2013년 한글운동 공로로 문체부장관상을 받은 필자를 축하해 주던 고인 ⓒ 문체부 국어정책과 관련사진보기

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큰사진보기 ▲누구나 알아야 할 한글 이야기 시리즈(왼쪽부터 2013, 2014, 2015, 2016년)*이 자료들은 pdf 파일로 세종국어문화원(barunmal.org)에서 내려받을 수 있다. ⓒ 세종국어문화원 관련사진보기

덧붙이는 글 | ● 이글은 필자의 ≪한글혁명≫(2017, 살림터)에 “<누구나 알아야 할 한글 이야기> 탄생 뒷이야기(232-240쪽)”를 바탕으로 썼습니다.



2026년 한글날(10월 9일) 제정 100주년을 맞이하여 제일 먼저 기억나는 공직자가 고 김혜선 국어정책과장입니다. 2015년 당시 부고를 접하고 한동안 아무 말도 잇지 못했습니다. 한글을 위해 온몸을 바쳤던 한 사람의 발자취가 이토록 먼저 우리 곁을 떠나리라고는 미처 생각하지 못했습니다.그는 마흔둘 한창 일할 나이에 암으로 세상을 등졌습니다. 몸을 돌보지 않고 일하다 병을 얻고, 투병하는 중에도 한글을 놓지 못하셨던 분. 문화체육관광부 국어정책과장 김혜선 님. 해마다 한글날이 오면 광화문 광장이 온 국민의 잔치로 북적일 때마다, 저는 50여년 한글운동을 해온 한글운동가요, 학자로서 그분을 떠올립니다.김혜선 님은 강원도 춘천에서 나고 자라, 강원도청에서 일하던 중 2005년 그 능력을 인정받아 문체부에 파견되었고, 이후 중앙정부에서 크게 활약하며 강원 공무원 사회의 자랑이 된 분입니다. 문체부 안에서는 '일벌레'로 통했습니다. 그러나 그 부지런함은 자리를 지키기 위한 것이 아니라, 오직 한글과 한글문화를 지키는 일을 향한 것이었습니다.김혜선 님이 이룬 일 가운데 잊을 수 없는 것이 한글날 공휴일 재지정입니다. 한글날은 1991년 공휴일이 많다는 이유로 공휴일에서 제외되었다가, 한글단체들의 오랜 건의 끝에 2013년부터 다시 공휴일로 지정되었습니다. 2012년 국어정책과장으로 있으면서 이 일에 동분서주한 실무 책임자가 바로 김혜선 님이었습니다. 오늘 우리가 온 국민의 잔치로 누리는 한글날 공휴일에는, 이렇게 한 공직자의 땀이 배어 있습니다.그리고 바로 그 2013년, 저는 5월부터 한글날 행사 추진위원으로 활동하고 있었습니다. 6월 어느 날, 자문회의가 끝나자 김혜선 과장이 저를 따로 불렀습니다. 말씀인즉, 이제 온 국민이 즐기는 한글날이 되었으니 정작 한글에 대해서는 제대로 알아야 하지 않겠느냐는 것이었습니다. 한글운동가이면서 한글학 학자인 저에게 그 일을 맡아 달라고 하셨습니다. 어떻게든 2천만 원을 마련해 볼 테니, 그 예산 이상의 작품을 만들어 달라고 하셨습니다.저는 그 자리에서 눈물이 핑 돌았습니다. 그는 그것이 몇 달간 관련 책들을 탐독하며 고민에 고민을 거듭한 끝에 내린 결론이라고 했습니다.그 믿음에 답하기 위해, 저는 세종국어문화원에서 훈민정음 연구의 대가이신 동국대학교 고 정우영 교수님을 자문위원장으로 모시고 여러 분야의 전문가로 자문단을 꾸렸습니다. 학생과 성인 2천 명을 대상으로 설문 조사를 벌여 국민이 무엇을 궁금해하는지 객관적으로 살폈습니다.그렇게 하여 10월 9일을 기리는 뜻으로 '10+9=19' 항목을 갖춘 소책자 〈누구나 알아야 할 한글 이야기〉가 2013년에 태어났고, 해마다 모습을 바꾸며 2016년까지 이어졌습니다.(김슬옹, <한글혁명>, 232-248쪽 참조) 접이식으로, 니은(폴더)형으로 꼴을 달리하면서도 한글의 과학성과 세종의 뜻을 담아, 광화문 한글날 행사장을 찾은 수만 명의 손에 안겼습니다. 그 작은 책자 한 권 한 권에 한 공직자의 눈물겨운 정성이 스며 있다는 것을 아는 이는 많지 않을 것입니다.김혜선 님의 헌신은 이 책자에만 있지 않았습니다. '언어도 인권'이라는 소신으로, 정부부터 쉬운 말을 써서 국민의 생명과 안전과 재산과 알 권리를 지켜야 한다는 한글정책을 밀고 나가셨습니다. 외국인에게 한글을 가르치는 세종학당을 늘리고, 국립한글박물관이 문을 여는 데에도 그 땀이 배어 있습니다. 수시로 한글단체 인사들을 만나 의견을 수렴하고, 한글정책에 반대하는 경제부처 공무원을 찾아가 끈질기게 설득하는 일에도 앞장서셨습니다.김혜선 님은 세종대왕의 마음을 닮은 참공무원이었습니다. 세종이 백성을 어여삐 여겨 글자를 지으셨듯, 국민이 그 글자를 제대로 알고 편히 쓰기를 바라셨습니다. 자리와 예산 뒤에 숨지 않고, 옳다고 믿는 일을 위해 스스로 책을 읽고 사람을 찾아 나섰던 분. 요란한 이름을 내세우지 않으면서도 정작 가장 중요한 일을 묵묵히 이루어 낸 분. 그 헌신을 기리는 이들의 추천으로 김혜선 님은 2016년 '대한민국공무원상'을 사후에 받았습니다. 지위 높은 이가 아니라 보통의 공무원도, 남다른 사명감을 지녔다면 마땅히 기림을 받아야 한다는 것을 그 상은 말해 줍니다.그분이 떠난 뒤 10여 년이 흘렀지만, 그 정성은 해마다 한글 한류 열풍으로 되살아납니다. 한글날 제정 100주년이 되는 해다 보니 더욱 김혜선 님이 그립습니다. 한글의 뜻과 가치를 배우고 나누는 이들이 있는 한, 그분이 놓아준 밑돌은 사라지지 않을 것입니다. 남은 우리는 그 뜻을 이어, 한글을 더 널리 알리고 더 깊이 사랑하는 일로 보답하겠습니다. 부디 그곳에서는 한글 걱정 내려놓으시고, 세종대왕 곁에서 편안히 쉬시기를 두 손 모아 빕니다.한글을 사랑하고, 한글로 사람을 사랑했던 공직자여. 고맙습니다. 그리고 편히 잠드소서.