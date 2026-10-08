"엄마, 나 작가 됐어요"... 산소 앞에서 전한 늦은 근황

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'가을 여행하기 딱 좋은 날씨네.'

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"7일 하루는 통으로 쉰댔지? 나 엄마한테 가보고 싶어."

"그래, 장모님께 가지 않은 지 오래되었으니 같이 가보자."

"지원 가기로 한 팀원의 차가 고장 났대. 당신에겐 미안하지만 나 지금 출동해야 해."

"어느 지역에 가는데? 몇 시에 오는데?"

"경주 가야 하는데 아마 오후 2시쯤이나 되어서 올 거 같아. 그때 같이 장모님께 가자. 조금만 기다려."

"나 혼자라도 갔다 올게. 신경 쓰지 말고 일해."

"미안, 일정을 확인해 보니 오후 5시나 되어야 집에 갈 수 있을 것 같아. 정말 미안해."

"뭐 어쩔 수 없지. 조심해서 다녀와."

"오빠, 제가 엄마한테 가려고 하는데요. 장 서방도 같이 가려고 했는데 갑작스레 회사에 출동했어요. 저 혼자는 한 번도 안 가봐서 마을 입구를 몰라요. 혹시 주소 같은 거 있어요?"

"음, 웅곡1지라고 쳐 봐라. 지도가 안 나오면 다시 전화하고."

"장 서방, 우리 옥이 잘 부탁하네."

큰사진보기 ▲부모님 산소10여 년 만에 엄마를 만나러 갔습니다. 그것도 혼자서 말이지요. 다행히 멧돼지는 안 나타났네요. 엄마와 오랜만에 대화를 하니 너무 좋았어요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"엄마, 나왔어. 막내딸. 너무 오랜만에 왔지? 자주 못 와서 미안해. 오늘 장 서방도 같이 오려고 했는데 급한 회사 일이 있어서 못 왔어."

"엄마, 이제 내 걱정 안 해도 돼. 엄마가 부탁한 말처럼 장 서방이 나 잘 보살펴 주고 있어. 힘든 일도 다 끝났어. 이제 좋은 일만 있을 거야. 그리고 나 새로운 인생을 살고 있어. 글 쓰는 작가가 되었어. 엄마가 있었으면 '우리 막내딸 장하데이' 칭찬해 줬겠지. 나 너무 잘하고 있으니 진짜 걱정하지 마."

"엄마, 나 좋은 소식 기다리고 있어. 하늘에서 보다가 '저게 좋은 소식이다' 싶으면 바로 막내딸에게로 보내 줘. 지금까지 엄마가 나 지켜주는 거 다 알고 있어. 고마워. 앞으로 더 멋진 작가 딸이 될 테니 꼭 지켜봐 줘. 이젠 혼자도 충분히 엄마한테 올 수 있으니 자주 만나."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

설레는 마음으로 아침에 눈을 떴다. 창밖 나뭇잎 사이로 파란 하늘이 까꿍 고개를 내밀었다.지난 3일이었다. 남편이 7일에는 하루를 통으로 쉰다며 자랑삼아 말했다. 최근에 들었던 소리 중 가장 반가운 말이었다. 남편은 겹벌이 중이어서 하루를 온전히 쉬는 날이 잘 없다. 오전에 쉬면 오후에, 오후에 쉬면 오전에 일한다.엄마 만날 날을 손꼽아 기다리며 햇수를 세어보니 엄마가 돌아가신 지도 벌써 13년이 지났다. 처음 몇 해 동안은 기일에도 참석하고 산소에도 찾아뵈었다. 남편도 나도 하는 일이 바빠지면서 자주 찾아뵙지 못했다. 10여 년 만에 엄마를 본다고 생각하니 만날 날을 자꾸 기다리게 되었다. 어린아이처럼.전날 밤, 남편과 오전 11시에 출발하기로 철석같이 약속했다. 당일 아침 출발하기 전에 밀린 회사 업무를 보느라 남편은 정신이 없었다. 여기저기서 걸려 오는 전화를 받는 남편을 보고 있노라니 갑자기 싸한 기분이 들었다. 저러다가 갑자기 긴급 출동을 하는 건 아닌지 내심 불안해졌다. 아니나 다를까, 옷을 주섬주섬 챙겨 입는 것이 아닌가.현관문을 나서는 남편 뒤통수에 대고 한숨을 푹 내쉬며 말했다.거짓말이었다. 혼자 가지 못한다. 엄마가 계시는 시골 마을은 내가 태어난 곳이다. 하지만 내 나이 60이 넘도록 한 번도 혼자 간 적이 없다. 어렸을 때는 부모님이나 오빠들과 함께 갔고, 결혼 후에는 남편과 함께 갔다.더군다나 산소에는 간혹 멧돼지가 내려온다는 걸 이미 알고 있다. 간이 콩알보다 더 작은 내가 혼자 갔다가 온다는 건 있을 수 없는 일이었다. 남편이 오후 2시에만 집에 와도 해지기 전에 다녀올 수 있을 것 같았다. 공부나 하면서 기다려 보기로 마음먹었다. 10분쯤 지났을까. 전화벨이 우렁차게 울렸다. 남편이었다.말은 그렇게 했지만 속은 타들어 갔다. 엄마에게 이렇게 가고 싶다는 마음이 든 것도 처음이었다. 이번에 가지 못하면 또 몇 년이 걸릴 수도 있겠다 싶었다. 그런데 어쩌지? 나는 마을 입구를 모르는데. 둘째 오빠에게 도움을 청하려고 전화를 걸었다.오빠가 알려준 저수지 이름을 쳤다. 아래에 나온 주소를 보니 낯이 익었다.'구미시 무을면 웅곡리. 맞다, 여기! 설마 대낮에 멧돼지가 나오겠어?'엄마를 만나러 가겠다고 마음먹으니 없던 자신감도 불쑥 솟아올랐다. 두려움도 사라졌다. 주소까지 알아냈으니 이제 가면 될 일이었다. 고속도로에 진입해 차창 밖을 보고 있노라니, 문득 엄마와의 옛 기억들이 하나둘 떠올랐다.내가 사업에 실패하고 텔레마케터로 일할 때 가장 마음 아파한 사람은 엄마였다. 막내딸이 마음고생하는 걸 보시는 게 편하지 않으셨을 테다. 그럴 때마다 나는 지금 너무 좋으니 걱정하지 말라고 안심시켜 드렸다.딸 걱정을 하시던 엄마는 그 이듬해 병원에 입원하셨다. 친정 형제는 6남매라 하루씩 당번을 정해 엄마를 보살펴드렸다. 내가 당번일 때는 밤새도록 엄마 곁을 지키다가 새벽에 집으로 돌아와 출근 준비를 했다.2013년 8월 초 무더운 여름이었다. 엄마가 위중하시니 빨리 병원에 오라는 막내 오빠의 연락을 받았다. 회사에서 조퇴하고 곧장 병원으로 달려갔다. 도착하니 엄마는 생각보다 나쁘지 않아 보였다. 어차피 병원에 간 거 내가 당번을 할 테니 다른 형제들은 일터로 돌아가게 했다.하지만 밤사이 엄마는 자꾸만 헛것을 보고 헛소리를 하셨다. 그러다가 갑자기 상태가 나빠져 1인실로 옮겨졌다. 숨소리가 거칠어지자 콧줄로 공급하던 산소를 산소마스크로 바꿨다. 아무 말 없이 거친 숨만 내쉬길 반복할 때쯤 남편이 일을 마치고 병실에 들어왔다. 새벽 4시였다. 미동도 없던 엄마가 눈을 살짝 떠서 남편을 바라보았다. 남편이 엄마의 손을 두 손으로 감싸 잡았다.밤새도록 고통에 몸부림치며 한마디 말도 없던 엄마였다. 막내 사위를 보자마자 기다렸다는 듯 그 한마디를 힘겹게 뱉으시곤 깊은 잠에 빠지셨다. 막내딸을 사위에게 부탁한 엄마. 딸 걱정에 발걸음이 제대로 떨어졌을까.1시간 넘게 고속도로를 달려 요금소로 빠져나오니 낯익은 모습이 눈에 들어왔다. 엄마를 만나러 가는 길 양쪽엔 누런 벼들이 황금 들판에서 이리저리 춤을 추고 있었다. 정말 오랜만에 보는 풍요로운 모습에 마음마저 넉넉해졌다.엄마가 잠든 곳은 웅곡 마을 입구에서 조금만 가면 됐다. 다른 건 몰라도 엄마가 잠든 곳 바로 아래에 정자가 있다는 건 알고 있었다. 주변에 차를 세웠다. 그러나 산소로 올라가는 길이 재정비되어 있었다. 까치발을 하고 주변을 둘러보다가 작은 풀 길이 눈에 띄었다. 아마 형제들이 벌초나 성묘 때 다닌 발자국이 길을 만들었겠구나 싶어 조심조심 올라갔다.드디어 10년 만에 다시 엄마를 만났다. 옆에는 아버지도 계시고 위에는 윗대 조상님 산소도 보였다. 먼저 봉분을 한 바퀴 돌면서 엄마를 손으로 가만히 쓸어내렸다. 햇볕을 받은 엄마 이불은 따뜻했다.엄마가 길쭉한 입을 양옆으로 좍 벌리며 웃는 듯했다.엄마가 대답이라도 하듯 산소 양옆에 피어난 코스모스와 노란 꽃들이 바람에 살랑거렸다. 혹시나 멧돼지가 나올까 봐 주변을 한번 둘러보고 엄마에게 다시 말을 걸었다.풀 사이사이로 난 길을 내려오는데 풀숲에서 이름 모를 곤충들이 후드득 튀어나왔다. 마치 엄마가 내 뒤에서 보내주는 응원의 박수 소리처럼 들렸다.