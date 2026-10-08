아기 이불 앞에서 남편이 눈물을 흘렸다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲이불 주머니와 황태채손수 만든 퀼트 아기 이불. 아기가 덮을 이불을 비닐 봉지에 넣으면 되겠냐고, 이불 주머니까지 만들어 이불을 담아 온 섬세하고도 고운 마음씨를 가진 그녀. ⓒ 윤태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲아기 이불양면의 디자인이 다른 정성이 가득한 아기 이불. 얼마나 많은 정성과 시간이 소모됐을까 감사한 마음으로 이불을 받았다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲킐트 아기 이불 세 채아기용 이불은 푹신하면 안 된다는 기본 원칙을 잘 알고 있는 그녀는 다양한 옷감을 소재로 한 땀 한 땀 정성을 기울여 이불을 만들어 선물했다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 아기의 탄생을 진심으로 기뻐하며 물심양면으로 축하를 보내주신 분들께 감사의 인사를 대신합니다. 고맙습니다.

진경이는 내 막냇동생의 둘도 없는 소꿉친구다. 가난했던 어린 시절, 진경이네 집에는 피아노가 있었다. 동생과 진경이가 피아노 의자에 나란히 앉아 '젓가락 행진곡'을 쿵짝쿵짝 치던 모습이 지금도 눈에 선하다.목동으로 이사하고 얼마 지나지 않아 그녀를 만날 기회가 생겼다. 가까운 그녀의 집을 방문했을 때 나는 두 번 놀랐다. 알뜰하고 규모 있는 살림살이에 한 번, 아이들을 하나의 인격체로 존중하는 따뜻한 말씨와 부드러운 미소에 또 한 번 놀랐다. 교양이 넘치는 엄마다운 모습을 보니 흐뭇했다.각자의 길을 걸어가면서도 두 사람의 우정은 흔들림이 없었다. 동생은 결혼 후 자격증을 따서 미국 병원으로 떠났고, 그녀 역시 한국에서 가정을 이루고 두 아들을 훌륭하게 키워냈다. 몇십 년이 흐른 지금까지도 이어지는 둘의 깊은 우정을 보고 있으면 부러운 마음마저 든다.미국에 사는 동생이 한국을 찾아올 때마다 우리 셋은 늘 함께 만났다. 그녀의 극진함은 동생을 잘 챙겨줄 뿐 아니라 언니인 나한테까지 이어졌다. 동생의 언니라는 이유만으로 늘 마음을 써주는 그녀가 고마우면서도 한편으로는 미안했다.천사처럼 고운 마음씨를 가진 그녀는 한번 맺은 인연을 참 귀하게 여긴다. 아이들이 중학생이던 시절 만든 학부모 모임을 지금까지 이어올 정도다. 그 자상함과 성실함으로 이뤄낸 성과일 듯싶다. 우리 엄마는 요즘도 늘 말씀하신다."진경이처럼 착한 애는 없어. 그러니까 자식들도 다 잘 풀리는 거야."그녀 얘기만 나오면 시간 가는 줄 모르고 칭찬을 아끼지 않으신다.며칠 전, 그녀에게서 전화가 왔다. 택배로 황태 채를 보냈노라 했다. 아들이 결혼한 지 얼마 안 되어 사돈 댁 챙기느라 정신이 없을 텐데 왜 나까지 신경 쓰냐며 손사래를 쳤다. 하지만 그녀는 다정한 목소리로 말했다."언니, 캐나다 가시잖아요. 정우 순산해야죠. 고깃국도 좋지만 가끔은 황태로 미역국 끓여주세요."엄마처럼 내 딸까지 챙겨주는 마음씨에 콧날이 맹맹해졌다.이어지는 말에 나는 다시 또 멍해지고 말았다. 며칠 뒤면 아기를 낳을 내 딸을 위해 이불을 만들어 두었으니 갖다 주겠다며 내 일정을 물어보는 게 아닌가. 세상에, 아기 이불을 만들었다니. 외할머니가 되는 나조차 이불을 챙길 여력이 없는데 어찌 그녀가 그런 생각을 다 했을까.그녀는 강남의 유명 퀼트 샵에서 고급 옷감을 선별하고 강의도 하는 장인이다. 바느질이야 그녀에게 익숙한 일이라지만, 아기 이불이 그냥 뚝딱 나오는 게 아니다. 한 땀 한 땀 정성스러운 바느질로 며칠 밤을 기울였을 생각에 가슴이 저릿해졌다.오늘 그녀가 커다란 선물 주머니를 들고 우리 집을 방문했다. 퇴근 시간이라 길이 막힌다며 서둘러 떠나는 그녀에게 그저 어설픈 감사 인사밖에 건네지 못했다."네 며느리는 정말 좋겠다. 나중에 애기 옷도 다 만들어 줄 테니까"늘 받기만 하고 아무것도 해주지 못한 내 손이 부끄러웠다.그녀가 떠난 뒤, 주머니 속에서는 크고 작은 이불이 자그마치 석 장이나 나왔다. 하나 만들기도 녹록지 않았을 텐데. 알록달록 고운 옷감 위에 놓인 얌전한 바느질 자국마다 장인의 정성과 더불어 아기를 향한 축복이 가득했다. 심지어 아기가 바로 쓸 수 있도록 깨끗하게 세탁까지 마친 상태여서 더욱 감동을 주었다.옆에서 함께 이불을 펼쳐보던 남편이 입을 뗐다."어, 참... 사람의 관계란." 말을 잇지 못하던 남편의 눈에 눈물이 고이더니, 이내 아이처럼 엉엉 소리를 내며 울기 시작했다. 순간 당황했으나 이유를 묻지 않은 채 진정하기만 그냥 기다렸다. 겨우 감정을 다스린 남편한테 왜 눈물을 흘렸냐고 물었다. 남편이 빙긋이 웃으면서 말했다."남들한테 받는 게 너무 많아서 미안해서 그랬지."며칠 뒤면 캐나다에 있는 딸에게 전달될 소중한 이불을 잘 포개어 주머니에 도로 담았다. 그리고 미국에 있는 동생에게 사진을 찍어 전송하며 소식을 전했다. 그날 밤, 나는 남편에게 다시 조용히 물었다."아까 아기 이불 보면서 왜 그렇게 울었어?""응, 그냥... 사람 관계가 얼마나 소중한지 울컥해서."남편은 그렇게 말했지만, 나는 말하지 않아도 그 속내를 알 것 같았다.사실 딸아이가 타국에서 아기를 가졌다는 소식을 처음 들었을 때, 우리 부부는 기쁨보다 당황스러움이 앞섰다. '축하한다'는 말이 선뜻 나오지 않았고, 마음 한구석에서는 믿고 싶지 않은 복잡한 감정도 일었다. 수년 간 힘들었던 유학 생활을 끝내고 겨우 직장을 잡아 안정되어 가고 있었는데. 부모의 눈에는 모든 게 준비되지 않은 상태에서 너무 성급한 행동으로 보였을 뿐이었다.정작 부모인 우리는 축하의 말 한마디 제대로 건네지 못하고 입이 얼어붙어 있었다. 하지만 주변 사람들은 마치 자기 일처럼 기뻐해 주고 이런 과분한 정성까지 보내주었다. 부모로서 딸에게 가졌던 그 미안함과 죄책감이 그 고운 이불 앞에서 한꺼번에 터져 나온 것이 아니었을까 짐작해 본다.이제 우리는 며칠 뒤 딸이 있는 캐나다로 떠난다. 세상에 나올 아기와 딸을 위해, 캐리어 깊숙한 곳에 그녀가 엮어준 따뜻한 정성을 차곡차곡 담아 비행기에 오를 것이다. 진경이를 포함해서 많은 이들이 보내준 물심양면 진심을 담은 축복에 고마운 마음을 전한다. 아무쪼록 딸아이가 건강하게 순산하기만을 마음 깊이 기도한다.