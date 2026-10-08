사과만 하면 다인가? 해킹 무뎌진 시대에 진심으로 따져본다

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큰사진보기 ▲영화 〈스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데〉의 한 장면 ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

"[국외발신] 엄마, 나 폰 액정 깨져서 이 번호로 연락해."

"[Web발신] 고객님 택배가 주소 불명으로 보관 중입니다."

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큰사진보기 ▲1일 신한은행에서 대규모 해킹 사고가 발생해 약 2만 5000명의 고객 정보가 유출된 것으로 알려졌다. 금융권과 금융당국에 따르면, 신한은행은 전날 대출 관련 고객 정보가 유출되는 해킹 사고 발생을 확인했다. 정상혁 신한은행장은 홈페이지에 게시한 사과문을 통해 "최근 외부의 비인가자가 비정상적인 방법을 통해 일부 서비스에서 고객 정보를 유출한 사실을 확인했다"며 "고객 여러분이 손해를 입게 되는 경우 책임을 다해 전액 보상할 것을 약속드린다"고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 은행권 개인정보 유출 사고와 관련해 피해자들의 집단소송 움직임이 나타나고 있는 가운데 7일 서울 시내에 주요 은행들의 현금인출기(ATM)가 설치돼 있다. 7일 금융권과 법조계에 따르면, 서초동의 한 로펌은 이날 오후 신한은행 개인정보 유출 피해자를 대상으로 손해배상 집단소송 원고 모집에 나섰다. 신한은행뿐 아니라 KB국민은행과 하나은행, BNK부산은행과 예가람·웰컴저축은행, 현대캐피탈 등에서도 침해 사고가 잇따라 발생한 사실이 알려지며 관련 피해자들의 집단소송 움직임이 더 커질 가능성도 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

하루에도 몇 통씩 날아드는 문자들. 처음엔 화부터 났다. 대체 내 번호가 어디서 샌 걸까? 어느 쇼핑몰이었나, 어느 경품 이벤트였나, 되짚어 보기도 했다. 그런 날이 몇 해씩 이어지자 따지는 것도 지쳤다. 차단 버튼을 누르고, 지우고, 잊으면 그만. 휴대폰 번호쯤이야 이미 다 털렸겠지, 하면서.지난해 통신사 유심 정보가 2600만 건 넘게 털렸다는 뉴스에도, 카드사와 쇼핑몰이 줄줄이 뚫렸다는 뉴스에도, '또야?' 하고 넘겼다. 그땐 그게 무감각인 줄 알았는데, 지금 생각하면 체념이었다. 그런데 요즘은 좀 다르다. 아이 키우는 집이라면 한 번쯤 드나드는 학원가에서, 우리 집 생활비가 오가는 은행에서 해킹 소식이 연달아 터지니까. 정말 이래도 되나 싶을 정도로.지난 9월 18일, 초등학생 심화 수학학원으로 이름난 한 학원이 홈페이지에 공지를 올렸다. 전날 시험 예약 사이트에 정체불명의 해커가 침입했다는 것. 시험을 예약한 적 있는 학생의 이름과 학교, 학년, 생년월일, 그리고 학부모 전화번호가 새어 나갔을 가능성이 높단다. 피해 규모는 아직 오리무중. 전국 80여 개 지점을 둔 이 학원은 입학시험이 까다로워 '○○고시'로도 불린다.맘카페에서도 이 소식을 봤다. 아이가 다니기라도 했으면 억울하지나 않겠다는 하소연. 다니지도 않는 학원에 시험 한 번 보려고 적어 낸 정보였을 뿐인데. 이 수학학원 해킹 한 달 전엔 영어학원이었다. 8월 21일에 ○○어학원이 개인정보 유출 사실을 알리는 사과문을 올렸다. 개인정보보호위원회에 신고된 규모만 26만여 건. 이름, 생년월일, 전화번호, 이메일, 주소는 물론 학교와 학년, 아이디, 암호화된 비밀번호까지 빠져나갔다니.초등학교 6학년 딸을 키우는 나는 이 기사들 앞에서 한참을 머물렀다. 딸이 다니는 학원도 아닌데, 왜 이렇게 남의 일 같지 않을까. 아이를 학원에 보내 본 부모라면 알 것이다. 레벨테스트 한 번 보려 해도 아이 이름과 학교, 학년, 생년월일, 엄마 전화번호까지 일일이 적어 내야 한다는 걸. 지난 몇 년 동안 나는 몇 군데 학원에서 그 칸을 채웠더라? 손가락을 꼽다 그만뒀다.학원들의 당부는 비밀번호를 바꾸라는 것, 그리고 낯선 연락은 보이스 피싱일 수 있으니 조심하라는 것. 상상해 본다. 모르는 번호로 걸려 온 전화. "○○초등학교 6학년 ○○○ 어머님 되시죠? 아이가 지금…" 아이 이름과 학교, 학년을 정확히 짚는 다급한 목소리 앞에서, 나는 끝까지 의심할 수 있을까? 솔직히 자신 없다.학원 소식에 놀란 가슴이 채 가라앉기도 전, 이번엔 은행이었다. 지난 1일, 신한은행장이 고객 정보 유출을 사과했다. 피해 고객은 약 2만 5000명. 대출모집인들이 모바일 홈페이지에서 대출 처리 현황을 간편하게 조회하던 서비스가 뚫렸단다. 새어 나간 건 고객 이름과 전화번호, 연 소득과 대출 한도. 일부는 주민등록번호까지.대출 한번 받아 보려고 모집인에게 신청서를 낸 게 전부인 사람들. 그들의 소득과 한도를 정확히 아는 누군가가 "고객님, 저금리 대환대출 가능하십니다" 하고 전화를 걸어온다면... 생각만 해도 아찔하다.다음 날엔 KB국민·하나·BNK부산은행과 예가람저축은행 등이 줄줄이 유출 사실을 알렸다. 5대 시중은행 모두 비슷한 공격을 받은 가운데 세 곳에서 고객 정보 유출이 확인됐다.그리고 더 섬뜩한 대목 하나. 언론보도에 따르면 고도의 인공지능(AI) 에이전트가 활용됐을 가능성이 제기됐다. 은행들은 한목소리로 선을 그었다. 인터넷뱅킹이나 모바일뱅킹 같은 고객용 서비스와는 무관하다는 것. 실제로 뚫린 곳은 대출모집인 전용 서비스와 직원용 모바일 업무 시스템, 영업지원시스템이라는 것.돈 몇만 원 보낼 때도 인증서와 일회용 비밀번호(OTP), 지문과 얼굴 인증까지 몇 겹을 거치게 하던 은행 아니던가. 가정집으로 치면 현관엔 도어락에 보조키까지 겹겹이 달아 놓고 베란다 창문은 열어 둔 셈이다. 도둑이 현관으로 들었든 베란다로 들었든, 털린 집주인에게 그게 그렇게 중요할까?뉴스를 보다 문득 떠오른 영화가 있다. 2023년 넷플릭스에 공개된 <스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데>. 스타트업 마케터 나미(천우희)는 잠깐 방심한 사이 스마트폰을 잃어버린다. 폰을 주운 준영(임시완)은 스파이웨어를 심어 아무 일 없다는 듯 돌려주고. 그때부터 나미의 취미와 취향, 직장, 동선, 경제력, 인간관계까지 전부 그의 손바닥 안이다. 준영은 정체를 숨긴 채 다가온다. 아주 가까이.이 영화를 본 사람들이 얻은 교훈은 아마 '폰 잘 간수하자'였을 터. 천우희 배우도 이 작품을 찍고 나서 비밀번호를 전부 바꿨다고 털어놓은 적이 있다. 어쨌든 영화 속 공포의 출발점은 한순간의 방심이었다. 그래, 나미는 폰이라도 떨어뜨렸지. 그런데 나는 스마트폰을 떨어뜨린 적이 없다. 레벨테스트를 예약한 학부모도, 대출을 신청한 은행 고객도 마찬가지다. 우리는 정해진 칸에 정해진 정보를 적었을 뿐. 떨어뜨린 건 우리가 아니라 그 정보를 받아 간 학원과 은행이었다.현실이 영화보다 무서운 이유 하나 더. 영화 속 준영은 적어도 나미라는 한 사람에게 매달렸다. 공포에도 얼굴이 있었다. 지금 우리가 마주한 공포에는 그 얼굴조차 없다. 누가 문을 두드렸는지도 아직 밝혀지지 않았으니까. 우리는 그저 그 문 안에 정보를 맡겨 두었을 뿐인데.사고가 날 때마다 날아오는 안내문은 늘 비슷하다. 출처 모를 문자의 링크는 누르지 말 것, 비밀번호를 바꿀 것, 낯선 전화는 보이스 피싱부터 의심할 것. 학원도 은행도 그렇게 당부했다. 털린 쪽은 기관인데, 조심할 책임은 왜 늘 우리 몫일까?신한·국민·하나은행은 피해가 생기면 전액 보상하겠다고 했다. 고마운 약속이긴 하다. 그런데 한번 흘러 나간 정보는? 돌아오지 않는다. 비밀번호야 바꾸면 그만이지만 아이의 생년월일은 바꿀 수 없고, 정보가 샜다고 학교를 옮길 수도 없는 노릇 아닌가.금융당국은 지난 2일 긴급회의를 열어 금융회사들에 외부로 열린 전산시스템을 빠짐없이 점검하라고 주문했다. 당연히 해야 할 일이다. 다만 이번에도 '점검'과 '당부'로만 끝나지 않기를 바란다. 시험 한 번 보려고 받은 정보는 시험이 끝나면 지울 것, 꼭 필요한 정보만 받을 것, 지키지 못했다면 그에 걸맞은 책임을 질 것. 학원이든 은행이든 우리 정보를 받아 가는 곳이라면 이 정도는 약속해야 하지 않을까.나는 딸과 우리 가족만 아는 암호를 하나 정해 둘 생각이다. 누군가 다급한 목소리로 가족 일을 들먹이면 그 암호부터 묻기로. 열두 살 아이와 이런 약속까지 해야 하는 현실이라니. 다시 무감각해지고 싶지는 않다. 무감각은 결국 '어쩔 수 없지'라는 체념이었고, 그 체념이 지금의 사태를 키웠는지도 모르니까. 그래서 이번만큼은 묻고 싶다. 나는 스마트폰을 떨어뜨린 적이 없다. 이제 떨어뜨린 쪽이 답할 차례다.