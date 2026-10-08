민주당 경기도의원들 "민생·복지예산 복원하겠다"

큰사진보기 ▲경기도의회 더불어민주당이 지난 6~7일 양평 블룸비스타호텔앤컨퍼런스에서 1박2일 일정의 ‘민생으로 듣고, 정책으로 답하다’를 주제로 현장정책회의를 개최한 가운데 민주당 여주·양평지역위원회 최성원 위원장을 비롯한 주요 당직자와 군의원들이 지역 현안사항을 설명하고 있다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도의회 더불어민주당이 지난 6~7일 양평 블룸비스타호텔앤컨퍼런스에서 1박2일 일정의 ‘민생으로 듣고, 정책으로 답하다’를 주제로 한 현정정책회의를 연 가운데 여주·양평지역위원회 최성원 위원장을 비롯한 주요 당직자와 군의원들이 지역 현안을 설명하고 있다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

더불어민주당 경기도의회 의원들이 경기도의 긴축재정 국면에서 도민 생계와 사회적 약자를 위한 민생·복지예산 복원을 결의했다.민주당은 지난 6~7일 양평 블룸비스타호텔앤컨퍼런스에서 '민생으로 듣고, 정책으로 답하다'를 주제로 한 2026 현장정책회의를 열고 "재정 부담을 서민과 자영업자, 소상공인, 취약계층 희생으로 메워서는 안 된다"고 밝혔다.이번 회의는 제12대 경기도의회 개원 이후 민주당 전체 의원 144명이 모인 자리로, 남종섭 의장, 고은정·김미숙 부의장 등 의장단과 안광률 대표의원을 비롯해 서영석 민주당 경기도당위원장, 김남희·문정복·임오경 국회의원도 함께했다.민주당 의원들은 경기도 집행부와의 제2회 추가경정예산안 협상 진행 상황을 보고한 뒤 '민생 회복 결의대회'를 열어 민생·복지예산 사수 의지를 밝혔다.의원들은 이기대(경제노동위원)·최경순(보건복지위원) 의원이 대표로 낭독한 결의문을 통해 "예산 심의는 도민에게 필요하고, 도민의 삶을 지키는 예산인지 여부가 핵심 기준이 되어야 한다"며 "경기도와 끝까지 소통하고 협의해 책임 있는 해법을 찾아 1420만 도민의 민생 파수꾼으로서 민생 회복에 전력을 다하겠다"고 밝혔다.결의대회에 이어 안진걸 민생경제연구소 소장이 '민생경제가 정치다', 문정복 국회의원이 '민생을 정책으로 만드는 힘'을 주제로 각각 정책특강을 했다.한편, 민주당 여주·양평지역위원회는 이번 방문단을 환영하고, 서울-양평 고속도로 건설사업의 조속한 추진과 용문-홍천 광역철도 사업 등 지역 현안을 공유했다. 이 자리에는 최성원 위원장과 이종인(제10대 경기도의원) 수석부위원장, 권수연·임정숙 양평군의원, 각 분과위원장, 고문단, 사무국 관계자 등이 참석했다.최 위원장은 "지역 정치의 역할은 사람과 예산, 정책을 지역으로 연결해 실질적인 변화를 만들어 내는 것"이라며 "앞으로도 지역 주민들의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위해 현장에서 뛰고 성과로 보여드리겠다"고 말했다.