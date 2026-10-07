민간 공익단체는 0점, 관 주도단체만 가점... '불공정 통장 심사기준' 논란

큰사진보기 ▲대전 유성구 신성동 소개 글 ⓒ 유성구청 홈페이지 관련사진보기

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대전 유성구 신성동의 통장 선출 과정에서 일선 행정복지센터가 불합리한 배점 기준과 최저점 부여를 동원해 신규 공모자를 부당하게 탈락시켰다는 의혹이 제기돼 논란이다. 특히 이번에 재선출된 인사가 이미 12년간 통장 직을 수행해 온 전임 통장으로 확인되면서, 기존 인사의 장기 연임을 보장하기 위해 신규 지원자를 의도적으로 낙선시킨 '표적 심사'가 아니었냐는 의문도 나오고 있다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면, 서아무개씨는 지난 8월 신성동 47통장 공모(2차)에 단독 신청했다. 통장으로 위촉되려면 서류 심사(40점 만점)와 면접 심사(60점 만점)를 합산해 100점 만점 중 50점 이상을 얻어야 한다. 서류와 면접 합산 점수가 50점 미만일 경우 위촉 대상에서 제외(재공고)된다.그런데 서씨는 서류 25점, 면접 24점으로 합계 49점을 받아 단 1점이 부족해 최종 탈락 처리됐다. 서씨는 서류 심사 단계부터 행정복지센터가 불합리하고 자의적인 기준을 적용해 신규 응모자의 점수를 박탈했다고 의심하고 있다.서류 심사 평가표를 보면 '사회단체 활동' 경력에는 최고 5점이 배정돼 있다. 서류 심사표상 사회단체 활동은 '국가 기관 및 지방자치단체와 관련된 사회단체'로 규정하면서 새마을, 바르게, 방위협의회, 자율방범대, 주민자치회 등 관 주도 및 관변단체 위주로만 인정하고 있다.신성동 행정복지센터가 공식 사회단체로 인정하지 않는 외부 활동의 경우 '기타 단체'로 분류해 최대 2점을 부여하도록 돼 있다. 서씨의 경우 유성구 신성동의 대표적 거점 공간인 '마을커뮤니티공간 이음'에서 운영협의회 부회장으로 오랫동안 활동해 왔다. 이 단체는 수년간 유성구가 매년 공모로 추진하는 마을공동체 활성화 사업에 선정돼 신성동 주민 대상 벼룩시장, 주민 힐링 프로그램 등을 주도해 왔다.하지만 서씨는 서류 평가에서 점수를 전혀 받지 못하고 0점 처리됐다. 공익 주민 단체인 '마을커뮤니티공간 이음'을 '사회단체'는 물론 '기타 단체'로도 인정하지 않았기 때문이다.이에 대해 신성동 행정복지센터 관계자는 "'기타 단체'의 경우 6개 직능단체(주민자치회·통장협의회·새마을지도자협의회·새마을부녀회·바르게살기위원회·방위협의회)만 인정된다"라며 "서씨의 경우 인정 단체에서 활동한 이력이 없어 0점 처리됐다"고 설명했다.결국 '사회단체' 항목을 관 주도 단체 위주로 제한한 데 이어 '기타 단체' 항목마저 관변단체로 중복 인정함으로써, 일반 민간 공익단체 활동가는 경력을 전혀 인정받을 수 없도록 구조적으로 배제한 셈이다.문제는 이어진 면접 심사에서도 계속됐다. 서씨는 60점 만점인 면접에서 최저 수준인 24점만을 받았다. 통장 수행 능력(4점), 책임감과 봉사정신(10점 이하), 통장의 임무 및 사명감(10점 이하) 등 핵심 평가 항목마다 예외 없이 최저 구간 점수가 집중 배치됐다.서씨는 "그동안 단체를 이끌어온 경험과 마을에 대한 관심, 봉사활동 등을 토대로 소신 있게 답변했다"며 "각 항목 모두에서 최저 점수를 받은 이유를 납득하기 어렵다"고 토로했다.이를 두고 지역 행정 주변에서는 "단독 신청자임에도 '기타 단체'까지 관 주도 단체에만 가점을 주고, 면접에서도 최저점을 몰아주는 방식으로 탈락 기준선인 '50점 미만'에 정밀하게 맞춘 것 아니냐"는 지적이 나온다.특히 서씨가 49점으로 탈락한 직후 진행된 3차 공모에서, 12년간 통장 직을 지낸 전임 통장이 단독 응모해 최종 재선출된 사실이 확인되면서 '기존 통장 연임용 표적 심사'라는 의혹마저 나오고 있다.이 같은 의혹과 논란에 대해 신성동 행정복지센터 측의 또 다른 관계자는 "면접관 모두 서씨에 대해 낮은 점수를 준 것으로 안다"라며 "탈락 원인은 서류 점수나 단체 인정 여부 때문이 아니라 면접 점수가 낮았기 때문"이라고 주장했다. 이어 "2차에서 서씨가 탈락하면서 3차 공모에 전 통장 한 분만 접수해 절차대로 면접을 진행하고 선출했을 뿐 담합이나 인위적인 조작은 없었다"고 해명했다.반면 서씨와 함께 '마을커뮤니티공간 이음'에서 활동해 온 단체 관계자는 "이미 서류 심사(정량 평가) 단계부터 주민 공익단체인 '마을커뮤니티공간 이음'을 '기타 단체'로조차 인정하지 않는 자의적 기준을 적용해 놓고, 그 책임을 면접 점수 때문이라고 주장하는 건 괘변"이라고 지적했다.이어 "최저점을 부여하려면 구체적인 부적격 사유나 정당한 근거가 명시되어야 하나, 객관적 지표 없이 심사위원의 주관적인 평가만으로 최저점을 줬다"라며 "면접관 전원이 거의 동일하게 전 항목 최저점에 가까운 점수를 주었다는 것은 지원자의 자질 부족을 입증하는 것이 아니라, 오히려 심사위원 간의 사전 교감이나 담합 가능성을 의심하게 만든다"고 목소리를 높였다.지도·감독 기관인 유성구청 마을자치과 관계자는 '기타 단체' 적용 기준과 관련해 "구청의 표준안을 바탕으로 동에서 자율적으로 심사한 사안이며, 통장 위촉은 동장의 고유 권한이므로 구청에서 개입하기 어렵다"면서도 "행정복지센터 측과 협의해 향후 개선안을 마련하도록 노력하겠다"고 밝혔다.한편 서씨는 "관 주도 단체 출신만 통장 임용이 가능하도록 한 불합리하고 자의적인 기준이자 전형적인 재량권 남용"이라며 유성구와 신성동 행정복지센터를 상대로 즉각적인 시정과 구제 절차에 나설 것을 촉구했다.