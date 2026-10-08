사우나·PC방·지인 집 떠도는 청년들 앞에 놓인, 또 하나의 장벽

큰사진보기 ▲다다다사회적협동조합과 인권교육센터 들, 사단법인 나누과이음은 7일 '홈리스청년 실태조사 결과발표 토론회'를 열었다. ⓒ 다다다사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일 법무법인(유) 세종 세미나실에서 홈리스청년 실태조사 결과 발표 토론회가 열렸다. ⓒ 다다다사회적협동조합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한낱 활동가가 심층면접 결과를 설명하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 김순남 가족구성권연구소 기획운영위원, 강에녹 '청소년 청년들의 쉼과 수다가 있는 공간 활짝' 수녀, 홈리스경험 청년 당사자 뮤러, 한낱 인권교육센터 들 활동가, 조만성 다다다사회적협동조합 활동가, 이묘랑 사회자. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김순남 가족구성권연구소 기획운영위원이 발언하고 있다. ⓒ 다다다사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲한낱 활동가가 질의응답에 답변하고 있다. ⓒ 다다다사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲실태조사 참여 청년의 지적장애 또는 경계선지능 여부. ⓒ 다다다사회적협동조합 관련사진보기

"홈리스청년이라고 말할 때 그 안에는 사람이 있습니다. 한 사람 한 사람의 생애와 그들의 서사가 있다는 게 오늘 가장 많이 느꼈던 부분입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

거리뿐 아니라 사우나와 PC방, 지인의 집을 전전하며 일정한 거처 없이 살아가는 청년들이 있다. 이들은 기존의 노숙인 통계나 복지체계에서는 좀처럼 모습을 드러내지 않는다. 어렵게 지원기관을 찾아가도 "가족에게 돌아가라", "청년인데 알아서 할 수 있지 않느냐"는 말을 듣기도 한다.이처럼 사회 곳곳에 흩어져 보이지 않는 홈리스청년의 삶을 들여다본 실태조사 결과가 공개됐다.다다다사회적협동조합은 7일 오전 법무법인(유) 세종 세미나실에서 홈리스청년 실태조사 결과 발표 토론회 '어제와 오늘이 건네는 내일의 질문들'을 열었다. 이번 설문조사는 최근 1년 이내 일정한 주소지 없이 거리와 공공장소, 24시간 매장, 지인의 집 등에서 1박 이상 지낸 경험이 있는 만 19~34세 청년 156명을 대상으로 진행됐다. 이 같은 홈리스 경험이 있는 청년 10명을 대상으로 한 심층면접도 이뤄졌다.이날 토론회에서는 홈리스청년에게 안정적인 집 한 칸을 제공하는 것만으로는 충분하지 않다는 지적이 이어졌다. 가족관계와 일자리, 소득, 건강, 사회적 관계의 붕괴가 주거위기와 맞물려 있었고, 복지제도를 이용하는 과정 자체가 또 다른 장벽이 되기도 했다.첫 번째 발제를 맡은 조만성 다다다사회적협동조합 활동가는 홈리스청년 156명을 대상으로 한 설문조사 결과를 발표했다.조사에서 최근 1년간 머문 장소는 사우나가 가장 많았고 PC방, 지인의 집 등이 뒤를 이었다. 길거리에서 지낸 경험은 16.7%였다. 통상 '노숙'하면 거리에서 잠을 자는 모습을 떠올리지만, 실제 청년의 주거위기는 상업시설이나 다른 사람의 집을 오가는 '은폐형·분산형' 형태로 나타난다는 설명이다.처음 홈리스 상황에 놓이게 된 계기로는 가족해체가 25%, 실직이 21%, 가정폭력이 19.5%로 나타났다. 가족해체와 가정폭력을 합치면 43.9%에 달했다. 처음 노숙을 경험한 시기가 만 24세 이하인 경우도 절반을 넘었고, 한 번 주거를 마련했다가 다시 홈리스 상태에 놓인 경우는 61.5%였다.조 활동가는 가족이 청년에게 안전망이 되지 못하고 오히려 위기의 시작점이 되는 경우가 적지 않다고 설명했다. 이런 상황에서는 '원가정 복귀'를 전제로 한 지원만으로 문제를 해결하기 어렵다는 것이다.경제적 상황도 불안정했다. 조사에 참여한 청년의 최근 3개월 평균 소득은 약 80만원이었고, 월세를 내는 청년들의 소득 대비 임대료 비율은 평균 43.5%였다. 57.1%는 부채를 가지고 있었다.건강 문제도 두드러졌다. 자신의 건강이 나쁘다고 응답한 비율은 전체 청년보다 높았고, 우울 증상 위험군은 84.6%였다. 조사 참여자의 31.6%는 공공복지체계와 연결된 경험이 없었다. 긴급복지제도의 경우 최근 1년 사이 위기사유를 경험한 청년은 87%였지만, 제도를 모른다는 응답이 71%였고 실제 이용 경험은 12%에 그쳤다.조 활동가는 "청년이 스스로 제도를 찾아 위기를 증명하기를 기다리는 방식으로는 지원이 닿기 어렵다"고 말했다. 조사 참여자의 84%는 주거위기에 특화된 청년센터가 필요하다고 답했다.이어 인권교육센터 들의 한낱 활동가는 홈리스 경험 청년 10명을 대상으로 진행한 심층면접 결과를 발표했다. 연구진은 단순히 '현재 집이 없는 상태'만 들여다보지 않았다. 청년이 어떤 과정을 거쳐 집을 잃었고, 그 경험이 이후의 일자리와 관계, 건강, 삶의 전망에 어떤 영향을 미쳤는지를 생애 전체의 흐름 속에서 살폈다.면접 참여자 10명 가운데 1명을 제외한 모두에게 정도의 차이는 있지만 가정폭력이나 학대 경험이 있었다. 일부 청년에게 집은 안전한 공간이 아니라 벗어나야 하는 공간이었다.한 참여자는 연구진에게 "아버지와 함께 살 때 나는 주거 불안 상태였다"고 말했다. 집을 나온 뒤 홈리스가 된 것이 아니라, "홈리스 장소가 바뀌었을 뿐"이라는 이야기였다.하지만 집을 나온 이후에도 위기는 끝나지 않았다. 불안정한 일자리와 수입이 이어지고, 주거가 불안정하니 일정한 생활 리듬을 유지하거나 한 직장에서 계속 일하기도 어려웠다. 지인 집에 머무르는 사적인 도움도 오래 지속하기 어려웠다. 관계가 깨지면 다시 거처를 잃을 수 있다는 불안 때문이었다.주거위기 속에서 사기나 명의도용, 채무, 도박과 약물 등 위험한 상황에 노출되는 사례도 있었다. 연구진은 이를 개인의 도덕성이나 의지 문제로 해석해서는 안 된다고 강조했다. 경제적·심리적 위기가 계속되는 가운데 다른 선택지가 사라질 때 위험한 선택이 유일한 탈출구처럼 작동할 수 있다는 것이다.시설과 복지제도 역시 언제나 대안이 되지는 않았다. 집단생활과 통제적인 규칙을 견디지 못해 쉼터를 나오거나, 지원을 받기 위해 폭력 피해와 가족관계 단절을 반복해서 증명해야 하는 경우도 있었다. 휴대전화 요금 체납으로 본인인증을 할 수 없거나, 필요한 서류를 구하지 못해 지원 신청 자체가 막히는 사례도 확인됐다.한낱 활동가는 "집만 덜렁 생긴다고 해서 홈리스를 벗어날 수 있는 것은 아니다"고 말했다. 오랜 홈리스 경험으로 관계가 끊어진 상황에서 주거만 제공될 경우 집이 오히려 고립된 "작은 동굴"이 될 수 있다는 것이다.연구진은 주거뿐 아니라 관계와 건강, 소득, 채무, 일자리 등 여러 문제를 함께 다루는 통합적인 지원이 필요하다고 강조했다.발제 이후에는 실태조사에 참여한 홈리스 경험 청년 뮤러와 청년 지원 현장 활동가인 강에녹 수녀(청소년 청년들의 쉼과 수다가 있는 공간 활짝), 가족구성권연구소 김순남 기획운영위원의 지정토론이 이어졌다.가장 먼저 마이크를 잡은 뮤러는 지난 6월 가족과의 불화로 집을 나온 자신의 경험을 이야기했다.당시 뮤러에게 있던 돈은 서울시 청년수당 등을 포함해 약 80만원이었다. 첫날에는 24시간 카페에서 밤을 보냈다. 집을 나온 뒤에도 학교에 다녔고, 약을 빠뜨리지 않고 먹기, 하루 한 번 씻기, 일정한 간격으로 세탁하기, 하루 5시간 이상 자기 등 스스로 10여 개의 생활규칙을 만들었다. 그러나 돈이 떨어지면서 상황은 빠르게 악화됐다. 무료 샤워시설을 찾아다니고 하루 한 끼로 생활하며 한 달 동안 300km 넘게 걸었다.지원기관도 찾아갔다. 하지만 주민센터에서는 '단순 가출'이라는 이유로 긴급지원을 받지 못했고, 한 기관에서는 한 달 안에 가정으로 돌아가는 것을 전제로 고시원 비용을 지원하겠다고 했다. 그는 가정복귀에 실패하면 지원금을 돌려줘야 한다는 조건 때문에 지원을 포기했다. 이후 다다다사회적협동조합과 연결돼 지원을 받은 뒤 가족과 협의점을 찾아 집으로 돌아갔다.뮤러는 홈리스 상태에서도 학교를 포기하지 않았고 논문 집필을 이어갔다고 말했다. 그는 "홈리스 상황에서 미래를 바라보는 것은 사치로 보일 수 있지만 홈리스청년에게도 미래를 보장받고, 더 나은 미래를 누릴 권리가 있어야 한다"고 강조했다.두 번째 토론자인 강에녹 수녀는 탈가정 청소년을 10여 년 동안 만난 경험을 바탕으로 주거취약 청년에게 필요한 지원을 제안했다.강 수녀는 청소년 시기에는 지원을 받던 사람이 일정 나이가 되면 '청년'이 됐다는 이유만으로 지원체계 밖으로 밀려나는 문제를 지적했다. 공공주택의 진입장벽을 낮추고, 고위기 청년에게는 밀착된 사례관리가 결합된 지원주택이 필요하다고 제안했다.특히 오랜 주거불안을 겪은 청년에게 필요한 것은 단기간의 서비스 몇 가지가 아니라고 강조했다. 학력이나 생활기술이 부족할 수도 있고, 대인관계 경험이나 지지관계가 부족할 수도 있다. 우울과 무기력, 고립, 부채나 법적 문제까지 여러 어려움이 동시에 얽혀 있는 경우도 있다.강 수녀는 "서비스 중심의 지원은 관계 맺음과 초기 적응 단계에서 실패하는 경우가 빈번하다"며 청년과 신뢰관계를 충분히 형성할 수 있는 관계 중심 사례관리가 필요하다고 말했다.이어 김순남 위원은 홈리스청년을 특정한 '문제 집단'으로만 바라보는 시각을 경계했다. 그는 "어떤 조건에서 홈리스청년이 되는가"를 질문해야 한다며, 가족과 안정적인 주거, 지지관계가 있다는 것을 정상적인 생애의 기준으로 삼고 그렇지 않은 사람을 예외적인 위기집단으로 분류하는 방식 자체를 돌아봐야 한다고 말했다.특히 가족이 위험의 원인이었던 청년에게 다시 가족으로 돌아가라고 요구하거나, 가족관계가 단절됐다는 사실을 증명하기 위해 다시 가족에게 연락하도록 하는 제도의 모순을 지적했다.김 위원은 삶은 혼자만의 힘으로 유지되는 것이 아니라 "타자의 존재와 인정, 소속"을 통해 가능하다며 물리적인 집뿐 아니라 사람과 관계, 기관 등 이른바 '살아 있는 인프라'가 필요하다고 강조했다.이어진 질의응답에서는 '가정 밖 청년', '탈가정 청년', '주거위기 청년', '노숙위기 청년', '홈리스청년' 등 여러 용어 가운데 어떤 표현을 사용하는 것이 적절한지를 두고 논의가 이어졌다.한낱 활동가는 '자립준비'라는 표현 역시 현재의 어려움을 개인이 자립을 준비하거나 훈련해야 할 문제로 돌릴 가능성이 있다고 지적했다. '노숙위기청년'과 같이 특정한 위기를 기준으로 이름 붙이는 방식에도 한계가 있다고 설명했다. 그러면서 연구진이 이번 조사에서 '홈리스청년'이라는 표현을 택한 것도 거리노숙만으로는 포착되지 않는 다양한 주거불안 상황을 함께 담기 위해서였다고 덧붙였다.이어 김순남 위원은 우리 사회가 위기를 계속 특정 집단의 문제로 '쪼개고' 있다고 지적했다. 그는 한부모가족, 다문화가족처럼 특정 인구집단을 별도로 호명해 지원하는 방식이 제도의 필요성과 별개로 당사자에게 낙인을 남길 수도 있다고 말했다.김 위원은 "위기를 특정한 개인에게 붙이기 위해 호명하는 방식은 낙인을 강화한다"며 "특정 집단이 위기라는 방식보다 모든 인간이 어떤 조건에서 위기를 경험하는지를 살펴야 한다"고 강조했다.지원이 필요한 사람을 발견하려면 일정한 이름과 기준이 필요하지만, 그 이름이 다시 사람을 하나의 '취약집단'으로 고정하는 문제가 생길 수 있다는 것이다. 이날 토론에서는 결국 누구를 어떤 이름으로 분류할 것인지보다, 어떤 상황에 놓인 사람이 어떤 지원을 필요로 하는지를 중심으로 제도를 설계해야 한다는 문제의식이 제기됐다.이번 조사에서는 지적장애와 경계선지능 등 인지적 어려움이 있는 홈리스청년도 확인됐다. 조사 참여자 156명 가운데 의료기관에서 지적장애 판정을 받은 청년은 4.5%(7명), 경계선지능 소견을 받은 청년은 1.9%(3명)로, 두 범주에 해당하는 청년은 전체의 6.4%(10명)였다.다만 이 수치만으로 인지적 어려움이 있는 홈리스청년의 규모를 판단하기는 어렵다. 조사 참여자의 절반이 넘는 54.5%(85명)가 관련 검사를 받은 적이 없거나 검사 여부를 기억하지 못한다고 답했기 때문이다.특히 조만성 다다다사회적협동조합 활동가는 자립동행 과정에서 경계선지능이나 인지적 어려움이 있는 청년들을 만나고 있다고 설명했다. 처음부터 진단이나 소견을 가지고 있지 않았지만, 지원 과정에서 경계선지능의 특성이 보여 검사를 권유한 경우도 있었다.조 활동가는 가정 밖 청년의 경우 어린 시절 인지검사를 권유하고 병원이나 전문기관에 연결해 줄 가족이나 학교 등 지지체계가 약했기 때문에, 본인 역시 자신의 어려움이 무엇인지 알지 못한 채 성인이 된 경우가 있다고 설명했다.성인이 된 뒤 복지제도를 이용하는 과정에서도 또 다른 장벽이 나타났다. 조 활동가는 청년과 함께 주민센터 등 기관을 찾았을 때 "청년인데 왜 같이 오셨어요?"라는 말을 듣기도 했다고 전했다. 성인이면 자신의 상황을 스스로 설명하고, 복잡한 정보를 이해해 서류를 준비하고 신청 절차를 밟을 수 있을 것이라는 전제가 깔려 있다는 것이다.인지적 어려움에 대한 현장의 이해가 충분하지 않은 경우도 있었다. 최근 경계선지능에 대한 사회적 인식이 높아지면서 어려움을 설명하기는 이전보다 나아졌지만, 지원을 받기 위해서는 자신이 "경계선지능을 가지고 있다"고 먼저 밝혀야 하는 부담도 뒤따른다. 조 활동가는 "경계선지능을 가지고 있다고 이야기하지 않더라도 청년이 어려움이 있다면 동행이나 도움, 돌봄을 받을 수 있다는 인지가 있으면 좋겠다"고 말했다.결국 인지적 어려움이 있는 홈리스청년에게는 주거위기뿐 아니라 정보를 이해하고 필요한 지원을 찾는 일, 자신의 상황을 설명하고 복잡한 행정절차를 통과하는 일 자체가 또 하나의 장벽이 될 수 있다. 실제 이번 조사에서도 복잡한 행정정보를 이해하고 신청하기 어려운 경우 제도가 존재하더라도 실제 지원으로 이어지기 어렵다고 지적했다.현장에서는 기존 노숙인 지원기관 역시 홈리스청년을 어떻게 지원해야 할지 어려움을 겪고 있다는 목소리도 나왔다. 이날 한 노숙인센터 사회복지사는 "청년들이 오면 무섭다"는 솔직한 심정을 털어놨다. 청년쉼터와 청년정책 등 다른 복지체계가 존재하다 보니 노숙인센터에서 어디까지 지원해야 할지 판단하기 어렵고, 그 과정에서 제공할 수 있는 서비스조차 충분히 연결하지 못하는 경우가 있다는 것이다.이에 조만성 활동가는 기존 노숙인시설 자체의 역할을 부정하는 것이 아니라, 긴급한 잠자리에서 일반 복지와 청년복지, 안정적인 주거지원으로 넘어갈 수 있도록 연결하는 체계가 필요하다고 설명했다.그 대안 가운데 하나로 제시된 것이 '주거위기 특화형 청년센터'다. 청년센터와 노숙인 일시보호시설, 주민센터 등 여러 제도 사이에서 주거위기 청년을 발견하고 필요한 지원으로 이어주는 징검다리 역할을 맡는 방식이다.이날 토론회를 마무리하며 강에녹 수녀는 '홈리스청년'이라는 말 뒤에 각각 다른 삶을 살아온 한 사람이 있다고 말했다.홈리스청년의 삶을 단순히 어디에서 잠을 자는지로만 설명할 수 없는 이유도 여기에 있다. 집을 잃기까지 지나온 시간과 그 이후 흔들린 건강과 일자리, 인간관계, 일상까지 함께 살피지 않는다면 주거위기는 다시 반복될 수 있다.이번 실태조사는 홈리스청년의 주거위기가 단순한 주거 상실을 넘어 가족관계와 소득, 건강, 고립, 복지제도 접근의 어려움이 복합적으로 얽혀 있다는 점을 드러냈다. 연구진은 이번 조사 결과를 바탕으로 홈리스청년에게 필요한 지원체계와 제도 개선 방향을 구체화해 내년 초 후속 정책 제안을 내놓을 예정이라고 전했다.