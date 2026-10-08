'첫 원·하청 파업' 예고... 부산지하철 청소노동자 96% 결의

큰사진보기 ▲7일 부산시청 후문에서 열린 부산지하철노조운영서비스지부 총파업 조합원 결의대회에서 조합원들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 부산지하철노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일 부산시청 후문에서 열린 부산지하철노조운영서비스지부 총파업 조합원 결의대회 모습 ⓒ 부산지하철노조 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허명신 부산지하철노조 운영서비스지부장이 부산시 측에 서명지를 전달하고 있다 ⓒ 부산지하철노조 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

부산 도시철도 역사와 전동차를 매일 쓸고 닦으며 100만 시민의 발을 지켜온 청소·시설 하청 노동자들이 96.5%라는 압도적인 찬성률로 총파업을 전격 결의했습니다.노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 제2조 개정 이후, 하청 노동자들이 진짜 사용자인 원청 공기업을 상대로 합법적 쟁의권을 행사하는 '첫 원·하청 파업' 예고입니다.민주노총 공공운수노조 부산지하철노동조합 운영서비스지부는 7일 오전 10시 부산시청 후문에서 조합원 총파업 결의대회를 열고, 원청인 부산교통공사와 부산시를 향해 인건비 원가설계 현실화와 필수 안전인력 충원, 휴게·안전시설 개선을 강력히 촉구했습니다.이들은 오는 10월 21일 부산시청 광장에서 파업 전야제를 연 뒤, 최종 교섭이 결렬될 경우 이튿날인 22일부터 전면 총파업에 돌입하겠다고 선언했습니다.이날 결의대회 단상에 오른 현장 노동자들의 생생한 증언은 부산 지하철의 보이지 않는 그늘을 고스란히 드러냈습니다.부전역에서 일하는 이미라 조합원은 "부전시장을 찾는 어르신과 시민들이 몰리는 명절이면 화장실 청소를 끝내고 돌아서자마자 다시 줄이 길게 늘어서 바닥이 물과 오물로 흥건해진다"라며 "부전역 업무만 해도 벅찬데 관리역 체제 때문에 인근 역으로 지원까지 나가다 보니 남아 있는 노동자들은 쉴 새 없이 뛰어다녀야 한다"고 토로했습니다. 그러면서 "우리가 일을 못해서 힘든 것이 아니라 사람이 부족해서 힘든 것"이라며 "현장의 노동자들에게 언제까지 참고 버티라고만 할 것인가"라고 목소리를 높였습니다.덕천역의 이향숙 조합원 역시 "장날이면 쉴 새 없이 열리고 닫히는 화장실 문을 보며 청소하다가도 민원 연락이 오면 빗자루와 걸레를 내팽개치고 뛰어간다"라며 "민원을 처리하고 돌아오면 또 다른 곳에서 호출이 와 어디까지 청소했는지 잊어버릴 정도로 뛰어다니는 것이 장날마다 몸으로 겪는 현실"이라고 호소했습니다.지하 깊은 역사에서 일하는 청소노동자의 노동 강도 역시 한계에 달해 있었습니다. 미남역의 최재현 조합원은 "부산 지하철 3호선은 지하 5층에서 깊게는 지하 9층에 이르는 까마득한 지하 세계이고, 그 안에는 운동장 크기의 환기실과 변전실 등 기능실이 역마다 3~4개씩 숨어 있다"라며 "한여름 바람 한 점 없이 기계 열기만 뿜어내는 찜통 속에서 온몸이 땀에 젖은 채 턱없이 부족한 인원으로 쓸고 닦으며 감당하고 있다"고 질타했습니다.토성역 문동희 조합원은 "아침 선전전을 하다 보면 비난과 삿대질을 받아 눈시울이 붉어질 때도 있지만, 우리는 일터에서는 환경사이고 집에서는 가족을 지키는 평범한 주부"라며 "사랑하는 가족에게 밥 한 끼 편히 사주고 아플 때 병원비 걱정 없이 치료받을 수 있는 최소한의 정당한 생활임금을 보장해 달라"고 눈물로 호소했습니다.노동조합이 파업이라는 마지막 배수진을 친 핵심 배경에는 원청인 부산교통공사의 기형적인 '인건비 원가설계'와 교섭 회피가 자리 잡고 있습니다.노조는 부산교통공사가 고용노동부의 권고(도급용역계약 시 원가 100% 반영)에도 불구하고 자회사 노동자들의 법정 통상임금보다 낮게 원가를 설계해 왔다고 주장합니다. 통상임금 범위 확대로 수당 등이 인상되었음에도 이를 원가에 제대로 반영하지 않으면서, 매년 약 5억 7천여 만 원에서 7억 원에 달하는 인건비 예산 적자가 발생하고 이를 하청 노동자들의 저임금과 쥐어짜기 노동으로 메워왔다는 지적입니다.여기에 기술직 노동자들의 상시적 시간 외 근무(연간 1억 1천여 만 원)와 안전인력 충원 요구에 대해서도 부산교통공사는 "공사도 적자"라거나 "교섭 대상이 아니다"라며 선을 그어왔습니다.결국 지난 7월부터 시작된 6차례의 원·하청 단체교섭이 모두 결렬되자, 조합원들은 9월 21일부터 사흘간 진행된 쟁의행위 찬반투표에서 투표율 90.1%, 찬성률 96.5%(1007명 찬성)라는 압도적인 수치로 파업을 가결했습니다.허명신 운영서비스지부장은 파업결의 선언문을 통해 "역사 및 기지창의 필수 휴게·샤워시설 개선과 기술직 안전시설 예산 확보, 법정 통상임금을 반영한 원가설계 기준을 10월 21일까지 제출하라"고 부산교통공사에 요구했습니다. 이어 "부산지하철 청소노동자들의 노동조건을 실질적으로 규정하고 있는 부산시 역시 수수방관하지 말고 지도·감독과 제도 개선안을 즉시 내놓아야 한다"고 경고했습니다.이날 결의대회가 끝난 뒤 허명신 지부장과 조합원들은 '부산지하철 청소노동자들이 부산시장께 드리는 글'이 담긴 서명지를 부산시 측에 전달했습니다.노조법 개정 이후 최초의 원·하청 파업이 예고된 가운데, 부산시와 원청 부산교통공사가 총파업 돌입 시한인 10월 22일까지 파국을 막을 실질적인 해법을 내놓을 수 있을지 주목됩니다.