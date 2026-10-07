안민석, 교사 300명과 열린토론… "교사 지지 못 받으면 교육정책 실패"

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 7일 취임 100일을 맞아 경기도교육청 남부청사 대강당에서 개최한 <'문제를 넘어 해법으로', 선생님과 경기도교육감 교육현안 열린토론회>에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 7일 취임 100일을 맞아 경기도교육청 남부청사 대강당에서 개최한 <'문제를 넘어 해법으로', 선생님과 경기도교육감 교육현안 열린토론회>에서 채유경 경기교사노조, 이상호 경기교총, 이재민 전교조 경기지부장 등과 함께하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 7일 취임 100일을 맞아 경기도교육청 남부청사 대강당에서 개최한 <'문제를 넘어 해법으로', 선생님과 경기도교육감 교육현안 열린토론회>에서 참석 교사들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 취임 100일을 맞아 현장 교사 300여 명과 직접 만나 교권 보호와 행정업무 개선 방안을 논의했다. 교사들의 목소리를 듣는 데 그치지 않고 현장의 요구를 정책으로 연결하겠다는 의지를 거듭 밝힌 것이다.다만 취임 100일 이후 안민석 교육감에게 중요한 것은 '소통' 자체보다 이날 제기된 현장의 요구를 얼마나 빠르게 구체적인 정책과 제도 변화로 이어가느냐가 될 전망이다.경기도교육청은 7일 남부청사에서 '문제를 넘어 해법으로' 열린토론회를 열었다. 경기교사노동조합, 경기도교원단체총연합회, 전국교직원노동조합 경기지부가 공동 주최·주관한 이날 행사에는 25개 교육지원청 교육장과 도내 유·초·중·고·특수학교 교사 300여 명, 교육청 관계자 등이 참석했다.토론회에서는 교사들이 교육활동 침해 사례와 행정업무 부담 등 학교 현장에서 겪는 문제를 직접 제시했다. 안민석 교육감은 이에 답하며 교권 보호와 행정업무 개선 방향을 논의했다. 현장 교사들의 요구안도 전달됐다.특히 교권 보호와 교사 행정업무 경감은 안 교육감이 취임 이후 역점을 두어 추진하겠다고 밝혀온 사안이다. 따라서 이번 토론회는 단순한 현장 의견 청취를 넘어 기존에 제시한 정책 방향을 학교 현장의 구체적인 문제와 연결해 점검하는 자리라는 의미가 있다.안민석 교육감은 교육정책의 성패를 교사와의 관계에서 찾았다.그는 "교육은 교사가 중심이고 선생님들의 지지를 받지 못하면 교육정책은 실패해 왔다"고 말했다.이어 "교권을 지키겠다는 약속과 교사들의 행정 업무 제로를 역점으로 하고 있다"며 "저의 신조인 '가르치기만 하십시오. 지켜 드리겠습니다'를 실현하고자 노력하고 있다"고 밝혔다.또 "교육감은 선생님 옆에서 토론하고 고충을 듣고 가려운 곳 긁어주고 필요한 것을 지원하는 역할을 실천하겠다"고 강조했다.안민석 교육감의 발언은 교육청이 정책을 일방적으로 학교에 내려보내는 방식에서 벗어나 현장 교사를 정책 추진의 주요 주체로 삼겠다는 뜻으로 풀이된다. 특히 교권 보호와 행정업무 경감은 선언만으로 해결하기 어려운 문제다. 교육활동 침해에 대한 실효성 있는 지원체계를 만들고, 교사가 맡고 있는 행정업무를 실제로 다른 주체에게 넘기려면 교육청 차원의 조직·인력·예산 조정이 뒤따라야 한다.안민석 교육감은 취임 이후 현장 중심의 교육행정을 강조하며 여러 정책을 추진해 왔다. 이번 토론회에서도 교사들과 직접 문제를 확인하고 해법을 논의하는 방식을 택했다.그러나 취임 100일을 넘어선 지금부터는 현장과의 소통 방식 자체보다 그 결과가 무엇으로 남느냐가 더욱 중요하다. 교사들이 제시한 요구가 교육청의 후속 대책으로 구체화하고, 실제 학교에서 업무 부담이나 교권 침해 대응에 변화가 나타나야 정책 추진 의지를 성과로 평가받을 수 있기 때문이다.특히 '교사 행정업무 제로'라는 목표는 상당한 실행력을 요구한다. 기존 업무를 단순히 다른 교사에게 넘기는 방식으로는 해결할 수 없는 만큼 교육지원청과 학교의 역할을 어떻게 재설계할지, 필요한 인력과 예산을 어떻게 확보할지가 향후 핵심 과제가 될 것으로 보인다.안민석 교육감은 이날 "선생님 옆에서 토론하고 고충을 듣고 필요한 것을 지원하겠다"고 약속했다.