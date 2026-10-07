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26.10.07 16:49최종 업데이트 26.10.07 16:49

1000년 전 서희가 AI로 돌아왔다... 이천시 홍보대사 위촉

유년·청년·중년 모습으로 구현…정책 대상별 홍보에 활용

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이천시는 서희를 유년기·청년기·중년기 등 세 가지 모습의 AI 캐릭터로 제작해 시 홍보대사로 위촉했다고 7일 밝혔다.
이천시는 서희를 유년기·청년기·중년기 등 세 가지 모습의 AI 캐릭터로 제작해 시 홍보대사로 위촉했다고 7일 밝혔다. ⓒ 이천시

고려시대 외교가 장위공 서희가 인공지능(AI)으로 구현돼 경기 이천시 홍보대사로 활동한다.

이천시는 서희를 유년기·청년기·중년기 등 세 가지 모습의 AI 캐릭터로 제작해 시 홍보대사로 위촉했다고 7일 밝혔다.

시는 지난 3일 열린 '2026 장위공 서희 외교문화제' 개막식에서 AI 서희의 홍보대사 위촉 소식을 공개하고 공식 유튜브 채널에도 관련 영상을 게시했다.

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AI 서희는 연령대별로 역할을 나눠 시정 홍보에 활용된다.

유년기 서희는 아동·보육 정책을, 청년기 서희는 청년 일자리와 축제를, 중년기 서희는 복지·건강·생활밀착형 정책 등을 주로 안내하는 방식이다.

시는 서희가 대화와 협상을 통해 강동 6주를 확보한 고려시대 외교가라는 점에 착안해 역사인물을 현대적인 시정 홍보 콘텐츠와 결합했다고 설명했다.

역사인물을 AI로 재현하는 만큼 콘텐츠 제작 과정에서 역사적 고증과 대사 검수 절차도 거칠 예정이다. AI 생성물의 이용 범위 등도 확인해 콘텐츠를 제작한다는 방침이다.

성수석 이천시장은 "서희 선생이 보여준 대화와 협상의 정신은 오늘날에도 의미가 있다"며 "AI 홍보대사 서희가 시민과 시정을 연결하는 소통 창구로 활용되길 기대한다"고 말했다.

AI 서희를 활용한 정책과 축제·행사 등의 홍보 콘텐츠는 앞으로 이천시 공식 유튜브와 SNS 등을 통해 공개될 예정이다.

#이천시#서희

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