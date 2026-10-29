"늦었네 들어가자"... 12년 만에 찾아온 다정한 시의 손길

큰사진보기 ▲남지은 시집 <그림 없는 그림책> 표지 ⓒ 예스 24 관련사진보기

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"괜찮아? 춥지 않겠어? 다정한 물음이 있고 / 어떤 이야기를 계속하기 좋은 순간이 있다."

- <테라스> 중에서

"좋은 이모가 되고 싶다.

좋은 말을 고르고 빚어서 아기 손에 쥐여줄."

"그림을 망친 아이처럼 당신이 운다면 / 다시 잠들 때까지 조금 더 자랄 때까지 / 세상 모든 그림책을 읽어줄게."





덧붙이는 글 | 이 기사는 홍영미 시민기자의 개인 브런치, 블로그에도 실립니다.

어린 손주를 재우고 난 한밤중, 집안일을 마무리하고 비로소 나만의 조용한 시간이 찾아왔다. 하루 내내 아이와 씨름하며 팽팽하게 조여들던 어깨와 마음의 긴장이 어스름한 조명 아래서 스르륵 풀려내리는 시간이다.문득 골목길 끝에서 어릴 적 어머니가 "늦었네 들어가자" 하고 나직하게 부르시던 소리가 귓가에 환청처럼 아련하게 스쳐 지나갔다. 남지은 시인의 첫 시집 <그림 없는 그림책>(문학동네, 2024)을 펼쳤을 때 마주한 마음이 딱 그러했다.사실 매일같이 아이의 기저귀를 갈고, 간식을 챙기며 황혼 육아와 가사 노동을 병행하다 보면 긴 글이나 시집 한 권을 온전히 읽어내는 일조차 커다란 마음의 숙제처럼 느껴지곤 한다. 세상의 속도는 저만치 빠르게 달려가는데, 나 혼자 제자리에 멈춰 서 있는 듯한 아득함이 밀려올 때도 있다. 그러나 이 시집은 그런 지친 일상 위에 차고 맑은 물 한 잔을 가만히 건네어 주었다.2012년 문학동네신인상을 받으며 등단한 시인은 당시 "언어를 절제한 만큼 의미와 이야기가 증폭된다"는 평을 받았다. 그리고 무려 12년이라는 긴 시간 동안 오롯이 자리를 지키며 문장을 벼렸다. 세상의 속도가 아무리 빨라져도 자신만의 호흡을 잃지 않은 채, 어린아이의 이마를 짚어주고 메마른 마음에 온기를 건네는 마음으로 50편의 시를 묶어냈다. 12년이라는 수련의 세월이 결코 헛되지 않았음을 증명하듯, 시집에 담긴 문장들은 묵직하면서도 수채화처럼 투명하게 가슴에 와닿는다.시집의 제목은 안데르센의 동명 동화집에서 따왔다. 그림이 없는 그림책이라니, 어찌 보면 모순처럼 들린다. 하지만 역설적이게도 그림이라는 시각적 프레임워크가 사라진 자리에 읽는 이의 상상력과 자신만의 경험이 가득 들어차기 시작한다.시인은 부(部) 구분에 숫자(1부, 2부)를 붙이지 않았다. 그저 '어린독일가문비나무는 크리스마스트리에 쓰인다', '유리 그리기', '그럼에도 흰 눈이 그리는 곡선' 같은 서정적 소제목을 두었을 뿐이다. 독자가 원하는 쪽 어디를 먼저 펼쳐 읽어도 좋다는, 다정하고 가벼운 제안이다. 어느 고단한 밤, 목차에 연연하지 않고 내키는 대로 손길 가는 페이지를 펼쳐 읽을 수 있다는 사실만으로도 커다란 위안이 되었다.실제로 시인이 모아둔 문장들을 가만히 읊조리다 보면, 글자 뒤편에서 수많은 낯선 장면들이 어느새 내가 살아온 유년의 기억과 겹쳐지며 솟아오른다.어깨에 살포시 걸쳐지는 옆 사람의 옷자락처럼, 시집 속 언어들은 낙관도 포기도 아닌 온도로 읽는 이를 보듬는다. 손주의 작고 따뜻한 손을 잡고 동네 산책길을 걸을 때 불어오던 잔잔한 바람처럼, 시인의 언어는 삶의 고단함을 탓하지 않고 덤덤히 감싸 안아준다.시인이 어린 존재들을 이토록 깊이 들여다보는 이유는 그의 삶과도 닿아 있다. 어린이책 편집자, 어린이병원 문화공간 운영자, 그리고 아이들과 함께 글을 읽고 쓰는 선생님으로 지내온 그의 이력이 시 곳곳에 맑은 음영을 드리운다. 손주를 돌보며 아이들의 맑은 눈망울과 사소한 손짓 하나에도 마음이 쿵 하고 내려앉는 경험을 해본 이라면, 시인이 어린 존재들에게 쏟아붓는 지극한 시선에 깊이 공감할 수밖에 없을 것이다.그러나 이 시집이 단지 부드럽고 따스한 온기로만 차 있는 것은 아니다. 유년의 아리고 아팠던 상처들—폭력과 침묵, 어둠 속에 숨죽이고 지내야 했던 비상계단의 기억들—이 가감 없이, 그러나 잔분풀이 같은 감정의 낭비 없이 서늘하고 정교하게 새겨져 있다.그 잔인했던 기억을 되짚으면서도 시인은 자신에게 다가온 어린 존재에게 절대 같은 상처를 대물림하지 않겠노라 다짐한다. 상처를 입었던 아이는 마침내 누군가를 품어 안는 '돌봄의 주체'로 성장하는 것이다.이 구절을 읽는 순간, 어린 손주에게 더 고운 말, 더 따뜻한 온기만을 내어주고 싶어 했던 나의 마음과 시인의 마음이 나란히 겹쳐졌다. 돌봄이라는 노동은 때로 육체적으로 소진되는 일이지만, 타인을 향해 내어주는 그 다정한 마음이야말로 우리 자신을 구원하는 숭고한 행위임을 깨닫게 된다.시인은 '시인의 말'에서 열두 살 적 친구 윤주 이야기를 꺼낸다. "넌 왜 너희 집에 나를 초대하지 않니?" 하고 섭섭한 표정으로 묻던 친구에게, 먼 길을 돌아서야 비로소 비밀을 털어놓듯 이 시집을 보낸다고 적었다. 어릴 적 차마 말하지 못했던 가난과 상처, 유년의 그늘을 이제야 고백하는 시인의 서늘하면서도 다정한 고백에 가슴 한구석이 찡해져 왔다.지붕이 없어서 나무들의 키가 웃자라듯, 삶의 거친 비바람 속에 지붕 없이 서 있던 날들이 누구에게나 있다. 지나온 세월을 돌아보면 나 역시 지붕도 없이 홀로 비바람을 견뎌내야 했던 아득한 날들이 있었다. 하지만 이 시집을 가슴에 품고 나면, 우리를 덮어주던 그 사려 깊은 언어들 덕분에 스스로 커다란 가문비나무가 되어 세상을 마주할 수 있을 것 같다.어린 손주에게 그림책을 읽어주며 아이의 밤을 지켜주듯, 시인은 나지막한 목소리로 삶에 지친 우리 모두의 밤을 지켜주겠노라 약속한다. 어느 고단한 밤, 어디로 가야 할지 몰라 서성이고 있다면 남지은의 <그림 없는 그림책>을 펼쳐보길 권한다. 나지막하지만 단단한 그 시의 손길이 당신의 어깨를 토닥이며 조용히 되뇌어 줄 것이다. 괜찮다고, 아직 우리의 이야기는 끝나지 않았다고.