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사회

대구경북

26.10.07 23:17최종 업데이트 26.10.07 23:17

대구경북경제자유구역청장에 정해용 전 대구시 부시장 임명

정 신임 청장 "대한민국 혁신성장의 전초기지로 만들겠다" 포부 밝혀

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정해용 신임 대구경북경제자유구역청장이 7일 추경호 대구시장으로부터 임명장을 받은 뒤 업무에 들어갔다.
정해용 신임 대구경북경제자유구역청장이 7일 추경호 대구시장으로부터 임명장을 받은 뒤 업무에 들어갔다. ⓒ 대구시

대구광역시와 경상북도는 7일 자로 신임 대구경북경제자유구역청장에 정해용 전 대구시 경제부시장을 임용했다고 밝혔다.

정해용 신임 청장은 대구시의원, 정무조정실장, 정무특보 및 경제부시장을 거치며 지역 경제정책과 현안에 대한 높은 이해도를 쌓아왔다.

또한 국회 정책연구위원과 국회의원 보좌관 등을 역임해 중앙정치권과의 폭넓은 네트워크를 겸비한 인물로 평가받는다.

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특히 경제부시장 재임 시절 성림첨단산업㈜의 대구형 리쇼어링 유치와 다수 기업의 투자 유치를 이끌어냈으며, 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 및 지역인재 양성사업(HuStar) 등 미래산업 기반 조성을 주도했다.

대구·경북은 최근 로봇 분야 국가첨단전략산업 특화단지 통합 지정 등을 계기로 미래모빌리티, 의료·헬스케어 등 8개 지구별 특화산업 중심의 혁신성장 거점 확대를 추진 중이다.

정 신임 청장은 "각 지구 특화산업을 유기적으로 연결하고 글로벌 앵커기업 유치를 확대하겠다"며 "현장 중심의 기업지원 체계를 구축해 대구경북경제자유구역을 대한민국 혁신성장의 전초기지로 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

추경호 대구시장은 "풍부한 투자유치 경험과 인적 네트워크를 갖춘 만큼 대구경북경제자유구역이 지역 미래산업을 이끄는 혁신성장 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.

#정해용#대구경북경제자유구역청장

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