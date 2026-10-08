2004년 디지털 분투기? 출판을 이끈 건 AI였다

2004년, 한국의 첫 독립 인터넷신문인 <오마이뉴스>에 '아날로그형 인간의 디지털 분투기'라는 이름으로 첫 문장을 올렸던 날이 생각납니다. 그때의 나는, 전공이라는 이유만으로, 느리고 어눌한 손끝이지만 조심스럽게 디지털 언론을 두드리던 초보자였고, 세상은 나보다 한발 두발 앞서 미래로 달려가던 시절이었습니다. 출판사로부터 몇 번의 출간 제안을 받았지만, 삶이 급해서 미뤘습니다. 그렇게 스무 해가 넘는 시간이 지나버렸습니다.
지금 나는 디지털에 취약한 어르신들을 보살피는 요양원에서 또 다른 '세월'을 마주하고 있습니다. 작은 글씨가 보이지 않고, 작은 버튼이 더는 눌리지 않아서, 손에 쥔 휴대폰조차 낯설어하는 어르신들을 바라보면 문득 마음 한구석에서 묵직한 미래가 다가옵니다. "나도 언젠가… 저 자리에 서 있겠지?"
어느 날, 오래된 내장 디스크를 정리하다가 20여 년 전의 글을 우연히 발견했습니다. 지워졌을 법도 한 글이 여전히 <오마이뉴스> 속 어딘가에서 살아 숨 쉬고 있다는 것을 확인한 순간, 잠들어 있던 기억의 파편들이 하나둘 깨어났습니다. 그때 마무리하지 못했던 생각과 의문이 담긴 문장들이, 지금의 나를 향해 조용히 되묻고 있었습니다. "당신은 그동안 얼마나 달라졌나요?"
"10년이면 강산도 변한다"지만, 인공지능(AI)의 속도는 분, 초를 기다려주지 않습니다. 그러니 20여 년 전 호랑이 담배 피우던 시절의 글이 무슨 의미가 있을까, 누군가는 '라떼'라고 웃을지도 모른다는 생각에 한동안 다시 꺼내기조차 망설였습니다. 그러나 이상하게도, 나는 지금 AI 시대를 살면서 오히려 더 깊이 아날로그를 그리워하는 사람이 되어 있었습니다. 빠르고 편리한 기술 속에서도 여전히 따뜻함을 찾고, 혼란 속에서도 인간다움을 붙들고 싶었습니다. 출판을 결심하게 한 것은 인간이 아니라, 역설적으로 AI였습니다.
챗지피티(ChatGPT)와 제미나이(Gemini)에게 2004년부터 2006년의 연재 글을 보여주었을 때, 그들은 인간이 잊고 있던 감정의 간극을 더 날카롭게 짚어냈습니다. 기술이 인간의 흔적을 되돌려주는 이 기묘한 시대에, 나는 역으로 용기를 얻었습니다. 그렇게 <좀비 알고리즘에서 로그아웃하는 중입니다>를 다시 쓰기 시작했습니다.
완전히 새로 쓰기보다는 2004년 <오마이뉴스>에 연재했던 '아날로그형 인간의 디지털 분투기' 문장 위에 20여 년을 살아온 지금의 생각을 얹었습니다. 과거의 고민과 지금의 고민은 결국 같은 뿌리에서 흘러나온다는 것을 보여주고 싶기 때문입니다. 2004년과 2026년, 두 시기의 기록을 연결하는 같은 뿌리는 결국 인간을 향한 시선이 아닐까요?
온라인 고스톱에서 스마트폰 알고리즘까지
2004년 아들의 온라인 게임 중독을 막으려다 빠져버린 어머니의 온라인 고스톱 중독 얘기
가 2026년에는 게임하느라 늦잠 자서 소중한 연차를 써야 했던 요양원 사회 복무요원의 일상으로 연결됩니다.
"시간도둑에서 벗어나고자 2004년의 선배가 했던 것처럼 잠시동안 스마트폰을 서랍 속에 집어넣고 보지 않으려 했다. 그러자 잠시도 못 기다리고 나를 빨리 봐 달라는 "카톡카톡" 소리와 새 동영상 알림소리, SNS 알림소리 등등이 어지럽게 울린다. 그 소리가 마치 "나를 보지 않으면 큰일 날 것"이라는 협박처럼 들리는 순간, 컴퓨터를 상자 속에 넣어 문제를 해결하려 했던 2004년 선배의 어설픈 미봉책은 이제 완전히 불가능해졌음을 깨닫는다. 스마트폰을 아무리 상자에 넣어도 알림소리와 알고리즘이 상자를 뚫고 나와 협박하듯 우리를 부르고 있는 시대이다. 새로운 디지털 중독이 시작된 것이다." - '온라인 고스톱의 반란', 22쪽.
20여 년 전 회사 선배 딸의 일상
은 지금 내가 현재 운영하는 요양원 어르신의 일상과 신기하게 겹쳐지기도 합니다.
"20여 년 전 최신 휴대폰을 사달라며 '꼬진폰'을 내동댕이쳤던 아이와 스마트폰으로 바꾸겠다며 멀쩡한 휴대폰을 바닥에 내던진 어르신. 세대도 이유도 달랐지만 새것을 향한 욕망 앞에서 두 사람의 모습은 묘하게 닮아 있었다." - '내동댕이쳐진 휴대폰', 53쪽.
세대는 달라졌고 기계도 달라졌습니다. 그런데 인간은 시대가 원하는 만큼 정말 달라졌을까요?
20여 년 전 낯선 기기인 휴대폰에 익숙해지기 위해 '전화받으세요' 벨 소리를 '할머니 전화받으세요'
로 착각하셨던 내 모친은 이제는 저세상에 계십니다. 그러나 그때 그 애틋했던 마음만은 지금 치매 아내를 면회하러 매일같이 요양원에 오시는 95세 어르신에게로 이어졌습니다. 어느 날 어르신의 귀에 꽂힌 하얀 물건을 보고 으레 보청기라고 생각했습니다.
"아버님 귀에 있는 이어폰, 보청기가 아니고 에어팟이에요. 모르셨어요? 우리 아버지 매일매일 에어팟 끼고 스마트폰 보고 계셔요." 블루투스 무선이어폰을 당연히 보청기일 것이라 지레짐작했던 내 어리석은 편견이 무안해지는 순간이었다. 흰머리가 성성한 어르신이 귀에 하얀 에어팟을 꽂고 유튜브 세상 속을 유영하는 모습은 경이롭기까지 했다. 95세의 나이에도 디지털 시대의 거센 파도를 두려워하지 않고, 그 파도 위에 당당히 올라탄 진정한 승리자의 당당함이라니… 어르신의 뒷모습을 보며, 언젠가 마주할 나의 노년도 저토록 유쾌하고 주체적일 수 있기를 조용히 기도해본다. - '할머니와 에어팟', 157쪽.
2004년의 질문에 2026년의 내가 답하다
지난 20여 년간 '아날로그형 인간'인 나는 디지털이라는 거대한 파도에 휩쓸리지 않으려고 눈물겹게 분투해 왔습니다. 극성스런 좀비 알고리즘의 유혹에서 로그아웃하려 애썼고, 댓글 창의 칼날 같은 언어 속에서도 인간성의 자정을 믿으려 노력했습니다. 그러나 2004년의 내가 던졌던 질문. "디지털이 인간에게 줄 수 있는 행복지수는 몇 점일까?"
2026년의 나는 그 질문에 그리 높은 점수를 주기 어렵게 되어버린 것 같습니다. 기술은 우리를 더 편리하게 만들었지만, 그만큼 우리를 더 행복하게 만들었는지는 잘 모르겠습니다. 그러나 나는 이 분투기의 끝에서 절망을 말하고 싶지는 않습니다.
인공지능이 인간의 뇌를 흉내 내고, 피지컬 AI가 인간의 몸을 대체하는 세상이 도래했어도, '행복'을 느끼고 외로움을 달래며 서로를 안아주는 온기는 오직 인간의 영역으로 남아 있다고 믿기 때문입니다.
"디지털 격차보다 더 무서운 것은 '인간성 격차'이다. 기술이 아무리 진화해도 행복의 본질을 결정하는 열쇠는 여전히 기계가 아닌, 화면을 바라보는 우리 인간의 마음속에 있다." - 로그아웃 이후의 행복', 214쪽.
2004년의 나는 디지털 세상에 들어가기 위해 애썼습니다. 그러나 2026년 지금의 나는 때때로 그곳에서 빠져나오기 위해 애쓰고 있지만 그 굴레에서 빠져나오기 쉽지 않다는 사실을 인정하게 됩니다. <좀비 알고리즘에서 로그아웃하는 중입니다>는 그 중독과 중독을 이기기 위한 질문에 대한 20여 년간의 나의 분투기이자, 아직도 끝나지 않은 나의 대답입니다.