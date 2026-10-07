안민석 "이제 진짜 시작"… 교권 회복부터 AI교육·사교육비 반값까지

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 7일 오후 경기도교육청 남부청사에서 '성찰과 새로운 시작'을 주제로 취임 100일 기자회견을 하고있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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안민석 경기도교육감이 취임 100일을 맞아 "이제 진짜 다시 신발 끈을 매고 새로운 시작을 하겠다"고 밝혔다. 취임 직후 추진한 교권보호·폰프리 스쿨·RAS·벽깨기 등 이른바 '시그니처 정책'을 학교 현장에 안착시키는 동시에, 경기 남북 교육격차 해소와 AI교육, 사교육비 절반 감축 등 새로운 과제에 본격적으로 뛰어들겠다는 구상이다.안민석 교육감은 7일 경기도교육청 남부청사에서 취임 100일 기자회견을 열고 지난 100일의 정책 추진 상황과 앞으로의 경기교육대전환 방향을 설명했다.안 교육감은 이날 지난 100일의 성과를 과시하는 자리라기보다 "부족하고 모자랐던 성찰과 반성의 계기"로 삼겠다고 강조했다. 그러면서도 취임 직후부터 추진해 온 정책들을 단순한 구호에 머물게 하지 않고 실행 단계로 밀어붙이겠다는 의지를 분명히 했다.안민석 교육감이 가장 먼저 꼽은 과제는 교권 회복이다. 교육감 직속 교권보호단을 출범시키고 자신이 직접 단장을 맡았으며, 교권보호전담관 300명과 명예교권보호전담관·시민교권보호관 1,324명을 위촉했다. 지난 9월에는 교권보호전담관 운영 조례도 제정했다.그는 기자들과의 질의응답에서 "교권 회복 없이는 폰프리도 안 되고, RAS도 안 되고, 벽깨기도 안 된다"고 말했다. 교육의 주체인 교사가 교육활동을 제대로 수행할 수 있어야 다른 정책도 학교 현장에서 작동할 수 있다는 판단이다.안민석 교육감은 특히 내년 7월 18일 서이초 사건 4주기에 맞춰 '경기 교권 회복의 날'을 선언하는 것을 목표로 제시했다. 내년 조직개편에서는 교권보호국을 신설하겠다는 계획도 밝혔다.이는 교권보호를 개별 사건에 대한 대응이나 보호조치에 그치지 않고 경기교육의 핵심 행정체계로 끌어올리겠다는 의미다. 안 교육감이 취임 100일의 첫 번째 성과보다 앞으로 9개월여 동안 교권 회복의 가시적 결과를 만들겠다는 데 무게를 둔 이유이기도 하다.취임 첫날 1호 결재로 시작한 '폰프리 스쿨'에는 애초 목표였던 300개교를 훌쩍 넘어 현재 1,246개교가 참여하고 있다. '폰프리 100일의 기적'에는 1만 8천여 명의 학생이 참여를 신청했다.안민석 교육감은 여기서 멈추지 않고 학교를 넘어 가정까지 스마트폰 사용을 줄이는 '폰프리 홈'으로 정책을 확장하겠다고 밝혔다.독서·예술·스포츠를 묶은 RAS 교육 역시 100개 우수교를 중심으로 확산하고 있다. 안 교육감은 RAS를 단순한 체험활동이 아니라 교육과정에 정착시키고, 대학 입시에도 반영하는 'RAS 리그' 구상을 내놓았다.학교와 지역사회의 경계를 허무는 '벽깨기'도 경기도 31개 시군 가운데 29곳과 협약을 맺었다. 돌봄과 시설 개방, 지역 수영장 건립 등 지역 자원을 교육에 연결하는 사업을 확대하고, 대학·기업·종교계로 협력을 넓힐 계획이다.안민석 교육감은 이 세 정책을 "트라이앵글로 연결된 삼위일체 정책"이라고 설명했다. 스마트폰 사용을 줄여 확보한 시간을 RAS 활동으로 채우고, 지역의 시설과 인적 자원을 연결하는 벽깨기로 이를 뒷받침한다는 구상이다.경기 남부와 북부의 교육격차 해소도 안민석 교육감이 100일 이후 곧바로 추진할 핵심 과제로 제시했다.안 교육감은 제2부교육감을 공모해 추천하고, 제2부교육감이 북부지역 교육행정을 책임지는 새로운 체계를 만들겠다고 밝혔다. 내년 1월부터 남부와 북부 교육행정을 사실상 분리해 운영하는 방안을 담은 조례 제정도 준비하고 있다.그는 현재의 행정체계로는 남북 교육격차를 해소하기 어렵다는 판단을 내렸다. 이에 따라 내년 조직개편의 가장 큰 변화로 남부와 북부를 별도의 교육행정 체계로 운영하는 방안을 꼽았다.다만 제2부교육감 후보가 아직 임명되지 않았고 제1부교육감 자리도 공석인 만큼 조직개편이 계획대로 추진될지는 앞으로 지켜봐야 한다.안민석 교육감이 취임 100일을 계기로 새롭게 전면에 내세운 것은 AI교육과 '사교육비 반값'이다.AI교육은 '사람 중심 AI교육'을 기본 방향으로 잡았다. AI시대에 맞는 교육과정 재설계를 위해 AX교육대전환위원회를 구성했으며, 경기AI교육원 설립도 조례 제정 등을 준비하고 있다. 대학과 기업과의 벽깨기를 통해 학교가 부족한 AI 교육 인프라와 전문인력을 보완하겠다는 구상도 밝혔다.특히 성남·수원·용인·화성·평택·이천·안성·오산 등 경기 남부의 반도체 클러스터를 묶어 'AI·반도체 교육 벨트'를 만드는 구상을 제시했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 기업의 인적·재정적 지원을 연계하겠다는 것이지만, 구체적인 협력 방식과 재원 마련은 향후 풀어야 할 과제다.'사교육비 반값'은 더 큰 도전이다. 안민석 교육감은 학교 교사의 역량을 교실 수업에서 충분히 발휘하도록 만드는 것이 사교육 의존도를 낮추는 핵심이라고 봤다. 이를 위해 내년 시행을 목표로 별도 TF를 구성하겠다고 밝혔다.다만 사교육비를 실제 절반으로 줄이는 것은 교육청 단독 정책만으로 달성하기 어려운 목표다. 안 교육감 역시 구체적인 사업과 재원, 측정 가능한 목표를 아직 제시하지 않은 만큼 향후 정책 설계와 실행 과정이 성패를 가를 전망이다.교육재정도 변수다. 안민석 교육감은 지방교육재정교부금 개편으로 경기도교육청 교부금이 크게 줄어들 가능성을 거론하며 강하게 반대했다. 다만 이날 밝힌 '6~7조 원 감소' 수치는 확정된 정부안에 따른 실제 감액 규모가 아니라, 개편 가능성에 대비해 교육청이 산정한 예상 손실액이라는 점을 분명히 했다.안 교육감은 재정 부족에도 "교육은 돈으로 하는 것이 아니라 열정과 사랑으로 하는 것"이라며 대응하겠다고 밝혔다. 동시에 최악의 상황에 대비해 미래대응기금 등을 활용하는 방안도 검토하고 있다고 설명했다.취임 100일을 맞은 안민석 교육감에게 이제 중요한 것은 정책의 숫자보다 학교 현장에서 실제 변화가 나타나느냐다. 이미 참여 학교가 늘어난 폰프리와 RAS, 29개 시·군과 협약을 맺은 벽깨기가 지속 가능한 교육정책으로 자리 잡을지, 교권 회복과 AI교육·사교육비 반값이라는 새로운 목표가 구체적인 실행계획으로 이어질지가 향후 경기교육대전환의 성패를 가를 것으로 보인다.안민석 교육감은 이날 기자회견 직후 교원 3단체가 주최하는 '선생님과 교육감의 열린토론회'에 참석하고, 8일에는 고양·파주·김포에서 학부모들과 타운홀미팅을 이어간다. 취임 100일을 성과의 마침표가 아니라 현장으로 다시 들어가는 출발점으로 삼겠다는 행보다.