추경호 대구시장 "검찰 구형은 정치 탄압의 연장선"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장 ⓒ 대구시 관련사진보기

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추경호 대구시장이 내란중요임무종사 혐의로 중형이 구형된 것과 관련 "허위 조작 기소"라며 "구체적인 증거도 제시하지 못한 정치 탄압"이라고 주장했다.추 시장은 민선 9기 출범 100일을 앞두고 7일 기자들을 만나 "애초부터 저에 대한 기소를 하고 영장 청구할 때부터 허위 조작 기소이고 정치탄압이었다"며 "검찰의 구형 역시 정치 탄압의 연장선"이라고 말했다.이어 그는 "당당하게 싸워서 이겨내겠다"며 "시정은 한 치의 흔들림도 없이 진행하고 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.전날 이철우 경북도지사와 합의한 대구경북 행정통합, 통합신공항 등의 현안 문제에 대해서도 소통하면서 진행할 것이라고 밝혔다. 다만 대구경북 통합신공항 건설과 관련해서는 여전히 국가 사업으로 진행해야 한다고 밝혔다.추 시장은 대구경북 행정통합과 관련 "일부 의원이 통합이 진행될 경우 한두 가지 우려 사항을 제기한 걸로 알고 있다"면서도 "대체적으로 우리 지역 정치권도 한 목소리로 통합을 찬성하고 있다"고 말했다.그는 "현재 다양한 채널로 소통을 하고 있기 때문에 그렇게 큰 어려움이 있다고 생각하지 않는다"며 "충분히 공감대를 만들어가면서 진행할 수 있다. 일부 우려에 대해서는 충분히 공감하지만 대화를 통해서 해결해 나갈 수 있다"고 덧붙였다.추 시장은 행정통합 및 통합신공항 관련 중앙정부 설득에 대해 "여러 채널로 현재 여당과 정부 관계자들에게 우리의 입장을 계속 설명하고 이해를 촉구하는 노력을 계속하고 있다"며 "광주 군공항도 정치적인 결단이 크게 작용했듯이 이 부분도 정치적인 판단이 굉장히 중요하다"고 말했다.그러면서 "정치적인 부분은 우리 지역 출신 국회의원들과 함께 힘을 모아 목소리도 내고 TK(대구경북) 홀대, 패싱 이런 부분이 재연되지 않도록 최선을 다해 나갈 예정"이라고 설명했다.추 시장은 광주 군공항 이전에 대해 "'기부대양여'의 탈을 쓴 완전한 국가 주도 방식"이라며 "대구 군공항 이전과 신공항 건설 문제도 그런 관점에서 광주 군공항 이전과 같은 애정과 관심을 요구하는 것"이라고 말했다.군공항 이전부지 주민 토지 보상 문제에 대해서는 "해당 지역 주민들은 재산권 행사도 제약을 받는 등 상당히 불편을 겪고 있다"며 "굉장히 무겁게 받아들이고 있다. 현행법 틀 내에서 방법을 찾기 위해 경북과 함께 실무적인 노력을 하고 있지만 시간은 좀 더 걸릴 것"이라고 밝혔다.다만 그는 토지보상 등과 관련 이철우 경북도지사와 의견 차가 있다는 지적에 "국가에서 재정 지원을 하지 않으면 통합 신공항 건설은 대구가 자체적으로 재원을 마련해서 시행하는 게 사실상 불가능하다"며 "광주 공항은 국가가 전폭적으로 지원하는데 대구경북 500만 시도민이 필요한 공항 건설에는 왜 국가가 나서지 않느냐"고 지적했다.취임 후 총 6차례 비상경제대책회의를 주재한 추 시장은 "현장의 경제 사회 단체들과 많은 소통을 하고 그분들이 끊임없이 제기한 문제들에 대해 같이 고민하고 있다"며 "앞으로도 그런 노력은 계속할 것"이라고 밝혔다.도시철도 4호선을 모노레일 방식으로 할 것인지 AGT 방식으로 할 것인지에 대해서는 "전문가 등 각계 의견을 수렴하고 분석을 한 뒤 토론하고 시민들에게 알릴 것"이라며 "현재 법적인 문제, 매몰 비용의 문제, 차량을 공급하는 외국 회사의 문제 등이 있기 때문에 전문가의 시각에서 분석하고 공유하는 것이 필요하다"고 말했다.한편 대구시는 추 시장의 100일에 대해 "어려운 지역 경제 여건 속에서도 경제 회복과 미래산업 육성, 시민 삶의 질 개선을 위한 핵심 과제들을 속도감 있게 추진하며 대구 도약의 기반을 마련했다"고 설명했다.또 추 시장이 취임 후 일하는 방식 및 조직문화 개선을 통해 시정 전반에 새로운 바람을 불어넣고 일한 만큼 보상 받는 공직문화를 정착시키는 데 힘써 시민이 체감하는 성과를 창출하기 위한 변화를 만들었다고도 했다.민생경제 회복을 위해 6차례 비상경제대책회의를 운영하며 산업단지 입주업종 규제 개편, 지역 건설경기 활성화, 창업 생태계 조성, 민생 활력 제고, 주택시장 정상화 등 지역경제 현안을 점검하고 구체적인 대응 방안도 마련했다고 자평했다.