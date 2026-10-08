광활한 바다 곁에 두고 아파트 67층 높이 걷기, 여기서 가능합니다

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큰사진보기 ▲하늘전망대에 오르기 위해 로비에서 대기했다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲청라하늘대교 아래 친수공간에 놓인 바다전망대로 가는 길, 시원하게 쭉 뻗어있다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘전망대에서 바라본 풍경, 루프탑전망대를 오르기 위한 계단을 오르기 전 안전수칙준수에 유의해야 한다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲루프탑에서 엣지워크를 체험하는 용기 있는 사람들, 그들의 열정과 모험심이 부럽기만 하다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다전망대에서 바라 본 청라하늘대교 상판 아래, 압도적이다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲석양을 배경으로 184m 하늘전망대가 씩씩하게 서 있다. 아름답고 굳건한 대교와 전망대 ⓒ 한현숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 채택 후 브런치스토리에도 실립니다.

청라하늘대교를 다녀왔다. 이동하는 통로가 아닌 최종 나들이 목적지로 다리를 방문한 것은 아마 처음일 것이다. 2026년 1월에 개통한 청라하늘대교는 영종대교, 인천대교와 함께 인천국제공항이 있는 영종도와 육지를 연결하는 세 번째 해상교량으로 인천광역시 영종구 중산동(영종도)과 인천광역시 서해구 청라동을 잇는다. 2020년 12월 착공, 총길이 4.68km, 폭 30m, 왕복 6차로의 사장교로, 다른 연륙교와는 달리 이륜차나 도보 통행이 가능하다.청라하늘대교 유지관리사무소를 네비에서 목적지로 설정하고 길을 나섰다. 2026년 4월부터 인천시민을 대상으로 통행료 감면이 확대(기존 영종, 청라, 북도면 지역 주민에게만 적용)되었다. 청라하늘대교 통행료 감면시스템 홈페이지에서 절차에 따라 감면 신청을 하면 익일부터 혜택(단, 하이패스 단말기가 장착된 본인 명의의 차량에 한함)을 받을 수 있다. 하이패스 카드번호와 차량번호, 본인 인증 수단을 준비하면 몇 분 이내에 간편하게 신청할 수 있다. 이륜차와 보행자는 통행료를 징수하지 않으며 타 지역 주민은 별도 감면 혜택 내용을 확인해야 한다.청라하늘대교는 인천광역시도 40호선으로 지정된 곳으로, 영종도 방향으로는 하늘대로를 통해 영종대로와 이어지며, 육지 방향으로는 봉오대로를 통해 경인고속도로와 직결되어 여의도를 거쳐 서울특별시 도심으로 이어진다. 청라동에서는 남청라 JC에서 수도권 제2순환고속도로와 연결된다.청라하늘대교 관광시설(하늘전망대, 엣지워크, 바다전망대, 친수공간 등)을 즐기기 위해 로비에 도착하니, 직원의 친절한 안내와 안전수칙을 들을 수 있었다. 문화관광 해설사의 전문 안내 서비스도 하루 3차례(10:30, 13:30, 15:3) 진행되니 활용하면 좋을 텐데, 우리는 도착 시간이 늦어 이용할 수 없어 아쉬웠다.하늘전망대와 엣지워크를 이용하려면 'THE SKY 184 공식 예약 홈페이지'에 접속해서 방문 날짜와 이용 가능한 회차를 미리 선택 예약하는 것이 좋다. 자유롭게 입장하는 일반 전망대와 달리 정해진 회차에 따라 운영되는 곳으로 회차별 관람 인원 제한도 있기 때문이다. 유료로 운영되며 특히 인천시민에게는 50%의 요금 감면 혜택이 있으니 방문 시 꼭 신분증(인천 실제 거주 확인을 위한) 등을 준비한다.안내데스크가 있는 로비에서 엘리베이터를 타니 순식간에 'THE SKY 184'로 이동했다. 세계 최고 높이를 자랑하는 해상교량 전망대답게 순간 아찔했다. 유리로 둘러싸인 내부 공간이었지만 드넓게 둘러싸인 바다와 청라하늘대교 위 장난감처럼 보이는 자동차들의 움직임으로 이곳이 기네스북에 등재된 세계최고높이, 184m 이상(해발 184.2m, 아파트 약 67층 높이)임을 실감했다.전망대 유리창에 새겨진 강화도 마니산은 물론 멀리 백령도, 서울롯데타워 쪽으로 향하니, 맑은 날 그곳을 볼 수 있다는 안내가 실감이 되었다. 먼 거리를 뛰어넘어 여기저기 조망 가능한 높이에 놀라며 내부 구조물과 바다를 배경으로 다양한 사진을 찍으며 감탄을 이어갔다. 청라하늘대교 아래 친수공간에 놓인 또 다른 다리가 귀엽게만 보일 정도로 아득했다. 공원 잔디에 조성한 인천경제자유구역을 뜻하는 이니셜, ifez이 온전한 전체 모습으로 선명하게 다가왔다.날이 좋아 계단을 타고 외부로 나갈 수 있었다. 전망대 내부에서 바깥 풍경을 감상하다가 좀 더 용기를 내어 청라하늘대교 주탑 상부, 루프탑 전망대로 나간 것이다. '엣지워크'를 체험하는 것도 아닌데 내게는 그저 떨리는 순간이었다. 계단을 오르기 전 모든 소지품은 보관함에 맡겨야 한다. 주머니에 든 작은 휴지라도 안전에 위협이 되는 높이라서 절대 소지할 수 없다. 인증숏을 위한 스마트폰은 전용 케이스에 담아 목에 걸어 휴대할 수 있다.뺨을 스치는 바람, 흔들리는 듯한 바닥, 저 멀리 펼쳐진 바다와 다리 등등 내게는 너무나 떨리는 곳이었다. 별도의 안전 장비를 착용하고, 주탑 외부를 걸으며 고공체험을 하는 이들을 보니 눈이 휘둥그레지며 심장이 쫄리는 듯 무서웠다. 높은 곳에서 색다른 액티비티를 경험하는 이들을 TV 화면이 아닌 바로 눈앞에서 보다니, 그들의 용기와 모험심에 박수를 보낸다.'엣지워크(Edge Walk)' 체험은 기상 상황에 민감한 영향을 받는다. 약 184m 높이의 교량 주탑 외부를 직접 걷다니, 정말 독특하고 아찔한 활동이다. 주황색 체험용 옷이 푸른 하늘 공간에서 춤을 추듯 움직였다. 안전요원의 지시에 따라 체험을 즐기는 이들이 환호성을 지른다. 다양한 포즈로 오싹한 순간을 사진에 담는 그들의 열정, 그들을 놀라운 시선으로 바라보는 나, 모두 대단한 볼거리다.어느덧 하늘이 빨갛게 물들고 있었다. 석양으로 물드는 바다를 보며 엘리베이터를 타고 바로 친수공간으로 내려왔다. 이제는 청라하늘대교 다리 밑이다. 전망대에서 씩씩하게만 보이던 대교가 이제는 넓은 상판으로 머리 위 하늘이 되어 우리를 압도한다. 대단한 건축물 아래에서 또 감탄을 자아낸다.저 멀리 태양은 점점 더 붉게 차오르며 부풀어 아래로 향해 물들어가고, 우뚝 선 저 높은 184m 전망대를 비추며, 하늘과 다리와 바다를 조화롭게 꾸민다. 해상보행데크를 따라 한 걸음 옮길 때마다 다리와 어우러진 바다 위 석양을 카메라에 담으려 모두들 분주하다. 나는 잠시 멈춰 그림처럼 짙어진 풍경 앞에 긴 숨을 내쉬며 하루의 고단함을 풀어본다. 정말 멋지고 아름다운 바다 풍경이다.인상 깊었던 청라하늘대교를 다녀오면서, 영종지구와 육지를 잇는 다른 다리에도 관심이 생겼다. 2000년 11월에 완공된 영종대교(제1연륙교), 2009년 10월에 완공된 인천대교(제2연륙교)! 인천국제공항이 있는 영종도와 인천을 잇는 소중한 다리에 대해 인천시민으로서 무심함이 민망했다.영종대교 완공 전, 영종도 을왕리 해수욕장을 갈 때면 월미도에서 배를 타고 영종도 구읍뱃터에 내렸던 기억, 인천대교 완공 전, 인천공항을 갈 때면 내가 사는 곳에서 멀리 돌아 영종대교를 건너가던 기억들을 그새 잊어버리고 살았다. 섬과 육지를 잇는 연륙교 덕분에 얼마나 편리한 생활을 하고 있는지 감사함은 깜빡 잊고 당연하게 여겼다.인천국제공항고속도로와 인천국제공항철도의 연장인 영종대교, 제2경인고속도로의 연장인 인천대교, 두 교량 모두 자동차전용도로 청라하늘대교와 달리 이륜차와 도보 이동이 불가능하다. 또한 두 대교 모두 민간자본으로 건설되었다는 것도 국가에서 주도하여 건설을 추진한 영종하늘대교와 다른 점이다.'영종대교는 현수교와 트러스교, 강상형교가 혼합된 복합교이고, 한국에서 가장 긴 다리인 인천대교는 사장교'라는 설명을 보고 현수교와 사장교에 대해서도 검색했다. 다리 위를 지나가다 주탑과 케이블이 연결된 모습을 볼 때마다 궁금했던 점이기에 설명을 꼼꼼하게 읽었다.현수교와 사장교는 교각 없이 주탑과 케이블로 상판을 지탱하는 것은 같으나 케이블을 거는 방식에서 차이가 난다. 현수교는 주탑 사이에 굵은 메인케이블을 먼저 걸고, 그 메인케이블에서 수직으로 서브 케이블을 내려 상판을 지탱한다면 사장교는 주탑에서 상판으로 케이블을 직접 비스듬하게 연결하는 방식이다.이미지로 확인하니 부드러운 곡선을 자랑하는 현수교와 단단한 부챗살 모양으로 퍼져있는 사장교의 모습을 어렵지 않게 구분할 수 있었다. 현수교(懸垂橋)의 한자를 찾아 그 뜻을 확인할 때, 획순이 복잡한 꽤 어려운 단어라 생각했는데, 우리가 흔히 사용하는 현수막(懸垂幕)에 쓰인 같은 한자였다. 높은 기둥에 쇠밧줄이나 쇠사슬 등을 건너 매어 그에 의지하여 매달아 놓은 다리, 양쪽 기둥에 매단 현수막을 떠올리니 그 모양이 더 쉽게 이해되었다.사장교의 뜻을 알고 청라하늘대교를 바라보니 단단한 부챗살이 더 힘차게 뻗어있는 듯한 느낌을 받았다. 노을에 취한 듯한 아름다운 청라하늘대교를 뒤로 하고 발길을 돌렸다. 여전히 우뚝 자리를 지키고 있는 청라하늘대교! 인천이 자랑하는 연륙교로서 안전과 아름다움과 볼거리로 오랜 명성을 이어가기 바란다. 청라하늘대교를 지날 때마다 고개 들어 184m 높이의 하늘전망대를 바라보며 오늘을 떠올릴 것이다.