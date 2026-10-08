삐라를 들었던 10대, 운동에 첫사랑을 고백하다

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큰사진보기 ▲'용민투' 친구들과 함께고등학교 졸업실날 흥사단 앞에서 ⓒ 홍기표 관련사진보기

굵은 눈물 붉은피 흘리며 역사가 부른다...

친구는 멀리 갔어도 없다 해도

내 맘 속에 영혼으로... 살아~ 살아~

이 어둠을 사르리/ 사르리/

이 장벽을 부수리/ 부수리/

"알면서도 실천하지 않는 것은 방관이 아니라 죄악입니다!"

큰사진보기 ▲흥사단고등학생서울아카데미 엠티에서뒤에 보이는 빨간 깃발은 흥사단 깃발이다. ⓒ 홍기표 관련사진보기

"기표야! 이제 삐라 좀 그만 뿌려라!"

'선생님이 뭐라고 하시건, 절필은 없다!'

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 홍기표님은 흥사단고등학생서울아카데미에서 활동했었습니다

1986년 고1때 였다. 우연히 신문을 보다가 '흥사단 풍물패' 모집 공고를 발견한 것이 화근이었다. 당시 나는 '안창호 연설집', '도산사상' 같은 책을 보면서 사실상 도산 안창호에 대한 덕질(?)을 하고 있을 때였는데 신문에 나온 토막광고를 보고는 '세상에! 흥사단이 아직도 있어!'라며 곧장 전화를 걸었던 것이다. 그 작은 행동이 모든 사건의 시작이었다.그렇게 찾아간 흥사단에서 고등학생서울아카데미(고서아) 조직을 연결시켜 주었고 매주 토요일, 독서토론을 했다. 내가 다니던 용산고등학교는 숙대입구역에 있었는데 흥사단 본부는 혜화역에 있었기 때문에 당시 막 개통되었던 지하철 4호선을 타면 금방 갈 수 있었다.독서토론을 하며 처음으로 그 시절의 사회과학서적들을 접했다. 한마디로 머릿속이 훤히 열리고 인식의 새지평이 열리는 느낌이었다. 당시 커리큘럼 중에는 '인간의 역사' '철학에세이' '소외된 삶의 뿌리를 찾아서' 같은 책들이 있었다. '왜 학교에서는 이런 내용은 안 가르쳐 주는지?' 그런 생각이 절절하게 들었다. 이 때부터 학교 교육에 대한 근본적인 회의를 품기 시작했다.연대 앞 '오늘의 책' 매대에서 박노해 시집-노동의 새벽-을 읽다가 감정이 복받쳐서 펑펑 울었던 기억도 있다. 전태일 평전도 잊을 수 없는 책이다. 용산 도서관에서 '어느 청년노동자의 삶과 죽음'이라는 소박한 제목을 달고 있던 책을 보았는데 '어떻게 한 인간의 삶이 이토록 순수할 수 있는지?' 참으로 놀랍고 감동적이었다.책을 다 읽고 노을이 지기 시작한 남산의 골목길을 터벅터벅 내려오는데 배에서 꼬르륵 소리가 났다. 점심도 안 먹고 책을 읽다가 그냥 내려왔기 때문이었다. 그 때 전태일이 죽기 전에 한 말 -배고프다-이 생각났다. '나도 배고프다는 말을 끝으로 죽더라도 전태일처럼 살아야겠다'는 생각이 들었다. (하지만 실제로는 전혀 그렇게 살지 못했다.)고교 2학년이던 1987년은 '6월 항쟁의 해'였다. 새해 벽두부터 남영동 대공분실에서 물고문으로 숨진 박종철군 사건이 터졌다. 한 대학생의 죽음을 보며 우리는 군사독재의 엄혹한 현실을 절감했다. 1월에 흥사단 청년아카데미(청아) 주최로 박종철 추모식이 있었는데 그때 "친구2" 라는 노래를 부르며 중강당을 온통 울음바다로 만들었다.그때 추모식 사회를 보던 형이 했던 말을 잊을 수 없다.그 말을 듣는 순간, 가슴속에서 솟아오르는 뭔가가 느껴졌다. 그리고 '나도 뭔가를 해야겠구나!'라는 생각이 들었다. 그것이 이른바 '운동에 대한 첫사랑'이었다.그리고 마침내 6월, 친구들과 방과 후에 최루탄 연기 자욱한 거리시위에 동참하거나 국민운동본부의 지침에 따라 교실에서 일제히 애국가를 부르는 등 항쟁에 동참했다.그렇게 뜨거웠던 6월의 끄트머리에서 6.29선언이 나왔다. '여럿이 함께 뭔가를 외치고 다니니까 세상이 바뀌는 구나!' 하는 생각이 들었다. 책으로는 절대 배울 수 없었던 승리의 추억이었다.그해 11월쯤, 대학로에서 고등학생 풍물패 중심으로 문화행사를 했는데 뒤풀이를 하며 6월항쟁 때 어울렸던 또래들 몇몇이 모였다. 그 자리에서 '대학생은 서대협이 있으니까 고등학생은 서고협을 만들어야 되는거 아냐?'라는 말이 나왔다. 그리고 12월. 명동성당 농성 투쟁을 준비하면서 서고협은 좀 약해 보이니까 '서고련'이 좋겠다는 의견들이 오고 갔다.'고운'이라는 말도 이 때 쯤 들었던 것 같다. 당시 대학생운동은 '학운', 노동운동은 '노운'이라고 약칭 삼아 불렀는데 '이런 식이면 우리는 고운(고등학생운동) 아니냐?'라는 말이 오고갔다. 처음엔 암호처럼 쓰이던 이른바 운동권 사투리였다. (나중에 '고운이 어쩌구 ~' 하는 문건을 들고 있다가 붙잡힌 후배가 있었는데 경찰이 '고운'의 뜻을 몰라서 그냥 풀려난 적도 있었다.) 어쨌든 그 때부터 친구들은 '고운'이라는 말을 좋아했다.그해 12월 대통령선거가 있었다. 투표 당일, 계성여고에 다니던 흥사단 동기한테 '빨리 장충여중 투표소로 오라!'는 연락을 받았다. 그 친구는 '공정선거 감시단' 활동을 하던 중이었는데 막상 가보니 민정당 머플러를 맨 불량배에게 대학생 누나들이 얻어맞아서 얼굴이 벌겋게 상기되어 있었다.부정선거라는 확신이 들었다. 민주주의 사회에서 부정선거는 결코 용납할 수 없는 일이었다. 곧바로 우리가 <서고련 명동투쟁>으로 기억하는 87년 고등학생 명동성당 농성투쟁이 시작되었다. 전경들이 명동성당을 봉쇄했지만, 성당 바로 옆에 붙어있던 계성여고생들이 뒷길을 알려줘서 수시로 들락거릴 수 있었다.그해 겨울은 추웠다. 차가운 돌바닥 위에서 밤낮을 가리지 않고 농성장을 지키던 친구들이 있었다. 1주일 쯤 뒤, 농성을 마무리하며 명동성당에서 신세계 백화점 앞까지 행진을 했다. 고등학생 200~300명 정도가 명동성당에서 출발해 신세계백화점까지 구호를 외치며 걸어갔다. 해산에 앞서 어깨동무를 하고 아침이슬을 부르는데 나도 모르게 눈물이 났다.경찰이나 최루탄 때문이 아니었다. 전경은 보이지도 않았다. 그것은 백화점 앞에서 울려 퍼지던 크리스마스 캐롤 때문이었다. 그날은 크리스마스 이브였다. 우리는 이렇게 열심히 싸우고 있는데 정작 세상은 아주 평온한 일상을 누리고 있다는 소외감. 그 느낌이 너무나 슬펐다.고등학생 명동 투쟁 이후, '이제 무엇을 할 것인가?'라는 의제를 놓고 심각한 논란이 있었다. 지금생각해 보면 '고등학생들이 무슨 놈의 노선투쟁을 하나?'라는 의문이 들지만, 당시에는 꽤나 심각한 논쟁이었다. 하지만 아직 토론 방법조차 잘 몰랐던 고등학생들의 논쟁은 별로 생산적이지 못했다.예를 들어 한 친구가 <선도적 대중조직론>을 얘기하면 그 옆에 있던 친구가 <대중적 선도조직론>을 얘기하면서 밤새 서로 싸웠다. 나는 '이런 식으로는 답이 없겠다'는 생각을 했던 것 같다. 그렇게 통합조직 건설논의에 한계를 느끼는 친구들이 점점 많아졌다. '이럴 것이 아니라 그냥 각자 자기 학교로 돌아가자!'는 친구들을 교내파라고 불렀는데 결국 그렇게 되고 말았다.명동성당 농성에 왔다갔던 동갑내기 친구들, 18명이 모여 용산고등학교만의 투쟁조직을 만들기로 했다. 이른바 '용민투'였다. 우리는 쉬는 시간에 잠깐씩 만나서 모임을 만들었다. 하지만 학내 조직에서도 토론거리는 계속 있었다.조직 이름이 제일 큰 논란이었다. 결론적으로 '용산고등학교 민족자주실현 민주교육쟁취 투쟁위원회(약칭 용민투)' 라는 긴 이름으로 결정했지만, 여기서 '민족자주실현'을 앞에 둘 것인지? '민주교육쟁취'를 앞에 둘 것인지? 이 문제를 놓고 거의 한달 동안 싸우다가 결국 투표로 '민족자주실현'을 앞에 두기로 결정했던 기억이 난다.과연 그 문제가 그렇게 중요한 문제였는지? 지금은 아무도 이해하지 못하겠지만, 당시는 논쟁의 시절이라고나 할까? 대학생이건 고등학생이건 모였다 하면 술 먹고 논쟁하는 게 일이었다.우여곡절 끝에 우리가 분단 조국 44년이라고 불렀던 1988년 4월 4일. 흥사단 2층의 작은 사무실에서 누군가 '용산고등학교 민족자주실현 민주교육쟁취 투쟁위원회 출범선언문'을 읽었다. 비공개활동의 시작이었다. 투쟁 의제는 다양했다. '군사정권타도'부터 '학생회 직선제 쟁취'까지 용민투는 할 일이 많았다. 활동 방식은 건물벽이나 화장실에 낙서하기, 유인물 배포 등이 대부분이었다.숙대입구역에서 나와 용산고등학교 교문입구까지 약 500미터 정도 되는 긴 등굣길이 있다(길 건너편에는 수도여고가 있었기 때문에 우리는 그 길을 용수로라고 불렀다). 아침 등교할 때 먼저 지나간 친구들이 미군부대 담벼락이나 빨간 우체통 혹은 초록색 쓰레기통에 하얀 분필로 "군사독재타도"라고 써 놓곤 했는데 등굣길에 그 글자를 보면 순간적으로 가슴이 콩닥콩닥하며 하루 종일 기분이 좋았다.유인물 제작은 당시 '운동권' 학생들이 완전히 장악하고 있던 대학 총학생회의 도움을 많이 받았다. 손으로 글을 써서 가져가면 대학생 형, 누나들이 누군지 묻지도 않고 타자를 쳐서 등사기로 밀어주었다. 주로 단국대, 연세대 총학생회를 많이 갔는데 나중에 연세대학교에 최신형 등사기가 들어와서 연대 학생회관을 자주 들락거렸다.유인물 배포는 주로 밤늦게까지 학교에 남아 있다가 친구들 책상 속에 한 장씩 집어넣고 도망가는 그런 식이었다. 첫 유인물의 제목을 아직 기억한다. "진정한 사람됨을 위하여..."였는데 운동권 삐라치고는 좀 이상한 제목이었다. 마치 무슨 문예반 수필집 같은 제목이었다. 하여튼 그걸 시작으로 우리는 툭하면 유인물을 뿌렸다.'꼬리가 길면 잡힌다'고 했던가? 결국 11월 말쯤에 교무실에 잡혀가서 교감 선생님한테 뺨따귀를 여러 대 맞았다. 그 일로 퇴학당할 뻔 했지만, 어찌된 일인지 퇴학은 처분은 나오지 않았다. 몇몇 선생님들께서 '애들이 무슨 죄가 있냐!'며 교무회의 때 격하게 막아주셨다는 얘기를 나중에 들었다.그리고 고등학교 졸업식 날. 등사기로 밀어서 만든 유인물을 또 뿌렸다. 어차피 졸업하는 마당이라 이번에는 아예 대놓고 봉투에 담아 학부모님들한테까지 나눠드렸다. 일종의 마지막 반항이었다. 그 모습을 본 담임선생님은 졸업장을 주며 걱정스러운 표정으로 말씀하셨다.얼핏 조롱처럼 들릴 수 있지만, 실제로는 그렇지 않았다. 나의 미래를 걱정해주시는 진심이 느껴졌다. '선생님 말씀 들어야 되나?' 잠시 고민이 들었다. 하지만 마지막으로 교문을 나서며 나는 다시 결심했다.