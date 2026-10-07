'소아응급실 압수수색' 논란에... 정은경 "수사 가이드라인 만들 것"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 7일 국회에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 여야 위원들의 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

최근 경찰의 대학병원 소아응급센터 압수수색을 둘러싼 논란과 관련해 정부가 필수의료 현장의 수사·압수수색 절차를 구체화한 가이드라인을 마련하기로 했다. 응급환자 진료를 방해하거나 의료진을 위축시키지 않으면서도 수사권은 보장하는 방식으로 절차를 정비하겠다는 것이다.7일 국회에서 열린 보건복지위원회의 보건복지부 국정감사에서는 경찰의 아주대병원 소아응급센터 압수수색 사건을 비롯해 인공임신 중지약물(미프진) 입법 공백, 의원급 의료기관 사망사고 관리체계, 병원 진료영상 해외 유출 문제 등 의료 현안을 둘러싼 여야 의원들의 질타가 이어졌다.이날 국감의 최대 쟁점은 지난달 30일 경찰이 생후 4개월 영아 사망 사건을 수사하면서 아주대병원 소아전문응급의료센터를 압수수색을 한 문제였다. 당시 소아응급센터에는 경련 증상을 보인 영아 등 환자들이 진료를 받고 있었고, 경찰이 처방 관련 컴퓨터 등을 열람하면서 진료 차질과 의료진 위축에 대한 우려가 제기됐다.김윤 더불어민주당 의원은 경찰의 조치에 대해 "모든 기록이 전자의무기록에 보관돼 있어 증거인멸 우려가 없고 병원이 자발적으로 자료 제출에 협조했던 상황"이라며 "경찰이 왜 환자의 생사가 오가는 소아응급센터를 직접 압수수색해야 했는지 의문이 든다"고 지적했다. 이어 "수사권을 보장하되 응급진료를 위축시키지 않는 원칙과 절차를 마련해 달라"고 촉구했다.앞서 대한소아응급의학회와 소아청소년과 전공의 모임(NGP) 등 의료계도 "갑작스러운 현장 집행은 중증 환아 치료를 지연시키고 안전사고로 직결될 수 있는 과도한 조치"라며 강하게 반발해왔다.이에 정은경 보건복지부 장관은 "어제(6일) 경찰청과 실무회의를 했다"며 "수사나 압수수색에 관련된 가이드라인을 의료계 입장을 반영해 만들도록 합의해 진행 중이다. 신속하게 만들도록 하겠다"고 답했다. 복지부와 경찰청은 필수의료 분야 의료진의 형사책임 면책 등을 규정한 법 개정 취지를 고려해 고위험 필수의료분야 의료사고 수사 절차를 지속 논의할 방침이다.낙태죄 위헌 결정 이후 7년간 이어진 입법 공백에 대한 정부 차원의 사과도 나왔다. 남인순 민주당 의원이 임신 중지 제도 공백을 지적하자, 정 장관은 "장기간 모자보건법이나 제도 개선이 되고 있지 않은 점에 대해 송구하다"며 "신속하게 모자보건법을 개정해 입법 공백을 메우도록 하겠다"고 밝혔다.정부가 내년 1분기 내 인공임신 중지약물 도입을 추진 중이나 약물 건강보험 직권 등재에 대해서는 "법적 요건을 따져봐야 하고 다른 약과의 형평성도 고려해야 한다"며 신중한 입장을 유지했다. 초기 2년간 의료기관 직접 처방·조제 방침과 관련해선 "약사들의 위헌 소지 때문에 어쩔 수 없는 상황"이라며 의료계와 협력해 안전한 사용관리체계를 만들겠다고 덧붙였다.의료 안전망의 사각지대를 바로잡아야 한다는 요구도 잇따랐다. 이소희 국민의힘 의원은 최근 서울 강남의 한 치과의원에서 8개월 만에 환자 2명이 숨진 사건을 언급하며 의원급 의료기관의 사망사고 의무보고 제도 도입을 촉구했다.정 장관은 "현재 보고 의무는 100~200병상 이상 병원급에만 있다"면서도 "반복 사고가 있는 경우 조치가 필요하다는 지적에 동의하며, 제도 개선 방안을 검토하겠다"고 답했다. 다만 복지부 내 전담 조직 마련과 관련해서는 전문 인력 확충이 선행되어야 한다고 설명했다.국내 산부인과 등 병원 내부 진료·시술 영상 80여 건이 해외 불법 사이트에 유포된 사건에 대해서도 강한 비판이 쏟아졌다. 허종식 민주당 의원의 질의에 정 장관은 "보건의료 분야 정보보안 강화가 굉장히 중요하고 시급하다"며 아이피(IP, 인터넷 연결) 카메라 보안 보완 조치와 함께 의료계와 합동으로 정보보안 강화 방안을 신속히 마련하겠다고 약속했다.이외에도 국감장에서는 보건복지 분야 핵심 현안들이 다각도로 다뤄졌다. 경기 광주에서 신규 간호사가 직장 내 괴롭힘(태움)으로 사망한 사건과 관련해 정 장관은 "개인 문제가 아닌 조직 문화와 근로 환경에서 기인한다는 것에 동의한다"며 고용노동부 협력 과정 정교화 및 교육전담간호사 확대 등을 담은 개선 방안을 조만간 발표하겠다고 밝혔다.시행 6개월을 맞은 통합돌봄 제도의 지역 격차에 대해서는 "실태조사 결과를 조만간 발표하고 내년도 예산에 공공 인프라(기반시설) 확충을 반영하겠다"고 답했으며, 수도권 환자 쏠림 완화를 위해 국립대병원별 특화발전 중장기 계획을 수립하겠다고 강조했다.제6차 자살예방 기본계획 조기 수립을 둘러싼 백종헌 국민의힘 의원의 '정책 실패' 지적에 대해서는 "정책 실패가 아니라 범부처·지자체까지 범위를 넓히기 위한 것"이라고 해명하며 자살예방정책위원회의 심의를 거치겠다고 답변했다.