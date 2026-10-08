AI도 몇 초면 되는데... 문제풀이 기계가 된 아이들

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"아이들의 가방 속 문제집은 수십 년 전 학력고사 시절보다 학종이 대세라는 지금이 훨씬 더 많은 것 같아요. 인공지능(AI)이 인간의 두뇌까지 대체하고 있다는 마당에 아이들이 종일 책상에 앉아 문제집과 씨름하도록 하는 게 과연 맞나요?"

질문 하나. 어제오늘의 일은 아닐 테지만, 고등학생들이 가장 많이 보는 책은 무엇일까? 소설? 에세이? 만화? 잡지? 그도 아니면, 교과서? 다 틀렸다. 수능 기출 문제집이다. 아이들의 가방과 사물함 속엔 온통 문제집으로 가득하다. 대한민국 고등학생들은 '문제 풀이 기계'다.학교 앞 서점은 물론, 동네 서점에서 팔리는 책도 죄다 문제집이다. 베스트셀러와 스테디셀러, 신간 서적을 진열해 놓은 매대가 있긴 하지만, 사람들의 눈길을 끌지 못한다. 팔리지 않으니 시나브로 서점의 구석 자리로 밀려나는 중이다. 그런 책들은 대개 온라인 서점에서 구매한다.서점에 들어서면 수북이 쌓인 문제집들이 가장 먼저 눈에 띈다. 서점 주인이 친절하게 학교별, 학원별 사용 교재를 구분해 놓기도 한다. 학교 이름을 대면, 찾는 문제집이 몇 번째 매대에 있는지 바로 알려준다.등교 후 뉴스라도 검색할 법하건만, 교실의 책상 위엔 어느새 문제집이 펼쳐져 있다. 수업도, 교과별 숙제도 기출 문제 풀이고, 자율학습 때도 주야장천 기출 문제만 푼다. 한 아이의 문제집 표지에는 '열심히 푸는 자가 승리한다'는 장난기 섞인 글귀가 큼지막하게 적혀 있었다.그렇다고 애먼 교사를 탓할 순 없다. 아무리 정시 모집의 비중이 줄어들고 있다고 해도 수능 준비를 소홀히 할 순 없다. 아이들은 물론, 심지어 교사들조차 '수능은 실력'이고 '학생부종합전형(학종)은 요행'이라고 말한다. 같은 학과 대학생들 사이에서도 정시 출신이 우대받는다.수능에서 고득점을 바란다면, 반복적인 기출 문제 풀이 외엔 다른 방도는 없다. 누구는 정확한 문제 유형 분석과 꼼꼼한 오답 노트 작성이 중요하다고 강조하지만, 그조차 차선책일 뿐이다. 과거 수능이든 모의평가든 더 많이 풀어볼수록 유리하다. 말 그대로, '다다익선'이다.난이도와 상관없이 수능의 고득점자는 대부분이 'N수생'이다. 재학생보다 재수생이, 재수생보다 삼수생이 유리한 게 수능이다. '경험에는 장사 없는' 법이다. 전국의 의치대 합격생 대다수가 'N수생'인 현실은 수능을 대비하는 데 기출 문제 풀이가 얼마나 중요한가를 보여준다.재학생들이 학종을 비롯한 수시 전형에 목매다는 건, 수능 위주의 정시 전형에 견줘 'N수생'보다 유리하다는 판단 때문이다. 학종을 준비하는 게 썩 내키진 않지만, 수능에선 도저히 그들과 "비벼볼 수 없다"며 고개를 떨군다. 그들은 이를 '울며 겨자 먹기'라고 말한다.지금 대입을 준비하는 전국의 고등학생들은 수능을 포기할 수도 없고, 그렇다고 '올인'할 수도 없는 처지다. 'N수생'이 무섭다고 수능을 포기하기에는 위험 부담이 너무 크다. 선택지 하나를 아예 버리는 셈이어서다. 좋든 싫든 두 마리 토끼를 다 잡을 수밖에 없는 형국이다.내신과 수능이 '따로국밥'인 경우, 아이들의 고통은 배가 된다. 수능에 대비한 기출 문제 풀이에다, 내신의 알짬인 교내 지필고사와 수행평가까지 어느 것 하나 소홀히 할 수가 없기 때문이다. 여기에 동아리 활동과 봉사활동, 진로 탐색 등 비교과 활동까지 챙겨야 하니 아이들은 그야말로 숨 돌릴 틈조차 없다.문제 풀이 수업과 과제는 이런 아이들의 절박한 사정을 모를 리 없는 교사들의 '배려'다. 적어도 내신이 수능을 준비하는 데 보탬이 되지는 못할망정 방해가 되어서는 안 된다는 생각에서다. 언제부턴가 교내 지필고사도 교과와 상관없이 수능의 출제 유형을 그대로 따라가고 있다.대입 전형에서 수능 위주의 정시 비중이 얼마인가는 아이들에게 그다지 중요한 문제가 아니다. 의무 적용 비율이 40%에서 30%로 크게 낮아졌다고 해서 수능 준비를 위한 문제 풀이를 덜 할 거라고 여긴다면 오산이다. 수능의 영향력이 발휘되는 한 별반 달라질 건 없다.한때 수능과 내신에다 비교과 활동까지 빠짐없이 신경 써야 하는 인문계고등학교의 현실을 두고 '죽음의 트라이앵글'이라고 불렀다. 학교가 오로지 대입을 위한 훈련소로 전락했다며, "대입 공부가 사람 잡는다"는 말까지 회자됐다. 이젠 그런 우려의 목소리조차 나오지 않는다.대입 준비의 고통을 '고정 상수'로 여기기 때문이다. 기성세대가 아이들 앞에서 공부는 인내가 필요하고, 학교는 원래 고통스러운 곳이라고 조언하는 지경에 이르렀다. 이 세상에 공부하는 걸 좋아하는 사람은 없다고 책망하듯 말한다. 아이들이 공부를 혐오하도록 조장하는 꼴이다.국가교육위원회(국교위)는 또다시 대입 제도와 평가 방식 개선 등에 박차를 가하고 있다는 전언이다. 국교위 내부의 전문가들이 백가쟁명식 활발한 토론이 벌어지고 있다고들 한다. 여러 차례 공청회를 열어 여론도 수렴했으니, 과거와는 다를 거라며 기대하는 목소리도 들린다.그런데, 정작 학교의 분위기는 냉소로 가득하다. 대입을 코앞에 둔 아이들조차 대입 제도를 개선한답시고 괜히 긁어 부스럼 만들지 말고, 아무것도 손대지 않는 게 교육개혁이라고 비아냥거린다. 한 아이는 교육개혁을 "대입 제도를 수시로 바꿔가며 아이들을 순한 양으로 길들이려는 것"이라고 정의했다.교사들의 반응도 싸늘하다. 역대 정권마다 교육개혁을 부르짖었지만, 예외 없이 용두사미로 끝났다며 모두가 시큰둥한 표정이다. 한 동료 교사는 개혁의 취지는커녕 새로운 제도에 적응하느라 수업 준비에 소홀해지고 아이들과 상담하는 시간만 빼앗겼다고 불만을 토로했다.학종보다 수능이 좋았고, 수능보다 학력고사가 나았다며 '구관이 명관'이라고 말하는 교사들도 여럿이다. 진짜 그렇게 여기진 않겠지만, 그만큼 대입 제도의 변화에 대한 불만이 크다는 방증이다. 한 동료 교사는 책상 위에 탑처럼 쌓인 문제집 더미를 가리키며 이렇게 말했다.사실 그랬다. 학력고사로 대입을 치렀던 내 학창 시절을 반추해 보면, 두툼한 영어 문법책 한 권과 양장본으로 된 수학 참고서 한 권이면 충분했다. 이른바 '기타 과목'의 경우엔 변변한 문제집 한 권 없이 교과서와 필기 노트로만 공부했다. 추억은 미화되기 마련이라지만, 지금보다 배우는 과목은 더 많았어도 학습 부담은 훨씬 적었던 듯싶다.얼마 전 인공지능을 이용해 수능 문제를 풀게 했더니, 의대 합격선 점수를 너끈히 넘어섰다는 뉴스가 화제가 됐다. 영어 독해 능력은 출중하고, 수학의 이른바 '킬러' 문항도 완벽하게 풀어냈다. 그것도 업체마다 하위 버전의 인공지능을 적용한 것이어서 모두를 깜짝 놀라게 했다.인공지능이 불과 몇 초 만에 풀어내는 문제를 맞히기 위해 고등학교 3년 동안 밤낮으로 수십, 수백 권의 문제집에 파묻혀 살게 하는 걸 차마 교육이라 부를 수 없다. 이는 빛나는 청춘의 시간을 낭비하는 것이며, 사회적으론 아이들 각자의 꿈을 펼칠 기회를 가로막는 폭력이다.아이들의 손때 묻은 문제집 더미 앞에서 다시 우리 교육을 생각한다. 부디 국교위는 애먼 대입 제도 개선에 천착하기보다 어떻게 하면 아이들의 학교생활이 행복해질 수 있는지부터 고민해 주길 바란다. '창의 융합형 미래 인재 양성' 따위의 거창한 말보다 수능이 끝나면 몽땅 폐지함에 버려질 문제집 문제부터 관심을 가지는 게 교육개혁이다.