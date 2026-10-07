황운하 "행정수도 완성 위한 대책 서둘러야"

큰사진보기 ▲7일 조국혁신당 황운하 의원은 7일 국회 국정감사에서 국토교통부 장관을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 국회방송 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일 조국혁신당 황운하 의원은 국회 국정감사에서 행복청장을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 국회방송 관련사진보기

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조국혁신당 황운하 의원은 7일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 "정부의 목표는 대통령실과 국회의 완전 이전이지만, 지금 진행되는 사업은 일부 이전을 전제로 하고 있다"며 행정수도 완성을 위한 제도 정비와 선제적인 광역 교통 대책 마련을 강력히 주문했다.황 의원은 이날 국토교통부 장관과 행정중심복합건설청(행복청)을 상대로 한 질의에서 수도권 과밀 해소와 국가 균형발전을 위한 근본적인 해법으로 '행정수도 완전 이전'의 당위성을 강조하며 포문을 열었다. 황 의원은 "현재 추진 중인 세종시 건설 사업은 대통령실과 국회의 완전 이전을 전제로 설계되고 있지 않다"며 "대통령 집무실과 국회 일부 이전만으로는 '서울은 경제수도, 세종은 행정수도'라는 온전한 행정수도 완성이나 수도권 과밀 해소라는 목표를 달성할 수 없다"고 지적했다.이어 정부를 향해 "'행정수도 특별법'이 국회에서 조속히 통과되기를 바라는 마음에 그치지 말고, 정부가 여론 공감대를 적극적으로 형성하고 당정청 협의 등을 통해 정부 입장을 강력하게 전달해 달라"며 법안 통과를 위한 정부의 정치적 리더십과 적극적인 노력을 촉구했다.이에 대해 홍지선 국토교통부 장관은 "여론 공감대도 형성을 하고, 또 당정청 등 협의할 때 좀 빨리 통과시켜 달라고 정부의 입장을 강력하게 전달해 행정수도 완성을 이룰 수 있도록 적극 노력하겠다"고 답변했다.계속해서 황 의원은 향후 행정수도 완성 과정에서 급증할 인구 유입과 이에 따른 심각한 교통·인프라 병목 현상을 집중적으로 추궁했다. 내년 상반기 법무부(민간 건물 임차 이전)와 성평등가족부의 이전이 예정되어 있고, 향후 공소청·중수청·경찰청 등이 신축 이전하게 되면 세종시의 인구와 행정 수요는 폭발적으로 늘어날 수밖에 없다는 지적이다.그는 "모든 기관을 완전히 이전해 배치한 뒤에 뒤늦게 교통 체계를 정비하면 이미 늦는다"며 "지금부터 철저하게 교통 수요를 다시 추정하고 대비해야 한다"고 목소리를 높였다. 구체적으로 ▲고속도로망 확충 대책 ▲오송역을 관문으로 하는 기존 KTX 체계의 한계를 넘어설 추가 철도망 검토 ▲이미 용량을 초과하고 있는 청주공항의 수요 폭증에 대비한 공항 확장 및 인프라 확충 등 도로·철도·공항을 아우르는 종합적인 장기 대책을 즉각 수립하라고 요구했다.이에 대해 강주엽 행복청장은 "본격적으로 교통 계획을 세우고 있지는 않지만, 다만 행정수도 완성에 대비한 교통 수요를 지금 다시 한번 추정을 하고 있다"고 밝혔다. 또한 행복도시 30년 목표 인구(50만 명) 산정 기준에 대해서는 "일부 이전을 전제로 한 것"이라고 인정하며, 향후 완전 이전 시 인구 규모가 더 늘어날 수 있다는 지적에 대해 수긍했다. 이는 향후 교통·인프라 수요 변화에 맞춘 대책 보완 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.아울러 황 의원은 2차 공공기관 지방 이전과 관련해, 이전 대상 기관의 기능이 해당 지역의 특화 산업과 긴밀히 부합해야 한다고 당부했다. 예컨대 대전의 R&D 인프라와 한국환경산업기술원, 한국산업기술진흥원, 국토교통과학기술진흥원 등 관련 기관 간의 유기적인 매칭이 필요하다는 지적이다.이에 대해 홍지선 장관은 "아직 구체적으로 이전 대상 기관이라든지 입지가 결정된 것은 아니지만, 내부적으로 검토를 하고 있다"며, "최대한 지역 여건에 맞고 지역 발전에 부합하는 그런 기관이 적절하게 이전이 가능할 수 있도록 저희가 검토를 하겠다"고 답변했다.