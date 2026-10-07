민경선 고양시장 "건의만 해선 안 된다"… 규제개혁 '착한 싸움' 본격화

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7일 고양시청 대회의실에서 생중계 시정회의를 열고 '규제개혁 및 제도개선 과제 공유 및 발굴'을 주제로 중앙정부와 경기도에 건의한 과제의 진행 상황을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7일 고양시청 대회의실에서 생중계 시정회의를 열고 '규제개혁 및 제도개선 과제 공유 및 발굴'을 주제로 중앙정부와 경기도에 건의한 과제의 진행 상황을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 규제개혁과 제도 개선을 위한 행정의 초점을 '건의'에서 '관철'로 옮기고 있다. 현장에서 규제와 제도적 걸림돌을 발굴한 뒤 부서 간 협업으로 해법을 만들고, 국회와 중앙정부를 직접 설득해 법령과 예산에 반영시키는 실행 절차를 주문했다.민경선 시장은 7일 고양시청 대회의실에서 열린 시정회의에서 '규제개혁 및 제도개선 과제 공유 및 발굴'을 주제로 주요 현안의 진행 상황을 점검했다.이날 회의에서 민 시장이 반복해서 강조된 것은 '건의로 끝내지 말라'는 것이었다.민경선 시장은 "문제 해결을 위해서는 중앙과 경기도에 건의만 하고 끝내서는 안 된다"며 "끝까지 이뤄질 수 있도록 끊임없이 만나고 설득하는 노력이 중요하다"고 말했다. 이어 "한 부서만의 노력이 아니라 전 부서가 협력해 영업사원처럼 뛰어야 한다"고 주문했다.민 시장이 제시한 방식은 비교적 분명하다. 우선 각 부서가 현장에서 시민과 기업의 불편을 찾아 규제개선 과제로 만들고, 이를 부서 단위에 가둬두지 않고 관련 부서가 함께 해법을 마련한다. 이후 중앙정부와 경기도에 건의하는 데 그치지 않고 지역 국회의원 등 정치권과 함께 담당 부처를 설득해 실제 법령 개정이나 예산 확보로 연결하겠다는 것이다.대표적인 사례가 수도권 규제다.고양특례시는 접경지역 내 시군의 산업단지를 공업지역 물량 규제에서 제외하도록 수도권정비계획법 시행령 개정을 건의했다. 국토교통부가 적극 검토하겠다는 입장을 밝힌 가운데 민경선 시장은 다음 단계로 지역 국회의원 4명과의 협력을 주문했다.민 시장은 "실무 부서가 안을 잘 만들었지만 정치적으로 풀어야 하는 문제도 있다"고 말했다. 특히 경기도 공업물량 배분이 하반기에 예정된 만큼 정부 검토를 기다리는 것이 아니라 국회와 정부를 상대로 동시에 설득에 나서야 한다는 취지다.일산테크노밸리도 같은 방식으로 접근한다. 조성원가 공급과 수의계약의 근거가 없어 최고가 경쟁입찰 방식으로 사업용지를 공급하면서 앵커기업 유치에 어려움을 겪고 있는 만큼 관련 법령과 지침 개정을 추진한다.하지만 민경선 시장은 제도 개선만 바라보지 말라고 했다. "규제 개선만 보고 있어서는 안 된다"며 기업 유치를 위한 전방위적인 활동을 병행하도록 주문했다.즉, 제도 개선과 기업 유치를 별개의 업무로 보지 않고 동시에 추진하라는 것이다.광역교통 분야에서도 실행 절차가 강조됐다.인천2호선 고양연장, 고양은평선 일산 연장, 고양신사선 등 철도 사업에 대해 민경선 시장은 예비타당성조사 등 정부의 추진 과정과 일정에 맞춰 대응할 것을 지시했다. "모든 키는 기획예산처가 갖고 있다"는 판단에 따라 정부의 의사결정 시점을 파악하고 지역 국회의원과 함께 움직여야 한다는 것이다.고양신사선은 서울 은평구와 TF를 구성해 제2부시장이 주도하도록 했다. 원당 버스공영차고지도 단순히 국비 지원을 요청하는 데서 끝내지 않고 실제 예산 확보와 버스 노선 개편까지 연계하도록 했다.똑버스 역시 규제샌드박스 등 절차에 최소 8개월이 걸리는 만큼 조기에 신청하도록 지시했다. 필요한 제도 절차를 미리 밟아 민선 9기 버스 노선 전면 개편의 효과를 높이겠다는 계산이다.이 같은 방식은 환경 분야에도 적용된다. 직매립 금지 이후 다른 지역 업체에 위탁하고 있는 생활폐기물을 관내에서 처리할 수 있도록 지역 내 지명경쟁입찰 근거 마련을 건의하고, 신재생에너지 국가공모사업 확대도 추진한다.민경선 시장은 규제개선 과제를 중앙정부에 넘긴 뒤 기다리는 방식에서 벗어나야 한다고 강조했다."시민이 불편함에도 건의하지 못하고 있는 사안이 많을 것"이라며 각 부서에 추가 과제 발굴을 주문한 것도 같은 맥락이다. 현장에서 문제를 찾아내고, 행정 내부에서 해법을 만들고, 국회와 중앙정부를 설득한 뒤, 법령·지침·예산의 변화로 이어졌는지 다시 점검하겠다는 것이다.민경선 시장은 회의를 마치며 "부서 간 칸막이를 허물고 원팀으로 가야 한다"며 "현장에 가면 답이 나온다"고 말했다. 이어 "건의 사항도 건의로 끝나서는 안 되고 관철시키는 것도 중요하다"며 "결과로 책임지는 행정이 이어졌으면 한다"고 강조했다.민 시장이 말한 '착한 싸움'은 결국 과제 발굴에서 시작해 부서 협업, 정치권·정부 설득, 제도·예산 반영, 성과 점검으로 이어지는 일련의 실행 과정을 의미한다. 고양시가 앞으로 규제개혁의 성과를 무엇으로 증명할지가 민 시장이 강조한 '실행 행정'의 첫 시험대가 될 전망이다.