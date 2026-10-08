구럼비·수라갯벌 위에 세워질 '시멘트 무덤'

2025년 9월 11일 법원이 나서서 국책 사업의 취소를 판결한 '새만금 국제공항 기본계획 취소 소송'의 항소심이 10월 14일 선고를 앞두고 있다(원고측이 변론 재개를 신청해 선고일은 재지정될 수 있다). 선고를 앞두고 본 재판에 국민소송인단으로 참여한 1296명의 원고들이 항소심 재판부에 전하는 마음을 나누어 싣는다.

큰사진보기 ▲성산 제 2공항 예정지 부근 오름몇 년 전 제주로 이사와 처음 만난 오름을 자유롭게 뛰어다니는 조카들 ⓒ 양상호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제주해군기지 앞 강정일상저항행동 활동가들지난 달 9월 강정일상정항행동 활동가들이 한반도 군사주의 저항운동 현장을 잇는 답사를 진행했다. ⓒ 양상호 관련사진보기

큰사진보기 ▲미군기지와 수라갯벌수라갯벌 탐조 활동 중 망원 렌즈에 담긴 미군기지와 수라갯벌 그리고 민간 항공기 ⓒ 양상호 관련사진보기

제주해군기지 정문에 서서 강정 앞바다를 바라본다. 10년 넘게 매일같이. 제주해군기지는 구럼비라는 거대한 너럭바위와 그곳에 기대어 살아갔던 생명체들의 무덤 위에 세워졌다. 해군기지를 통과하여 불어오는 바닷바람에서 죽음의 전운을 느낀다.그 바람에서 미군의 폭격에 죽어가던 이란 미나브 초등학교 아이들의 비명소리가 들린다. 그 바람에서 이스라엘의 악명 높은 감옥에 수감 되어 반인권적인 처우를 당하며 생존하는 것이 곧 저항인 팔레스타인들의 피눈물 냄새가 난다. 그 바람에서 오키나와의 끝 미야코지 섬에서 전쟁 유사시 상황을 대비해 강제이주 상황에 처한 사람들의 절규가 느껴진다.늦은 오후 정박해 있던 군함이 거대한 뱃고동 소리를 내며 기지를 떠난다. 전쟁터로 떠나며 전쟁을 준비하라고 알리는 소리같다. 불안한 기운이 엄습해 당장 밖으로 달려나가 사람들에게 알리고 싶어진다. 전쟁이 정말 일어날지도 모른다고 우리가 전쟁을 멈춰야 한다고.그럼에도 제주해군기지는 결국 지어졌다. 수많은 사람들의 염원과 온 몸을 던져 막고자 했던 투신에도 군대가 강정마을로 들어오는 것을 막지 못했다. 사람들은 어느새 구럼비 바위 라는 신성한 자연이 인간에 의해 죽었다는 사실을 잊고 살아간다.몇 년 전 조카들이 제주로 이사를 왔다. 사랑하는 사람에게 제주에서 가장 먼저 보여주고 싶은 곳이 바로 동쪽의 오름 군락이었다. 그 중 하나에 올랐다. 바로 성산 제2공항 예정지에 속한 오름이었다.오름 정상에 서자 숨이 멎을듯한 아름다운 오름 능선들이 다양한 곡선을 그리며 이어져 있었다. 시야를 가리는 건물 하나 없이 자연 그대로의 모습이 펼쳐져 있었다. 조카들이 부디 그 풍경의 마지막 목격자가 되지 않기를 기도하는 마음으로 한참을 바라보았다.2015년 11월 국토부는 제주 제2공항을 추진하겠다고 발표했고 후보지로 서귀포 성산읍 일대를 선정했다. 제주 제2공항이 들어서게 되면 한 마을 전체가 사라지고, 제주의 독특한 지형인 오름이 깎이고 수백 개의 숨골과 동굴 위에 시멘트 활주로가 생긴다. 강정 구럼비 바위가 당한 것처럼 뭇생명체들의 죽음 위에 공항이 들어서게 된다. 우리가 사용하게 될 활주로는 이들의 시멘트 무덤일 것이다.그리고 제2공항 부지 8킬로 이내에 네 곳의 철새도래지이자 조류보호구역이 있다. 조류충돌로 인한 항공기 사고 위험성은 불과 2년도 안 된 2024년 12월 무안공항참사를 통해 드러났다. 이 사고로 많은 사람들이 충격과 비탄에 빠졌다. 참사 유가족들은 무안공항에서 돌아오지 못한 가족을 지금도 기다린다. 제주항공 2216편 활주로 이탈 사고(무한공항 참사)가 우리에게 던진 경고는 그 비극이 인간에 의한 사고였다는 쓰라린 진실이다.최근 이재명 대통령과 위성곤 제주도지사에 이어 국토부까지 도민 의견을 수용하겠다는 입장을 공식화했다. 제주도정은 갈등 조정 협의 과정에서 이전 강정마을 제주해군기지건설 과정에서 저질렀던 과오를 반복해서는 안 된다. 조류충돌 위험성을 사전에 확인했음에도 제주 제2공항 참사라는 인재(人災)를 초래해서는 안 된다.강정평활동가들은 2022년 9월 새만금 국제공항 기본계획 취소소송에 국민소송인단으로 참여했다. 나도 1296명의 원고 중 한 명이다. 새만금은 무겁고도 슬픈 이름이다. 새만금개발의 역사는 국책사업과 지역개발의 환상과 욕망을 반영하고 있다. 30년 넘게 계속되어 온 새만금개발이라는 이름의 신화는 이제 수라갯벌까지 파괴하려고 한다.수라갯벌을 바라보고 서 있으면 강정의 구럼비와 연산호가 보이고 성산의 숨골과 오름이 보인다. 수라갯벌에서 강정의 맹꽁이, 붉은발말똥게, 새뱅이, 층층고랭이가 성산의 저어새, 물수리, 원앙, 청다리도요가 보인다. 강정과 성산과 수라는 다른 이름을 한 같은 생명의 얼굴이다. 이들의 내일이 공항 활주로 시멘트 무덤 아래 있지 않기를 간절히 기도한다.2026년 5월 13일 서울고등법원에서 새만금 신공항 기본계획 취소소송 항소심 2차 재판이 열렸다. 대안학교 학생들과 전국에서 모인 100에 가까운 사람들과 함께 재판을 방청했다. 이번 소송에 대한 사람들의 간절함과 열망이 느껴졌다.1심 판결이 승소했기에 대한민국의 법이 시대가 해석하는 실질적 정의를 통해 생명과 존엄의 가치를 위한 판결을 내릴 수도 있다는 희망이 우리를 그곳으로 이끌었다. 그 날 법정의 풍경은 판사복을 입은 판사 대신 청소년들이 이 시대의 재판관처럼 보였다.판사의 말을 진지하게 듣고 있는 청소년들을 보며 결국 법보다 우위에 있는 것은 이 시대의 목격자의 깨어있는 양심과 불의에 맞서는 용기라는 생각이 들었다. 판사는 청소년들을 의식하며 정중한 말투로 재판을 이어갔다. 나는 그 날 법정을 가득 채운 청소년들의 얼굴에서 생명력 넘치는 수라가 보였다.2026년 10월 14일 새만금신공항 기본계획 취소소송 2심 선고를 앞두고 있다. 그 날 더 많은 사람들이 재판에 참여해 시대의 목격자가 되기를 바란다. 국토부와 전북도의 임기응변식 말바꾸기와 꼼수 부리기가 생명과 정의라는 진실 앞에서 무참히 패배하기를 바란다. 강정에서 함께 외친다.공항 말고 갯벌! 활주로 대신 서식처! 새만금 신공항 건설 절대 반대!