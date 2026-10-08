전차 달리던 부산, 그 뒤엔 '유곽'이 있었다

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큰사진보기 ▲AI로 만든 부산 유곽의 모습 ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

- 1880년대: 일본인 거류지 진입

초량 및 부산진 주변 일본인 거류지에 예창기가 진입하고 요리점 영업이 성행함.



- 1902년: 안락정(安樂亭) 개업

부평동 일대에 우에노의 안락정이 들어서며 한반도 최초의 공식 공창이 문을 엶.



- 1903년: 특별구역 지정

부평동 일대를 성매매 영업을 위한 특별구역으로 지정하여 집적화함.



- 1910년: 미도리마치(綠町) 단체 이전

근대 도시 격리 정책에 따라 도시 외곽인 미도리마치(현 충무동)로 유곽을 전격 이전함.

"K는 전차를 내려 어둑컴컴한 병목정 거리를 올라갔다. 불 밝은 이집 저집 대문간에는 젊은 사내들이 수캐떼 모양으로 몰렸었다. 그 행길은 보통 평범한 거리 같았다.



보통 상점 집과는 다른 일본식 이층집 삼층집들이 즐비하게 놓여 있었다. 과연 집집마다 문안에 으슥하게 들어설 곳을 만들어 놓고 마치 활동사진관 문 앞에 배우들의 '브로마이드'를 걸어놓듯 창기들의 인형 같은 사진을 진열해 놓았다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 부산포커스에도 실립니다. 글쓴이는 빛나사역사연구소 소장입니다.

근대 도시를 상징하는 풍경은 비단 우뚝 솟은 신식 건물이나 매연을 뿜어내는 공장, 매끄럽게 닦인 신작로와 전차 소리만이 아니었다. 화려한 가스등 아래, 유리창 넘어 '브로마이드' 사진처럼 전시된 여성들의 얼굴과 그 너머로 어른거리는 붉은 등불, 바로 국가의 물리적 관리와 허가 아래 성매매가 이루어지던 집결지, '유곽(遊廓)'이었다.유곽은 단순한 유흥 공간이 아니었다. 근대 제국주의 국가들이 자국의 효율적인 군대 운용과 노동력 유지, 그리고 제국주의적 확장 정책을 완수하기 위해 치밀하게 기획하고 통제한 '근대적 성 관리 시스템'의 집합체였다.서구 계몽주의 시대 이후 프랑스의 '규제주의'나 영국의 '전염병법'처럼 군 주둔지와 항구를 중심으로 전파된 공창 제도는 메이지 유신을 거친 일본에 의해 변용되었고, 마침내 식민지 한반도와 타이완, 만주 등으로 이식되며 거대한 제국적 네트워크를 형성했다.그중에서도 한반도의 관문이자 일본 대륙 진출의 교두보였던 부산은 유곽이라는 근대적 공창 제도가 가장 먼저, 그리고 가장 집요하게 구축된 역사의 현장이었다.중세 기독교 규범 아래 엄격히 금기시되던 성매매는 근대 계몽주의 시대를 거치며 국가가 위생과 풍속을 규제하는 '공창제(公娼制)'로 재편되었다. 18세기 말 프랑스에서 시작된 규제주의는 군대 내 성병 예방과 노동력 관리를 목적으로 유럽 전역과 식민지로 퍼져나갔다. 영국의 크림전쟁 당시 발생한 전염병 파동과 그로 인한 '전염병법' 제정은 성매매를 국가 통제망 속에 밀어 넣은 대표적 사례다.메이지 유신을 이룬 일본은 서구의 징병제와 제국주의적 군사 통제 모델을 발 빠르게 모방했다. 일본 내부에서는 도쿠가와 막부 시절의 요시와라(吉原)와 같은 유곽 전통이 이미 존재했으나, 근대 이후에는 육·해군 기지 조성과 연계하여 유곽을 체계적으로 설치했다.1900년 발표된 `창기취체규칙`은 이러한 국가 관리의 완성형이었다. 군인들의 욕구불만 해소와 지방 정부의 재정 확보라는 명목 아래, 유곽은 근대 일본 도시 문화의 상징이자 필수적인 통제 장치로 자리 잡았다.이어 일제는 이 제도를 해외 식민지 확장의 선봉에 세웠다. 이미 메이지 초기부터 일명 '가라유키상'이라 불린 일본 여성들이 동남아시아 등지로 밀려 나갔고, 1895년 타이완 침략 이후 타이베이 완화(萬華) 일대에 대규모 유곽 거리가 형성되었다.조선 역시 예외가 아니었다. 1894년 갑오개혁 이후 외세의 침탈이 본격화되면서 외국인 남성 인구가 급증하자, 일제는 '풍기문란'과 '성병 예방'이라는 명분을 내세워 조선 토착의 전통 기방 문화와 다른 '일본식 유곽'을 한반도 전역에 이식하기 시작했다.부산은 식민지 유곽 이식의 실험장이자 본산이었다. 1880년대부터 100여 명의 일본인 예창기가 부산 일본인 거류지로 들어오기 시작했고, 1902년 부평동(현재의 족발골목 부근) 우에노의 '안락정'을 시작으로 한반도 최초의 공창이 문을 열었다.철도 공사 현장의 인부들을 상대로 하던 행상 출신 우에노가 세운 안락정은 매춘을 겸하는 특별요리점이었으며, 당시 "부산의 경기는 유곽 경기에 의해 좌우된다"는 말이 나올 만큼 도시 경제의 중심축으로 작동했다.도시 공간이 확장됨에 따라 유곽은 1903년 특별구역으로 지정된 후, 1910년 도시 외곽인 미도리마치(현 아미동/충무동 일대)로 전격 이전되었다. 근대 도시 계획에서 쓰레기장, 전염병 수용소, 감옥 등과 함께 '오염되고 위생적 관리가 필요한 시설'로 분류되어 도심 외곽으로 밀려난 것이다.이러한 유곽의 확산에는 러일전쟁이 결정적인 촉매제가 되었다. 부산을 거쳐 한반도 전선으로 투입되는 일본군 사이에서 성병이 유행하자, 주둔군 사령부와 군대 관사 사이에 안전한 성을 공급한다는 명목으로 유곽이 급격히 늘어났다.만취한 일본군이 조선인 여성이나 여급을 강간하고, 총검을 휘두르거나 파출소를 위협하는 등 무수한 폭력 사건이 빈발하자, 일제 당국은 군대의 폭력성을 통제·흡수할 구실로 유곽 제도를 더욱 공고히 활용했다.1916년 일제가 `대좌부창기취체규칙`을 공포하면서 식민지 성매매는 더욱 철저한 민족적 차별과 정기적인 성병 검사라는 국가적 통제 속에 갇히게 되었다. 영업 허가를 받기 위해 제출해야 했던 건강진단서와 매월 실시된 성병 검진은 여성들의 인권을 보호하기 위함이 아니라, 오직 성매매라는 '기능'을 차질 없이 수행할 수 있는지 판정하는 품질 검사에 불과했다. 여성들은 인간이 아닌 국가의 관리 대상이자 상품으로 전락했다.이러한 식민지 유곽의 기형적이고 이중적인 모습은 당시 문학 작품 속에서도 선명하게 드러난다. 소설가 이태준의 작품 <아무일도없소>(1931)에는 당시 식민지 민중이 목도했던 유곽의 낯선 풍경과 비참한 현실이 생생하게 묘사되어 있다.문학적 장치 속에서 관찰되는 유곽은 화려한 붉은 등불과 브로마이드 사진으로 포장된 '일본인 중심의 모던하고 에로틱한 공간'과, 그 주변부에 흩어져 호객 행위를 하며 비참한 삶을 연명하던 '조선인 여성들의 그로테스크한 공간'으로 철저히 분열되어 있었다.어스름한 밤, 짙은 화장을 하고 문가에 서서 지나는 손님의 소매를 끌어당기던 여성들의 웃음 뒤에는 가난과 빚, 그리고 일제의 강요된 공창제라는 거대한 국가 폭력이 짓누르고 있었다. 그들은 동시대 민중들에게 "불쌍하기로 첫째가는 명물"이자, 식민지라는 비극적 시대를 온몸으로 견뎌내야 했던 희생양이었다.근대 도시 속 유곽의 발달은 서구 제국주의의 성 관리 규제 논리가 메이지 일본의 군국주의와 결합하여 식민지 한반도에 어떻게 이식되었는지를 보여주는 상징적인 사건이다. 특히 부산의 유곽은 항구 도시라는 지리적 특성과 군사적 목적이 부합하여 형성된 공창제의 거점이었으며, 도시 공간을 '위생'과 '통제'라는 이름으로 분할하고 재편하는 데 결정적인 역할을 했다.전시체제기로 접어들며 이러한 기존 유곽과 공창 시스템은 군인들의 성적 욕망을 통제하고 군사적 효율을 도모하기 위한 장치로 작동했으며, 이는 후일 일제가 저지른 참혹한 '군위안부' 제도로 연결되는 구조적 기반이 되었다.오늘날 미도리마치(녹정)라는 화려한 이름 뒤에 숨겨졌던 붉은 등불은 꺼졌지만, 그 길목에 남아 있는 식민지 도시의 흉터는 우리에게 묻고 있다. '근대화'라는 미명 아래 국가 폭력과 식민주의가 여성의 신체와 인권을 어떻게 짓밟았는가'를 말이다.근대 도시의 유곽 역사를 기록하고 되새기는 일은, 화려한 근대 도시의 그늘 아래 스러져 간 수많은 여성들의 삶을 역사적 기억의 공간으로 다시 불러내는 숭고한 작업이다