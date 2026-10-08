코스모스부터 핑크뮬리까지, '인생샷' 포토존은 여기

큰사진보기 ▲영산강변을 노랗게 물들인 황화코스모스 물결. 해질 무렵 풍경이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲영산강변을 형형색색으로 채색한 코스모스 물결. 강변을 따라 다양한 가을꽃이 피어 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲영산강변에 활짝 핀 해바라기와 코스모스. 해질 무렵 풍경이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲팜파스그라스와 어우러진 장성 황룡강변 풍경. 강변을 따라 양쪽으로 다채로운 가을꽃이 피었다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲장성 황룡강변 풍경. 강변을 따라 걷는 길이 있고, 자전거 도로도 따로 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영산강변을 형형색색으로 물들인 코스모스 물결. 나주 영산강축제는 이곳을 배경으로 펼쳐진다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲영산강정원을 노랗게 물들인 황화코스모스. 영산강축제는 10월 11일까지 펼쳐진다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을꽃으로 단장된 장성 황룡강변 풍경. 황룡강꽃축제는 10월 11일까지 펼쳐진다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

호남의 젖줄을 따라 가을꽃의 향연이 펼쳐졌다. 주인공은 나주 영산강변과 장성 황룡강변. 두 강변이 수십 가지 가을 꽃으로 알록달록 물들어 찾는 이들의 마음을 설레게 하고 있다. 가장 눈길을 사로잡는 것은 단연 압도적인 규모의 꽃밭이다.나주 영산강변 꽃밭은 올해 무려 12만 평으로 넓어졌다. 무안 회산연꽃방죽을 뛰어넘는 거대한 강변 정원이다. 여기에는 코스모스와 황화코스모스, 댑싸리, 해바라기, 메밀꽃이 수변을 따라 끝없이 넘실거린다. 걷는 곳마다 말 그대로 '인생샷' 포토존이 되는 낭만적인 풍경이다.장성 황룡강변도 화려함을 자랑한다. 붉은색과 노란색 칸나가 은목서·홍가시나무와 어우러진 황룡정원부터, 백양사의 가을을 대형 책 조형물로 표현한 홍담정원, 핑크뮬리와 팜파스그라스가 눈길을 사로잡는 수변길까지 다채롭다.조선 대표 청백리 박수량 선생을 기리는 '청백리정원'은 국화와 일일초 등 하얀 꽃으로 가득 채워졌다. 마치 순백의 눈꽃 세상을 거니는 듯한 차분함을 선사한다. 발품만 팔면 '인생샷' 수십 장은 기본이다.나주 영산강과 장성 황룡강변에서는 눈으로만 즐기는 꽃밭을 넘어 흥미진진한 축제도 펼쳐진다. 영산강 축제는 10월 7일부터, 황룡강 꽃축제는 8일부터 시작됐다. 모두 10월 11일 일요일까지 계속된다.공연 프로그램도 다채롭다. 영산강 축제에서는 뮤지컬 '왕후, 장화'와 조권·아이비·마이클리가 출격하는 '뮤지컬 드라마틱쇼' 등 화려한 공연이 이어진다. 시민과 관광객이 함께하는 '나주목사 부임 행차'와 슈퍼모델 박둘선 씨가 참여하는 천연염색 패션쇼 등 참여형 프로그램도 마련됐다.특별한 '꿀팁'도 있다. 나주시내 식당이나 카페에서 결제한 영수증을 축제장에 가져가면 총 1억 2000만 원 상당의 '행운' 소비복권으로 바꿔준다. 축제장 인근 교통 혼잡을 피하려면 나주시청이나 한전KDN, 영산포둔치체육공원에서 10분 간격으로 운행하는 무료 셔틀버스를 이용하는 것이 좋다.황룡강 꽃축제는 화려한 음악 콘서트와 이색 액티비티로 열기를 더한다. 어반자카파와 가비엔제이의 감성 보컬 무대부터 록의 전설 YB와 밴드 레드의 폭발적인 무대까지 연일 이어진다. 장르별로 취향 따라 골라서 보는 재미가 쏠쏠하다.축제의 하이라이트는 야간 이벤트다. 2.5킬로미터 구간을 달리며 좀비를 피하는 액티비티인 'J-라이트런'과 단돈 1000원에 즐기는 맥주 및 DJ 파티가 펼쳐져 잊지 못할 가을밤의 추억을 선물한다. 아이들을 위한 풍선아트 쇼, 마술 공연, 분필아트존과 1,000원짜리 '황미르 셔틀'까지 갖춰져 가족 나들이 코스로 제격이다.