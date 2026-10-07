경기도 '예약형 출퇴근버스' 5개 노선 신설... 평택·양주·화성·의왕 달린다

큰사진보기 ▲경기도가 좌석을 미리 예약하고 출퇴근 시간 주요 업무지구로 이동할 수 있는 ‘경기 편하G버스’ 5개 노선을 새로 운행한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도가 좌석을 미리 예약하고 출퇴근 시간 주요 업무지구로 이동할 수 있는 '경기 편하G버스' 5개 노선을 새로 운행한다.지난 7월 신규 노선 확대 계획을 발표한 지 약 3개월 만으로, 신규 노선이 추가되면 경기 편하G버스는 기존 24개에서 29개 노선으로 늘어난다.경기도는 8일부터 평택과 양주, 화성, 의왕 등에서 서울과 판교·분당을 연결하는 경기 편하G버스 신규 5개 노선 운행을 시작한다고 7일 밝혔다.신규 노선은 평택 P8101번 연화초등학교~서울 지하철 3호선 교대역, 양주 P9604번 베네스트하우스~강변역, 화성 P9303번 호반써밋동탄~판교제2테크노밸리, 화성 P9304번 중외제약사거리~판교제2테크노밸리, 의왕 P9902번 숲속마을3·5단지~서현역·분당우체국 등이다.평택 P8101번은 3대를 투입해 출퇴근 각각 3회 운행한다. 화성에서 판교제2테크노밸리를 연결하는 P9303·P9304번에는 각각 2대를 투입해 출퇴근 각각 2회 운행한다. 의왕~서현역 노선 역시 2대가 출퇴근 각각 2회 운행한다. 양주 회천·옥정신도시에서 강변역을 연결하는 노선에는 2대가 투입된다.경기 편하G버스는 출퇴근 시간 경기도 주거지역과 서울·판교 등 주요 업무지역을 연결하는 좌석예약형 버스다.기·종점 기준 4~6개 정류장만 정차하는 급행 방식으로 운행하며 전 좌석을 전용 앱 'MiRi'를 통해 사전에 예약할 수 있다.1회 이용요금은 3450원이며 거리에 따라 추가 요금이 적용된다. 수도권 대중교통 환승할인도 받을 수 있다.이번 신규 노선은 도민들이 제안한 출발지와 목적지, 출퇴근 시간대 교통수요 등을 토대로 선정됐다.도는 지난 7월 경기준비위원회를 통해 접수된 도민 제안을 대상으로 기존 대중교통 공급 수준과 이용수요, 실제 운행 가능성 등을 시·군과 검토했다.버스 운영방식도 바뀐다. 기존 경기 프리미엄버스는 우등형 28인승 차량을 중심으로 운행했지만 앞으로는 노선별 수요에 따라 44인승 좌석형 차량도 투입할 수 있도록 했다.출퇴근 시간 이용객이 많은 노선에는 운행 횟수를 늘리지 않고도 수송 인원을 확대할 수 있다는 게 경기도의 설명이다.명칭도 기존 '경기 프리미엄버스'에서 '경기 편하G버스'로 바꾸고 기존 황금색 중심의 차량 외관을 보라색 계열로 변경한다.도민이 직접 신규 노선을 제안하는 방식도 상시화한다. 경기도는 열린도지사실 누리집에 '경기 편하G버스 도민제안 게시판'을 개설해 출발지와 목적지, 이용 희망시간 등을 상시 접수할 예정이다.접수된 노선은 교통수요와 기존 대중교통 공급 수준, 실제 운행 가능성 등을 검토해 향후 신규 노선 선정에 활용한다.윤태완 경기도 교통국장은 "신규 노선 개통을 시작으로 출퇴근 교통서비스를 지속적으로 확대하겠다"며 "도민 제안을 통해 지역별 교통수요를 파악해 신규 노선에 반영하겠다"고 말했다.