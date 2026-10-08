육영수 여사를 만나다

한 사람만 건너면
한 호사가 말씀이다.
"우리나라는 국토가 좁은 탓으로 한 사람만 건너면 거의 다 연결이 된다."
게다가 우리나라 사람들은 혈연, 학연, 지연이 매우 극성스럽다. 그래서 이 세 곳 어디에나 넣으면 연결되기 십상이다.
최근 영화 <암살자(들)>로 온 나라가 시끄럽다. 사실 나와 육영수 여사는 혈연, 지연, 학연이 전혀 없다. 그런데, 딱 한 번 만나 뵌 적이 있다. 1971년 4월, 그때 나는 보병 제26사단 73연대 3중대 부중대장 직책을 맡아 파주군 심학산 밑 한강과 임진강 합류 지역에 주둔해 그 일대 경계를 맡고 있었다.
그 지역은 그 이태 전 김신조 부대가 고무보트를 타고 북에서 도강한 지역으로, 경계 근무가 매우 철저했다. 그해 4월 어느 하루 육영수 여사가 우리 부대를 방문한다고 하여, 부중대장인 내가 그 영접 총책을 맡아 귀빈 맞을 준비로 몹시 바빴다. 그때 일화는 이미 기사로 쓴 바 있다(관련기사 : 초병과 가장 먼저 악수했던 육영수 여사
https://omn.kr/1z5zc).
입학식 날 공부 방법을 묻는 학생
그로부터 8년이 지난 1979년, 내가 이대부고 교사로 지낼 때다. 그해 고1 신입생 담임을 맡았다. 이대 강당에서 입학식을 끝내고 교무실 내 자리에 돌아오자 한 학생(홍소일)이 기다리고 있었다. 그는 인사를 한 뒤 말했다.
"저, 선생님 반 신입생이에요. 담임 선생님이 국어 선생님이라서 너무 기뻐요. 사실 저는 아버지 직장을 따라 해외에서 오래 생활했기에 국어를 제일 못해요. 어떻게 하면 국어를 잘할 수 있나요."
"모든 교과가 다 마찬가지지만, 국어는 하루아침에 잘할 수 없단다."
나는 그렇게 얼버무리면서 답한 뒤 그를 돌려보낸 듯하다. 내가 교단에 선 이래 입학식 날 공부 방법을 묻는 학생은 그가 처음이었다. 나중에야 알게 된 바, 육영수 여사가 그의 이모할머니로 그의 아버지(홍세표)는 외환은행에 근무한 탓으로 해외 근무가 많았다. 그는 품행이 바르고 공부를 미친 듯이 했다. 그해 10월 27일, 평소보다 늦게 등교한 그는 간밤에 이모할아버지(박정희 대통령)가 돌아가셨다고 하며, 그날은 도저히 수업이 안 될 것 같다면서 조퇴했다.
다시 20여 년이 흘렀다. 2000년대 초, 그때 나는< 오마이뉴스> 신출내기 시민기자로 1주일에 두어 번 꼴로 '의를 쫓는 사람들'이라는 연재 기사를 송고했다. 기사의 단골 애독자가 꽤 많았다. 이따금 독자 제보도 받았다. 어느 날 한밤중에 한 애독자라면서 1974년 8월 15일 광복절 행사장에서 일어난 육영수 여사 피격 사건에 관한 제보를 했다.
'박 기자님이 총을 쏜 진범을 명쾌히 밝히는 심층 취재 보도를 해달라'라는 간곡한 부탁이었다. 내가 제보자의 신원을 묻자, 그는 끝내 애독자라고만 답했다. 하지만 나는 그때까지 현직에 있었기에 그럴 시간도, 능력도 없었을 뿐더러, 공연히 그런 복잡 미묘한 사건에 얽매이고 싶지 않았다. 그래서 그 제보를 한 귀로 듣고 씻은 듯이 흘려보냈다.
두 길에서 헤매다
그 며칠 후 심야에 그 독자가 또 전화했다. 그는 책명을 밝히면서 읽어보라고 권했다. 하지만 나는 그 책은 읽지 않았고, 해외(스웨덴)에 사는 다른 한 독자의 제보로 백범 암살 사건에 매달렸다. 이후 더는 전화가 없었다.
2010년대 어느 날, 당시 내 책을 10여 권 펴내 준 눈빛출판사 이규상 대표가 <육영수 여사 사진집>을 펴내자는 제의를 했다. 이를 추진하던 중 당시 박근혜 한나라당 총재의 반대로 무산됐다.
나와 박정희 대통령은 같은 금오산 인으로서, 나는 구미초등학교 까마득한 후배다. 그분 얘기는 나의 할머니와 그분 첫 부인 도개 마을 친구로부터 귀에 익도록 들으며 자랐다. 그래서 고교 시절부터 그 얘기를 소설화하여 펴낸다고 몇 차례나 준비했다. 하지만 여태 탈고도, 출간도 못했다.
"숭어가 뛰니까 망둥이도 뛴다"라는 말처럼 이 글을 쓰면서 매우 조심스럽다. "침묵은 금이다"라는 말을 따르는 것과 그분의 참 모습을 세세히 그려 후세에 남기는 게 고향 출신 후배 글장이의 몫이라는 두 길에서 나는 헤매고 있다. 두 분의 명복을 빌면서 붓을 놓는다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 박도 페북에도 실립니다. (싣기에 곤란하면 곧장 생나무 처리해 주세요.)